İşitme engelli yarışmacı 300 bin lira kazandı

er hafta milyonları ATV ekranına kilitleyen Kim Milyoner Olmak İster'in önceki akşamki bölümüne işitme engelli milli sporcu Hüseyin Görücü (24) damgasını vurdu. 500 bin liralık 11'inci soruyu açtıran ve yarışmadan 300 bin liralık para ödülünü alarak çekilen Görücü, yaşam hikâyesiyle milyonları gurulandırdı.İşitme engelli olduğu için tercüman vasıtasıyla yarışmaya katılmasına olanak sağlanan Görücü, "İlk yarışmaya geleceğimi öğrendiğimde 'Ben nasıl yapacağım?' dedim. Ancak burada olmak, benim gibi engelli olanlar için farkındalık yaratmak anlamını taşıyor. Bu da bana ayrı bir heyecan ve motvisayon verdi" dedi. Görücü, yarışmada da kendisini yalnız bırakmayan Kayserili okuma yazma bilmeyen bir çiftin en küçük çocuğu olarak dünyaya geldi.Annesi ve kendisi doğuştan işitme engelli olan Görücü'nün babası ve ağabeyi de yüksek ateşli bir hastalık nedeniyle duyma yetilerini kaybetti. Aile kendi aralarında iletişim sorunu yaşamasa da dışarıda hep bir tercümandan yardım almaları gerekiyor.Azmi sayesinde Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde eğitim görerek antrenörlük formasyonu alan Görücü mezuniyeti sonrası Ankara İşitme Engelliler Spor Klubü'nde hem futbol oynadı, hem de kulübün başkan yardımcılığını yaptı. 6 yıl önce İsveç'teki Avrupa Şampiyonası kapsamında U21 milli takımıyla kupa ve madalya kazanan Görücü "Hedefim A milli takım' diyor.