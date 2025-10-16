İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURULARI 2025: İŞKUR Gençlik Programı başvurusu nereden yapılır, ne zaman sona erecek?

BAŞVURU SÜRECİYLE İLGİLİ PAYLAŞIM YAPAN ÜNİVERSİTELER

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İLANI

Başvuru Tarihi: 13-17 Ekim 2025

Kura Tarihi: 23 Ekim 2025

Kura Yeri: Eğitim Fakültesi Şehit Eren Bülbül Konferans Salonu Saat:10.00

Çalışma Tarihleri: 3 Kasım 2025-30 Haziran 2026

Kontenjan : 713 Kişi

* Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olması,

* 18 yaşını tamamlamış olması,

* Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde aktif örgün bir program (uzaktan eğitim öğrencisi, pasif öğrenci veya kayıt dondurmuş olmaması) öğrencisi olması,

* Haftada azami 3 güne kadar uygulanmakta olan programlarda katılımcıların programa katılım sağlanan her bir gün için 1083 TL cep harçlığı, genel sağlık sigortası ve meslek hastalığı primleri karşılanmaktadır.

*Programa başvurulan adreste yer alan hane geliri net asgari ücretin 3 katından fazla olmaması, (Öğrenci yurdunda kalıyorsa gelir şartından muaftır. Ailesiyle yaşıyorsa aile gelirleri hesaba katılır. İkameti başka bir hanede ise o haneye giren gelirler hesaba katılır.)

*Başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4üncü maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,

*Başvuru tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak.

ÖNEMLİ: Her öğrenci kendi öğrenim gördüğü Fakülte/MYO/Yüksekokul kontenjanına başvuru yapabilecektir. Kendi öğrenim gördüğü okul harici başvuru yapan öğrencinin başvurusu Noter Kurasında çıksa bile değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru yapan öğrenciler Kura Çekimine katılabilir. Değerlendirme İşlemleri öğrencinin öğrenim gördüğü Fakülte/MYO/Yüksekokul tarafından yapılacaktır.