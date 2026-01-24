İSKİ Sayıştay’ı dikkate almadı: Lağım suları tarım arazilerine aktı

İSKİ'nin acil müdahale gereken binlerce atıksu hattına işlem yapmadığı Sayıştay raporuyla belirlendi. İstanbul'un içme suyu kaynaklarından Büyükçekmece Barajı, Çatalca'ya bağlı Bahşeyiş Köyü çevresinde foseptik sistemlerinde meydana gelen arıza sonucu aylarca çevreye yayılan lağım suları, İSKİ ekipleri tarafından pompalarla doğrudan baraj havzasına aktarıldı. SABAH'ın duyurduğu skandala ilişkin Sayıştay raporunda da İSKİ'nin uyarıldığı ortaya çıktı.

Sayıştay'a göre 7 bin 380 riskli hat, 16 milyon İstanbullunun sağlığını ve çevre güvenliğini tehdit eder halde kaderine terk edildi. İSKİ'nin kendi coğrafi bilgi sistemlerinde bile "acil müdahale gerekli" olarak işaretlenen atıksu hattına müdahale yapılmadı. İSKİ'nin 5. seviye en yüksek riskli "acil müdahale" anlamına gelen bu hatların kırmızı renkle işaretlendiği tespit edildi.

CEVAP BİLE VERMEDİLER

Ancak tüm bu teknik uyarılara rağmen sahada gerekli bakım ve onarım çalışması yapılmadı. Rapora göre 9 bin 18 atıksu hattından yalnızca 998'ine bakım veya onarım yapıldı. 640 hattın bakımı ihale sürecinde bırakıldı, 2 bin 746 hat için "onarım gerekmez" denildi, 2 bin 592 hat ise hiç değerlendirilmedi. Skandalın en çarpıcı kısmı ise 2 bin 42 hatla ilgili İSKİ'nin Sayıştay'a herhangi bir cevap dahi sunmaması oldu. Sayıştay, bu hatlara da işlem yapılmadığı varsayımıyla toplam 7 bin 380 acil müdahale gerekli hattın fiilen kaderine terk edildiğini raporladı. İstanbulluların günlük yaşamını, sağlığını ve çevre güvenliğini ilgilendiren ciddi bir kamu yönetimi sorunu olarak değerlendirilen tespitlerde Sayıştay, İSKİ'nin ivedilikle kapsamlı bir müdahale planı oluşturması ve durum tespitlerini tamamlaması gerektiğini açıkça belirtti.