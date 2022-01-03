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Giriş Tarihi: 3.1.2022 09:52

İSKİ'den açıklama! Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli'de 12 saatlik su kesintisi yaşanacak

DHA
İSKİ’den açıklama! Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli’de 12 saatlik su kesintisi yaşanacak

Beşiktaş - Sarıyer isale hattındaki bağlantı çalışmaları sebebiyle yarın 12 saat süreyle Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli'de su kesintisi yaşanacak.

İSKİ'den yapılan açıklamada, "Sarayburnu - Beşiktaş - Sarıyer Ø900 mm isale hattı zorunlu deplase bağlantı çalışmaları sebebi ile 04 Ocak 2022 Salı 10:00 - 22:00 saatleri arasında 12 saat süreyle aşağıdaki bölgelere su verilemeyecektir." denildi.

Su alamayacak bölgeler ise şöyle;

BEYOĞLU
Yenişehir, Hacıahmet, İstiklal, Arapcami, Emekyemez, Bereketzade, Müeyyedzade, Şahkulu, Kemankeş Karamustafapaşa, Hacımimi, Evliya Çelebi, Asmalımescit, Tomtom, Firuzağa, Kuloğlu, Kılıçalipaşa, Cihangir, Pürtelaş, Hasanefendi, Ömer Avni ve Gümüşsuyu

BEŞİKTAŞ
Vişnezade, Sinanpaşa, Türkali, Cihannuma, Abbasağa ve Yıldız

ŞİŞLİ
Harbiye, Yayla, Paşa ve Feriköy


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İSKİ'den açıklama! Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli'de 12 saatlik su kesintisi yaşanacak
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