İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURULARI 2025: İŞKUR Gençlik Programı başvurusu nereden yapılır, ne zaman sona erecek?

İŞKUR Gençlik Programı, öğrencilere iş deneyimi kazandırırken aynı zamanda gelir desteği sağlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla program kontenjanı 100 binden 150 bine yükseltildi. Başvurular; İŞKUR Gençlik Platformu, e-Şube, mobil uygulama, Alo 170 ve Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri üzerinden yapılabiliyor. Peki, 2025 İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak ve katılım şartları neler?
Devlet üniversiteleri ile iş birliğiyle kamusal hizmetlerin desteklenmesi için üniversite öğrencilerine teorik ve pratik eğitimlerin verildiği kısmi zamanlı aktif iş gücü programıdır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan başvuruların başladığını duyurdu. Sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi.
"İŞKUR Gençlik Programımıza başvurular başlıyor.
Kendi kampüslerinizde hem mesleki deneyim kazanacak hem de derslerinizi aksatmayacak şekilde haftada 3 güne kadar (ay içerisinde 14 günün tamamlanması halinde) uygulanacak program ile aylık 15.162 TL gelir desteği elde edebileceksiniz.
-Tekrar hatırlatalım; taleplerinizi dinledik, kontenjanımızı 100 binden 150 bine çıkardık."
2025-2026 eğitim öğretim döneminde de hem okumak hem de çalışmak isteyen öğrencilere fırsat sunan İŞKUR Gençlik Programı başvurusu, https:genclik.iskur.gov.tr ve https:www.iskur.gov.tr adreslerinde yer alan yönlendirme bağlantılarıyla e-şube üzerinden gerçekleştirilecek.
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İLANI
Başvuru Tarihi: 13-17 Ekim 2025
Kura Tarihi: 23 Ekim 2025
Kura Yeri: Eğitim Fakültesi Şehit Eren Bülbül Konferans Salonu Saat:10.00
Çalışma Tarihleri: 3 Kasım 2025-30 Haziran 2026
Kontenjan : 713 Kişi
* Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olması,
* 18 yaşını tamamlamış olması,
* Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde aktif örgün bir program (uzaktan eğitim öğrencisi, pasif öğrenci veya kayıt dondurmuş olmaması) öğrencisi olması,
* Haftada azami 3 güne kadar uygulanmakta olan programlarda katılımcıların programa katılım sağlanan her bir gün için 1083 TL cep harçlığı, genel sağlık sigortası ve meslek hastalığı primleri karşılanmaktadır.
*Programa başvurulan adreste yer alan hane geliri net asgari ücretin 3 katından fazla olmaması, (Öğrenci yurdunda kalıyorsa gelir şartından muaftır. Ailesiyle yaşıyorsa aile gelirleri hesaba katılır. İkameti başka bir hanede ise o haneye giren gelirler hesaba katılır.)
*Başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4üncü maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,
*Başvuru tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak.
ÖNEMLİ: Her öğrenci kendi öğrenim gördüğü Fakülte/MYO/Yüksekokul kontenjanına başvuru yapabilecektir. Kendi öğrenim gördüğü okul harici başvuru yapan öğrencinin başvurusu Noter Kurasında çıksa bile değerlendirmeye alınmayacaktır.
Başvuru yapan öğrenciler Kura Çekimine katılabilir. Değerlendirme İşlemleri öğrencinin öğrenim gördüğü Fakülte/MYO/Yüksekokul tarafından yapılacaktır.
İŞKUR Gençlik Programı'na başvurular, 13 Ekim 2025 Pazartesi günü başlayacak; başvurular www.iskur.gov.tr adresinden yapılacaktır.
Başvurularla ilgili yönlendirmeler Duyuru metnimizin altında detaylı açıklanmıştır.
Üniversitemizde öğrenim gören öğrencilere 271 kontenjan ayrılmıştır.
Başvuru Süreci Nasıl Olacak?
Türkiye İş Kurumu tarafından program ilan süreci yürütülecek olup öğrenciler https://genclik.iskur.gov.tr/ adresinde ve https://www.iskur.gov.tr/ adreslerinde yer alan yönlendirme bağlantılarıyla e-şube üzerinden başvuru yapılabilecektir. Ayrıca öğrenciler sisteme giriş yaptıklarında açılan hızlı menüde İŞKUR Gençlik Program Arama ve İŞKUR Gençlik Başvurularım bölümlerinden de işlem yapabileceklerdir.
Başvurular 13.10.2025-17.10.2025 tarihleri arasında online yapılacak olup başvurular bittikten sonra değerlendirme işlemleri noter kurası çekilişi ile olacaktır.