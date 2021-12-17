Haberler Yaşam Haberleri Isırgan otu çorbası tarifi: Isırgan otu çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
Giriş Tarihi: 17.12.2021 01:00 Son Güncelleme: 17.12.2021 01:00

Isırgan otu çorbası tarifi: Isırgan otu çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Isırgan otu çorbası tarifi: Isırgan otu çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef 2021 son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından istenen ürünler arasında yer alan Isırgan otu çorbası tarifi ile ilgili detayları merak edenler Isırgan otu çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? şeklindeki sorulara yanıt aranıyor. Merak konusu olan Isırgan otu çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Isırgan Otu çorbası tarifi, MasterChef 2021 son bölümde ana kadro yarışmacıları tarafından yapılması sonrasında gündeme gelerek Isırgan otu çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? şeklindeki sorularla araştırılmaya devam ediliyor.

ISIRGAN OTU ÇORBASI NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

  • 500 gram ısırgan
  • 2 yemek kaşığı un
  • Bir yumurta
  • 150 gram önceden ıslatılmış buğday
  • Bir kilo yoğurt
  • Zeytinyağı

AŞÇININ NOTU

  • Tarifte yer alan buğday yerine karabuğday da kullanabilirsiniz.

ISIRGAN OTU ÇORBASI YAPILIŞI

  1. Buğdayı tencereye alın ve 2 litre suda yumuşayana kadar haşlayın.
  2. Isırganları güzelce yıkayın ve ince ince kıyın. Haşlananın buğdayların içine ilave edin.
  3. Yaklaşık yarım saat boyunca pişirmeye devam edin.
  4. Derin ve geniş bir kabın içinde yoğurt, un ve yumurtayı çırpın. Çorbanın suyundan bir kaşık alın ve bu yoğurtlu karışımın içine ilave edip hızlıca karıştırın.
  5. Ilıyan terbiyeyi tencereye ekleyin ve çorbayı karıştırın.
  6. Çorbayı yaklaşık 10 dakika kısık ateşte pişirin.

Afiyet olsun.

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Isırgan otu çorbası tarifi: Isırgan otu çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
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