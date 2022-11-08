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Giriş Tarihi: 9.11.2022

İşini yapmadan senedi icraya verdi

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
İşini yapmadan senedi icraya verdi
Tekno Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Altay Coşkunoğlu, 2018'de konkordato ilan edilen şirketleri için endişeli günler geçirirken avukat Enver Y. ile tanıştı. İddiaya göre avukat, şirketler için yüksek meblağda krediler çıkarabilecek nüfuzlu kişiler tanıdığını söyledi. İşadamı, 600 bin liraya vekâlet vererek 2.5 milyon liralık danışmanlık sözleşmesi imzaladı. Alacağını güvence altına almak isteyen Enver Y., işadamının İngiltere'deki oğlu Cem Coşkunoğlu'ndan 2.5 milyon liralık senet aldı. Enver Y. vekâlet görevi devam ederken, senetle İcra Müdürlüğü'ne başvurdu. Avukatın talebi sonrası, Cem Coşkunoğlu'nun Göktürk'teki bir gayrimenkulüne haciz konulup ardından 6.5 milyon liraya satıldı. Bunun üzerine işadamı, suç duyurusunda bulundu.

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İşini yapmadan senedi icraya verdi
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