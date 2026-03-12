İSKİ tankerinin altında can verdi

Başakşehir'de İSKİ'ye ait su tankeri, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Şadiye Ordo'ya (60) çarparak ölümüne neden oldu. Salı günü 16.00 sularında Altınşehir Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde meydana gelen olayda İBB iştiraki İSKİ'ye ait bir su tankeri, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 60 yaşındaki Şadiye Ordo'ya çarptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze morga kaldırılırken, su tankerinin şoförü Halil İbrahim D. gözaltına alındı.

SABAH, elim olayın yaşandığı noktaya giderek vatandaşın nabzını tuttu. 5 yolun birleştiği alanda ne trafik ışığı ne kavşak ne de yaya geçidi bulunuyor. İETT otobüslerinin virajları zor döndüğü yolda, yayadan çok araba trafiği ön plana çıkıyor. Mahallede yaşayan ve vefat eden Şadiye Ordo'yu da tanıyan Murat Biçer, şunları söyledi: "Bu yolda hiçbir şekilde güvenlik önlemi yok. Işık şart. Mobese kazaları önleyemiyor. İETT otobüsleri buradan dönemiyor. Çocuklarımızı ekmek almaya gönderemiyoruz."