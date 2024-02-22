İşitme cihazı kulağa ‘küpe’ oldu

İşitme kaybı yaşayanlar için işitme cihazı, küpeye dönüştürüldü. Odyolog Mehmet Emin Ağaç, "İşitme engelli arkadaşlarımın yaşadığı sorunları çok yakından gözlemledim. Ve onlarla kurduğum bağ, kulak kepçesini taklit ederek, bir işitme cihazı geliştirmeme neden oldu. Şimdi de sesi estetiğe büründürdüm ve işitme cihazı kulağa küpe oldu" dedi.Türkiye'de yaklaşık olarak 2.2 milyon insan işitme kaybı yaşıyor. İşitme kaybı yaşayanlar için Türkiye'nin ilk milli ve yerli işitme cihazı küpe formunda bir işitme cihazına dönüştürüldü. Küpe şeklinde takılabilen işitme cihazı hem cihaz kullanmak konusunda estetik çekinceleri olanların kaygılarını ortadan kaldırıyor hem de TÜBİTAK desteğiyle geliştirilen bir teknik ile üretildiği için doğal sese en yakın sesi verebiliyor. Ürün Türkiye'nin yanı sıra 50 ülkeye ihraç ediliyor. Türkler tarafından mücevhere dönüşen işitme cihazı, Almanya ve Avusturya'da ise satışta. Dünyada ilk kez tamamen küpe şeklinde işitme cihazı tasarımı yapıldığını söyleyen Ağaç, "Estetik görünümün yanı sıra kulak kepçesinin tüm akustik fonksiyonlarını iletim hattına katarak sesin yönü, mesafesi, yankı düzenleme, ünsüz harfleri güçlendirme gibi kulak kepçesinin tüm özelliklerini kullanabilmesini sağlayarak doğala yakın işitme yeteneği sunuyoruz" dedi. Kulak Burun ve Boğaz (KBB) Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İsmail Koçak ise ürüne dair şu değerlendirmede bulundu: "Duygusal olarak rahatsız oluyorlar. Bu ürün sosyal kaygıları ortadan kaldıracaktır."