İSKİ seyrediyor su boşa akıyor

İçerenköy Fevzi Paşa Sokak'tan geçen su borusu bilinmeyen bir nedenle patladı. Vatandaşların başvurularına rağmen İSKİ'nin arızaya müdahale etmemesi tepkilere neden oldu. Suyun bir haftadır boşa aktığını belirten esnaf Zekeriya İleri, "Başvurmadığımız yer kalmadı. 'Geleceğiz, makineler bozuk' diyorlar. Senede 30-40 sefer buradaki boru patlıyor. Mahalleli susuz kalıyor, yazık günah değil mi?" dedi.

Mahalle sakinlerinden Ahmet Aslan da "İSKİ'nin elemanları geldi. 'Ana şebeke bu. Bizim işimiz değil' diyerek gitti. Bir daha gelen olmadı. Telefon açıyoruz, 'Burası için sürekli aramayın' diyorlar. Bu suyun parası vatandaştan çıkıyor" diye konuştu. Ahmet Peker de " Eve her geldiğimde arıyorum. Hep 'Talep oluştur' diyorlar ama gerisi yok. Hiç gelen giden olmadı" dedi. Öte yandan İSKİ Kadıköy Şube Müdürlüğü'nden patlayan borunun tamirinin birkaç gün içinde yapılacağı bilgisi verildi.