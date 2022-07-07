İSKİ’den gelen 4 bin 350 liralık usulsüz su faturası ile hayatının şokunu yaşadı

İstanbul Beyoğlu Bostan Mahallesi Menekşe Çıkmazı Sokakta 3 buçuk yıl önce Mehmet Topuz bir daire aldı. 60 yıllık binada kanal bulunmasına ve üç yıl boyunca hiçbir kanal çalışması yapılmamasına rağmen İSKİ'den gelen yüksek rakamlı fatura şok etti.
KANAL ÇALIŞMASI YAPILMAMASINA RAĞMEN 4 BİN 350 LİRALIK FATURA GELDİ
Sokakta her yağmur yağdığında su taşması ve su baskınlarının yaşandığını belirten Mehmet Topuz, faturaya itiraz için telefon açmasına rağmen cevap verilmediğini geri dönülmediğini belirterek, "Üç buçuk yıl önce Beyoğlu'ndaki bu apartmanı satın aldık. Geçen üç yıl boyunca İSKİ ne apartmanda ne sokakta bir çalışma yaptı. Ancak geçtiğimiz günlerde kanal katılım bedeli gerekçesiyle iki adet toplamda 4 bin 350 liralık fatura geldi. Kanal katılımla ilgili bir bedel olduğunu söylediler. Ancak kanal katılımıyla ilgili bir başvurumuz olmadı. Ve kanal katılımıyla ilgili bir çalışma da yapılmadı. Kanal 60 yıllık bina olduğu için zaten mevcutta vardı.
İSKİ'NİN "USULSÜZ FATURA" İDDİASIYLA İTİRAZDA BULUNDU
Topuz, "Apartmanımıza özel bir çalışma yapılmadığı gibi sokakta her yağmur yağdığında taşma sorunu var. Bu sorundan dolayı sokağımıza su doluyor. Öyle ki sağ taraftaki apartmanın en alt katı havuz gibi su doluyor. Sokağımızın bir kanal çalışmasına ihtiyacı var keşke yapılsa da parayı öyle ödesek" dedi.
MEHMET TOPUZ, İSKİ'Yİ DEFALARCA ARASA DA, BİR TÜRLÜ ULAŞAMADI
Topuz, "İSKİ yetkililerine itiraz için aradığımda bir türlü ulaşamadım. En sonucusun da on beş dakika bekledim, inat ettim. Cevap vermedikleri gibi dönüşte yapmadılar. Faturanın neden bu kadar yüksek geldiğini sormak için muatap bulamadım" dedi.
FATURA MAĞDURU TÜKETİCİ HAKLARI MAHKEMESİNE BAŞVURMAYA HAZIRLANIYOR
Topuz, "Çalışmayla ilgili bir belgeleri varsa sunarlarsa vatandaşlık görevimiz tabiki de öderiz. Ama böyle çalışma olmadan böyle bir para istenirse de biz vatandaş olarak affedersiniz ama enayi değiliz. Tüketici hakları mahkemesine gideceğim ve gerekeni yapacağım" dedi.