İSKİ Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası - İSKİ Çağrı Merkezine Nasıl Bağlanılır?

İSKİ, "İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi"nin kısaltmasıdır. İstanbul'un içme suyu ve kanalizasyon işleriyle ilgilenen bir kuruluştur. İSKİ, suyun arıtılmasından ve içmeye hazır olarak evlere ulaştırılmasından sorumludur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı, ancak bağımsız bütçeye sahip bir kuruluş olarak dikkat çeker. İSKİ müşteri hizmetleri telefon numarası ve İSKİ çağrı merkezine nasıl bağlanılır, direkt bağlanma için gerekli bilgilerdir.

İSKİ Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası Nedir?

İSKİ Müşteri Hizmetleri'ne, "185" numaralı telefon hattı aranarak veya resmi web sitesi ziyaret edilerek bağlanılabilir. Bu hat aranarak, su faturasıyla ilgili sorular sorulabilir ve fatura ödeme işlemleri hakkında bilgi alınabilir. Evde veya çevrede su kesintisi, kanalizasyon arızası veya su sızıntısı gibi bir sorun yaşanıyorsa, İSKİ'ye arıza bildirimi yapılabilir. Müşteri hizmetleri, bu konuda nasıl yardımcı olunabileceğini anlatacaktır. Yeni bir eve taşınıldıysa veya abonelik işlemleriyle ilgili bir değişiklik yapmak istenirse, İSKİ Müşteri Hizmetleri'nden bilgi almak mümkündür. Sunulan hizmetlerden dolayı herhangi bir şikayet varsa, müşteri hizmetleri ile iletişime geçilerek durumdan haberdar edilebilir. İSKİ'nin faaliyetleri arasında bulunan, su kaynakları, arıtma tesisleri ve diğer konular hakkında soru sorulacaksa, müşteri hizmetleri bu konuda yardımcı olabilir.

185 Neye Bakıyor?

185 numarası, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından işletilen ücretsiz bir hizmet hattıdır. Su arızalarının olduğu durumlarda aranarak destek alınabilen bir numarayı ifade eder. Ayrıca içme suyunun temin edilmesini sağlamak, atık suların toplanmasını, uzaklaştırılmasını ve arıtılmasını, su havzalarının korunmasını ve derelerin ıslah edilmesini sağlamak gibi işlere de bakar. 185 hattı, yedi gün yirmi dört saat boyunca kesintisiz bir şekilde hizmet vermektedir. Eğer su arızası veya fatura bilgileri gibi konularda yardım veya bilgi alınması gerekiyorsa 185 numarası aranmalıdır.