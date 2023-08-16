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Giriş Tarihi: 16.8.2023

İSKİ kuraklığa neden oluyor

İSKİ kuraklığa neden oluyor
Osmanlı döneminde Belgrad Ormanı'na inşa edilen 7 bentten biri olan Valide bendindeki sular, İstanbul Su ve Kanalizasyon Genel İdaresi (İSKİ) tarafından bir türlü tamamlanamayan restorasyon nedeniyle denize akıtılıyor. Denize suların akıtıldığı yerde kirlilik ve kötü koku meydana geldi. Valide bendi kurak bir alana dönüşürken alanın tamamı yeşillendi. Topuzlu bendinde azalan su seviyesi de havadan çekilen görüntülere yansıdı. İstanbul Çevre Konseyi Genel Sekreteri Zafer Murat Çetintaş, " İSKİ'nin tadilatı nedeniyle Valide ve Topuzlu bentlerinde 4 yıldır sular denize akıyor. Şu anda orası orman olmak üzere. 4 yıl evvel burada görev yapan 30'a yakın güvenlik personeli bugün İSKİ binasında çalışıyor. Ahşaptan yapılmış padişah hümayunu vardı burada. Tahrip edilmiş. Bunun sorumlusu İSKİ'dir. Bu tarihin yok olması, suların boşa akması, yaşanılabilecek boğulma vakalarının sorumlusu İSKİ'dir" dedi.

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İSKİ kuraklığa neden oluyor
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