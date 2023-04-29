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Giriş Tarihi: 29.4.2023

İSKİ borusu patladı tramvay suya gömüldü

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İSKİ borusu patladı tramvay suya gömüldü
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) hatalı işlemleri nedeniyle patlattığı su borularına dün bir yenisi daha eklendi. Eyüpsultan Silahtarağa Tüneli Girişi'nde su borusu patladı. Borudan fışkıran su metrelerce yükseğe ulaşırken, tünel girişi ve yan yol tamamen suyla doldu. Yaklaşık 2 saat boyunca tazyikli bir şekilde boşalan su nedeniyle tramvay yolu da sular altında kaldı. Tramvay seferleri iptal edildi.

GÖKSU'DAN TEPKİ
İBB'ye bağlı ekiplerin önlem almaması ve tahliye işlemlerini yapmaması nedeniyle çevredeki bazı daireleri de su bastı. Duruma tepki gösteren İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tebrik ediyorum Sayın Başkan, suda giden tramvay da yapmışsınız. Bu arada siz 'gezmelerinize' devam edin. İstanbul'da her şey 'yolunda" ifadeleriyle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi.

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İSKİ borusu patladı tramvay suya gömüldü
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