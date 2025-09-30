Haberler Yaşam Haberleri İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI 2026: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! İŞKUR Gençlik Programı başvuruları ne zaman, şartları neler?
Eğitim öğretim döneminde hem okulunu okumak hem de çalışmak isteyen öğrencilere fırsatlar sunan İŞKUR Gençlik programı başvuru sayısının arttırıldığı Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan tarafından uyduruldu. Programda katılımcılara hem iş hayatına hızlı bir geçiş hem de profesyonel deneyim kazandırma hedefleniyor. Başvurular e- şube üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar tarihleri ve şartları sorguluyor. Peki, 2026 İŞKUR Gençlik Programı başvurusu ne zaman 2026, şartları neler, başvuru tarihi belli oldu mu?

İŞKUR Gençlik Programı başvuruları öğrencilerce merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu, Bakan Işıkhan'ın detaylarını açıkladığı programda üniversitelilere günlük destek ödemesi yapılacak. 5 gün katılana 5.415 TL, 14 gün katılana 15.162 TL verilecek. Peki, İŞKUR Gençlik Programı nedir, başvurular ne zaman? İşte detaylar…

KONTENJAN SAYISI ARTTI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, İŞKUR Gençlik Programı'na gösterilen yoğun ilgiyi vurguladı. Geçen dönem 100 bin öğrencinin faydalandığını hatırlatan Erdoğan, bu dönem için de 100 bin olarak ilan edilen kontenjanın 150 bine çıkarıldığını duyurdu. Ayrıca 2028 yılı sonuna kadar toplam 1 milyon öğrencinin programa dahil edilmesinin hedeflendiğini belirterek, "Üniversiteli gençlerimize hayırlı olsun" dedi.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İŞKUR Gençlik Programı'na başvuru süreci, yeni eğitim öğretim döneminde İŞKUR ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından duyurulacak.

İŞKUR Gençlik Programının, üniversite kayıtlarının da tamamlanmasıyla birlikte Ekim ayında başlayacağı öngörülüyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI NEDİR?

İŞKUR Gençlik Programı, üniversite öğrencilerinin iş dünyasına daha hazırlıklı olmalarını sağlamak amacıyla tasarlanmış bir aktif işgücü programıdır. Program, öğrencilere bilgi, beceri, çalışma alışkanlığı ve disiplin kazandırmayı hedefler. Türkiye İş Kurumu tarafından, 10 Aralık 2003 tarihli ve 25326 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında yer alan devlet üniversiteleri ile iş birliği içinde yürütülmektedir.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Öğrenciler, başvurularını İŞKUR Gençlik Programı'na belirlenecek olan tarihler arasında https://genclik.iskur.gov.tr/ ve https://www.iskur.gov.tr/ adreslerinde yer alan yönlendirme bağlantılarıyla e-şube üzerinden yapabilecekler.

