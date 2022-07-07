İSKİ’den gelen 4 bin 350 liralık usulsüz su faturası ile hayatının şokunu yaşadı

MEHMET TOPUZ, İSKİ'Yİ DEFALARCA ARASA DA, BİR TÜRLÜ ULAŞAMADI

Topuz, "İSKİ yetkililerine itiraz için aradığımda bir türlü ulaşamadım. En sonucusun da on beş dakika bekledim, inat ettim. Cevap vermedikleri gibi dönüşte yapmadılar. Faturanın neden bu kadar yüksek geldiğini sormak için muatap bulamadım" dedi.

FATURA MAĞDURU TÜKETİCİ HAKLARI MAHKEMESİNE BAŞVURMAYA HAZIRLANIYOR

Topuz, "Çalışmayla ilgili bir belgeleri varsa sunarlarsa vatandaşlık görevimiz tabiki de öderiz. Ama böyle çalışma olmadan böyle bir para istenirse de biz vatandaş olarak affedersiniz ama enayi değiliz. Tüketici hakları mahkemesine gideceğim ve gerekeni yapacağım" dedi.