İŞKUR Çağrı Merkezi Telefon Numarası - İŞKUR İletişim Numarası Nedir, Nasıl Bağlanılır?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Türkiye'de işgücü piyasasının gelişmesi ve işsizliğin azaltılması amacıyla faaliyet gösteren bir kamu kurumudur. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı olan kurum, iş arayanlara ve işverenlere çeşitli hizmetler sunmaktadır. İŞKUR ile ilgili aklınıza takılan bir soru olduğunda İŞKUR çağrı merkezi telefon numarası, İŞKUR iletişim numarası nedir ve nasıl bağlanılır bilmek sizlere yardımcı olacaktır.

İŞKUR Çağrı Merkezi Telefon Numarası Nedir?

İŞKUR Çağrı Merkezi, iş arayanlara ve işverenlere 7/24 destek sunan bir birimdir. Alo 170 numaralı telefondan ulaşılabilen çağrı merkezi, iş arama ve iş bulma sürecinde pek çok konuda bilgi ve rehberlik hizmeti vermektedir.

İŞKUR Çağrı Merkezi'ne Nasıl Bağlanılır?

İŞKUR Çağrı Merkezi'ne bağlanmak için Alo 170 numaralı telefonu aramanız yeterlidir. Çağrıyı yanıtlayan operatör, size yardımcı olmak için gerekli bilgileri alacaktır.

İŞKUR Çağrı Merkezi Hangi Hizmetleri Vermektedir?

İş arama: İş arayanlar, ilgi alanlarına ve becerilerine uygun iş ilanlarını öğrenebilir ve başvuru yapabilirler.

İşveren hizmetleri: İşverenler, İŞKUR'un iş bulma ve eleman seçme hizmetleri hakkında bilgi alabilir, personel ihtiyaçlarını iletebilirler.

Randevu alma: İş arayanlar, İŞKUR şubelerine randevu alabilirler.

İşsizlik ödeneği: İşsizlik ödeneği ile ilgili bilgi alabilir, başvuru yapabilir ve ödeme takvimini takip edebilirsiniz.

Kurs ve eğitimler: İŞKUR'un sunduğu kurs ve eğitimler hakkında bilgi alabilir, başvuru yapabilirsiniz.

Engelli ve eski hükümlüler: Engelli ve eski hükümlülere özel sunulan hizmetler hakkında bilgi alabilirsiniz.

Diğer: İŞKUR'un sunduğu diğer hizmetler hakkında bilgi alabilirsiniz.

İŞKUR Çağrı Merkezi'ni Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?