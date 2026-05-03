Haberler Yaşam Haberleri İSKİ yine suya hasret bıraktı
Giriş Tarihi: 3.05.2026

İSKİ yine suya hasret bıraktı

BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
İSKİ yine suya hasret bıraktı
  • ABONE OL

İstanbul, CHP yönetimi altında adeta geçmişin karanlık ve çileli günlerine geri döndü. Beykoz'da tam 5 gündür giderilemeyen su arızası, vatandaşları 90'lı yılların o unutulmak istenen "su kuyruğu" travmasıyla yeniden yüzleştirdi. Liyakatsiz kadrolar ve plansız yönetim anlayışı nedeniyle Beykoz'un 9 mahallesine günlerdir tek damla su verilmiyor. İSKİ'nin "arıza giderilecek" diyerek her gün güncellediği ancak bir türlü tutamadığı sözler, ilçe sakinlerini canından bezdirdi.

Polonezköy'den Paşabahçe'ye, Gümüşsuyu'ndan İncirköy'e kadar on binlerce vatandaş; temel yaşam hakkı olan suya erişebilmek için adeta hayatta kalma mücadelesi veriyor. İstanbul'un yönetimini elinde bulunduran CHP'li İBB ve İSKİ'nin bu iş bilmez tavrı, "Hizmet değil, eziyet" yorumlarını da beraberinde getirdi. Beykoz Belediyesi, vatandaşın mağduriyetini hafifletmek için sahaya indi. Su tankerlerini mahalle mahalle gezdirerek halka su dağıtmaya başladı.Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, "İBB yönetimini ciddiyete, bu plansızlığın hesabını vermeye ve vatandaşımızın çilesine derhal son vermeye davet ediyorum"dedi.

#İSKİ #İSTANBUL #BEYKOZ #BEYKOZ BELEDİYESİ #ÖZLEM VURAL GÜRZEL

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
İSKİ yine suya hasret bıraktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA