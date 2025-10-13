İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU: 2025 İŞKUR Gençlik Programı başvurusu başladı mı, ne zaman, şartları neler?

İŞKUR Gençlik Programı, öğrencilere hem iş deneyimi hem gelir desteği sunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre, program kontenjanları 100 binden 150 bine çıkarıldı. Başvurular, İŞKUR Gençlik Platformu, e-Şube, mobil uygulama, Alo 170 ve Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri üzerinden yapılabiliyor. Peki, 2025 İŞKUR Gençlik Programı başvurusu başladı mı, ne zaman, şartları neler?
Devlet üniversiteleri ile iş birliğiyle kamusal hizmetlerin desteklenmesi için üniversite öğrencilerine teorik ve pratik eğitimlerin verildiği kısmi zamanlı aktif iş gücü programıdır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, İŞKUR Gençlik Programı'na gösterilen yoğun ilgiyi vurguladı. Geçen dönem 100 bin öğrencinin faydalandığını hatırlatan Erdoğan, bu dönem için de 100 bin olarak ilan edilen kontenjanın 150 bine çıkarıldığını duyurdu. Ayrıca 2028 yılı sonuna kadar toplam 1 milyon öğrencinin programa dahil edilmesinin hedeflendiğini belirterek, "Üniversiteli gençlerimize hayırlı olsun" dedi.
2025-2026 eğitim öğretim döneminde de hem okumak hem de çalışmak isteyen öğrencilere fırsat sunan İŞKUR Gençlik Programı başvurusu, https:genclik.iskur.gov.tr ve https:www.iskur.gov.tr adreslerinde yer alan yönlendirme bağlantılarıyla e-şube üzerinden gerçekleştirilecek.
Devlet üniversitelerinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora örgün eğitimlerinde yer alan aktif öğrenciler yararlanabilir. (Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri programdan faydalanamaz.)
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Kuruma kayıtlı olmak,
c) 18 yaşını tamamlamış olmak,
ç) Yaşlılık veya malullük aylığı almamak,
d) Program talep tarihinden önceki bir yıl içerisinde ve programın fiilen başlayacağı tarihe kadar yüklenicinin veya bağlı, ilgili, ilişkili ve yan kuruluşlarının çalışanı olmamak,
e) Başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,
f) Başvuru tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,
g) Hane gelir şartını sağlamak,
ğ) Kurum tarafından sunulan aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarının yararlanıcısı olmamak,
h) Yüklenici üniversitenin öğrencisi olmak (açık öğretim veya uzaktan öğretim öğrencisi olmamak kaydını dondurmuş ve/veya pasif durumda olmamak)