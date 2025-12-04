Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA… İş insanlarının kabusu oldu! Glock lakaplı çete lideri Sercan Sayal’ı övenlere nokta operasyon!
Giriş Tarihi: 4.12.2025 11:09 Son Güncelleme: 4.12.2025 11:23

SON DAKİKA… Glock lakabıyla tanınan Sercan Sayal, iş insanlarına kabusu yaşattı. Kuyu-3 operasyonunda 18 çete üyesi gözaltına alınan ancak kendisi firar eden Sayal, Atina’da yakalanıp tutuklandı. İzmir'de iş insanlarını kaçırıp işkence yaptığı belirlenen çeteyi övdüğü belirlenen 29 kişi hakkında da düğmeye basıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.

SON DAKİKA… Geçtiğimiz haziran ayında İzmir Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kuyu-3 operasyonunda 18 çete üyesi gözaltına alınmış, ancak Sayal firar etmişti. Türkiye, çete liderinin iadesi için resmi girişimlere başlamıştı.

İzmir'de iş insanlarını kaçırıp işkence yaptığı belirlenen ve "Glock" lakabıyla tanınan çete lideri Sercan Sayal, Yunanistan'ın başkenti Atina'da yakalanarak cezaevine konmuştu.

BAŞSAVCILIK KOORDİNESİNDE OPERASYON

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ortak operasyon gerçekleştirildi. Kent merkezi ve Çeşme, Tire, Torbalı, Menemen ve Kemalpaşa ilçelerinde 100 ekip ile adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

ÇOCUKLARI SUÇA TEŞVİK ETTİKLERİ BELİRLENDİ

Yunanistan'da cezaevinde tutuklu olan suç örgütü lideri Sercan Sayal ve örgütün yurtdışında bulunan diğer yöneticilerinin sosyal medya hesaplarında övücü paylaşımlar yapan 29 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin örgüte sempati kazandırmayı ve korkutucu gücünü arttırmayı amaçlayan paylaşımlar yaptığı, çocukların suça teşvik edildiği ve propaganda yaparak örgüt üyesi olmaya elverişli hale getirildikleri tespit edildi.

41 ADRESE BASKIN

Ayrıca paylaşımların ve destekleyici nitelikteki övgü içeren yorumların, suçu ve suçluyu özendirmesinin önlenmesi amacıyla yapılan incelemelerde tespit edilen şüphelilere yönelik 41 adreste arama yapıldı. TCK220/8 kapsamında örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapmaları suçundan işlem yapılan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

