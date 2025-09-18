İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU TAKVİMİ 2025: Yeni dönem İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı, ne zaman ve nasıl yapılacak?

İŞKUR, gençlerin iş hayatına hızlı bir başlangıç yapmalarına ve mesleki beceriler kazanmalarına destek olan Gençlik Programı'nın yeni dönemi için hazırlıklarını sürdürüyor. Üniversite öğrencileri ve yeni mezunlar, programın detaylarını merakla beklerken, başvuruların ne zaman başlayacağı ve nasıl yapılacağı da gündemdeki yerini koruyor. İşte süreçle ilgili merak edilen tüm detaylar...
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
Başvuru tarihleri ve programla ilgili ayrıntılar, önümüzdeki günlerde İŞKUR tarafından duyurulacak. Gençlerden yoğun ilgi görmesi beklenen program kapsamında staj, eğitim ve istihdam destekleri yeni dönemde de sunulmaya devam edecek.
İŞKUR Gençlik Programı Nedir?
İŞKUR Gençlik Programı, üniversite öğrencilerinin iş dünyasına daha hazırlıklı olmalarını sağlamak amacıyla tasarlanmış bir aktif işgücü programıdır. Program, öğrencilere bilgi, beceri, çalışma alışkanlığı ve disiplin kazandırmayı hedefler. Türkiye İş Kurumu tarafından, 10 Aralık 2003 tarihli ve 25326 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında yer alan devlet üniversiteleri ile iş birliği içinde yürütülmektedir.
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Kuruma kayıtlı olmak,
c) 18 yaşını tamamlamış olmak,
ç) Yaşlılık veya malullük aylığı almamak,
d) Program talep tarihinden önceki bir yıl içerisinde ve programın fiilen başlayacağı tarihe kadar yüklenicinin veya bağlı, ilgili, ilişkili ve yan kuruluşlarının çalışanı olmamak,
e) Başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,
f) Başvuru tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,
g) Hane gelir şartını sağlamak,
ğ) Kurum tarafından sunulan aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarının yararlanıcısı olmamak,
h) Yüklenici üniversitenin öğrencisi olmak (açık öğretim veya uzaktan öğretim öğrencisi olmamak kaydını dondurmuş ve/veya pasif durumda olmamak)