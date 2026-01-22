İSKİ şaşırtmıyor: Lağım suları Büyükçekmece Barajı’na boşaltıldı!

İstanbul'un içme suyu kaynaklarından Büyükçekmece Barajı, Çatalca'ya bağlı Bahşeyiş Köyü çevresinde yaşanan ağır bir çevre skandalıyla gündeme geldi. Foseptik sistemlerinde meydana gelen arıza sonucu aylarca çevreye yayılan lağım suları, İSKİ ekipleri tarafından pompalarla doğrudan baraj havzasına aktarıldı.

ÇÖZÜMÜ BARAJA YÖNLENDİRMEDE BULDULAR

Çatalca Bahşeyiş Köyü çevresinde, foseptik hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle 2–3 ay boyunca atık lağım suları açık alana taştı. Tarım arazilerine ve doğal su yollarına yayılan atıklar, çevrede ciddi kirliliğe neden oldu. Sorunun kalıcı şekilde giderilmesi yerine, İSKİ ekipleri taşan lağım sularını pompalar yardımıyla toplayarak Büyükçekmece Barajı'nın üst havzasına bastı.

İÇME SUYU HAVZASINDA LAĞIM ALARMI

Büyükçekmece Barajı, İstanbul'un önemli içme suyu rezervlerinden biri olmasına rağmen, lağım sularının baraj havzasına aktarılmasıyla doğrudan kirlilik riskiyle karşı karşıya bırakıldı. Atık suların baraj üst kotlarından ana gövdeye doğru ilerlediği, su toplama alanına karıştığı belirtildi.

VATANDAŞLAR TEDİRGİN

Bölgede yaşan köylüler, yaşananlara uzun süredir tanıklık ettiklerini belirtti. Kötü koku, çevre kirliliği ve sağlık riski nedeniyle günlük yaşamın olumsuz etkilendiğini dile getirdi.

AYNI BARAJ AYNI KİRLİLİK

Büyükçekmece Barajı, 2023 yılında da benzer atık su ve kirlilik olaylarıyla gündeme gelmişti. Son yaşananlar, baraj havzasında alınmayan önlemlerin ve kalıcı altyapı sorunlarının sürdüğünü bir kez daha ortaya koydu.

HERHANGİ BİR AÇIKLAMA YAPILMADI

Yaşananlara rağmen İSKİ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Çatalca Belediyesi tarafından kamuoyunu tatmin eden herhangi bir açıklama yapılmadı. Baraj suyunda kirlilik ölçümü yapılıp yapılmadığı, atık suların ne kadarının baraja ulaştığı ve altyapı arızasının kalıcı olarak giderilip giderilmediği ise belirsizliğini koruyor.

İstanbul'un içme suyu güvenliği açısından kritik öneme sahip barajda yaşanan bu olay, ihmal ve sorumsuzluğu gözler önüne seren ciddi bir çevre felaketi olarak kayıtlara geçti.