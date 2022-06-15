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Giriş Tarihi: 15.6.2022 18:22 Son Güncelleme: 15.6.2022 18:22

İskenderiye Nerede? İskenderiye Nereye Bağlı Ve Nasıl Gidilir?

İskenderiye Nerede? İskenderiye Nereye Bağlı Ve Nasıl Gidilir?

İskenderiye, ismi duyulunca bile mistik hisler uyandıran tarihin ve otantik kültürün harman olduğu bir kenttir. Bu özelliklerinin yanı sıra da 3 kıtanın ticaret ve ulaşım yollarının kesiştiği bir konumda olması nedeniyle, İskenderiye ve hakkındaki detaylar çoğu kişi tarafından merak edilmektedir. Peki, İskenderiye nerede? İskenderiye nereye bağlı? Bu suallerin yanıtlarını ve İskenderiye hakkında ayrıntılı bilgileri sizler için derleyip hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.

İskenderiye, insanlığın yaşamını sürdürdüğü en eski ve ilk yerleşim yerlerinin en başında gelen bir şehirdir. İklimi ve egzotik dokusuyla birlikte Akdeniz'e de kıyısı olması sebebiyle sadece güzelliği ile değil stratejik önemiyle de dikkat çekmeyi başarmaktadır. Madenleri ve kaynakları sayesinde sadece bağlı olduğu ülkesi değil, kıtası içinde hayati bir önem taşıyan İskenderiye nereye bağlı? İskenderiye'ye nasıl gidilir? İşte detaylı bilgiler...

İskenderiye Nerede, Nereye Bağlı?

İskenderiye, Afrika Kıtasında yer alan Mısır ülkesinin bir şehridir. Mısır'ı Akdeniz'e bağlayan kıyı noktasında konumlanmış olan bu kent, ülkede başkent Kahire'den sonra en önemli ve en beğenilen şehirdir. Bir liman şehri olan İskenderiye, Mısır'ın enerji kaynaklarının geçtiği önemli limanlara sahiptir. Yaklaşık olarak 5,5 milyon nüfus ve 2.700 kilometrekare yüzölçümüyle oldukça büyük bir şehirdir.

İskenderiye'ye Nasıl Gidilir?

Akdeniz ile Mısır'ı birbirine bağlayan İskenderiye, stratejik konumu sayesinde hem Mısır hem de Afrika için oldukça mühim bir kenttir. Bunlara ilave olarak egzotik dokusu ve insanoğlunun neredeyse en eski yerleşim yerlerinden biri olma özelliğiyle de yoğun ilgi görmektedir. Her yıl binlerce turisti ağırlayan İskenderiye'nin gezilip görülmeye değer pek çok mekanı mevcuttur, bunların en başında Montaza Sarayı, Kayıtbay Kalesi, İskenderiye Kütüphanesi ve İskenderiye Yeraltı Mezarları gelmektedir.

İskenderiye'ye gitmek isteyenler havayoluyla ile ulaşım sağlayabilirler. Neredeyse bütün ülkelerden İskenderiye'ye direkt uçuş seferleri bulunmaktadır. İskenderiye'de, İskenderiye Uluslararası Havalimanı ve Borg Al Arab Havalimanı isimli iki adet havaalanı mevcuttur.

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İskenderiye Nerede? İskenderiye Nereye Bağlı Ve Nasıl Gidilir?
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