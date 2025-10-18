İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI KURA SONUÇLARI 2025-2026 || İŞKUR Gençlik Programı başvuru sonuçları açıklandı mı, nereden sorgulanır?

İŞKUR Gençlik Programı'na yoğun başvuruların ardından sonuçların açıklanması merakla bekleniyor. Gençlere hem iş hem de eğitim fırsatı sunan programda, katılımcılar kura çekimiyle belirlenecek. Peki, 2025-2026 dönemi İŞKUR Gençlik Programı sonuçları ne zaman duyurulacak ve kura tarihi kesinleşti mi? İşte son bilgiler…
İŞKUR tarafından yapılan açıklamaya göre, başvuru sürecinin ardından her üniversite kendi bünyesinde noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirecek. Kura çekiminde isimleri belirlenen öğrenciler, kontenjanlara göre programa dahil edilecek. Sürecin tamamen şeffaf ve tarafsız bir şekilde yürütülmesi planlanıyor.
Kura sonuçlarının açıklanacağı tarih ise üniversitelere göre değişiklik gösterecek. Her üniversite kendi takvimine göre kura tarihini ve sonuçların ilan edileceği günü resmi internet sayfaları üzerinden paylaşacak. Öğrencilerin bu süreci, eğitim gördükleri üniversitenin duyuru panellerinden ve İŞKUR'un resmi kanallarından takip etmeleri gerekiyor.
Sonuçların açıklanmasının ardından programa hak kazanan öğrenciler, belirlenen tarihlerde görevlerine başlayacak. Program kapsamında gençlerin hem mesleki deneyim kazanması hem de iş dünyasına daha kolay uyum sağlaması amaçlanıyor.
Kura sonuçları ve yerleştirme sürecine ilişkin en güncel bilgiler, genclik.iskur.gov.tr adresi üzerinden ve ALO 170 hattı aracılığıyla da öğrenilebilecek.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı başvuruları 13-17 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılacak. Kura 23 Ekim 2025 tarihinde Eğitim Fakültesi Şehit Eren Bülbül Konferans Salonu'nda saat 10.00'da gerçekleştirilecek. Programa hak kazanan öğrenciler 3 Kasım 2025 - 30 Haziran 2026 tarihleri arasında çalışmaya başlayacak.
İŞKUR Gençlik Programı başvuruları 17.10.2025 tarihinde saat 23.59'da son bulacak olup, her iki ilan için İŞKUR tarafından belirlenen kontenjan sayısının üzerinde başvuru olması durumunda noter huzurunda kura çekilişi yapılarak adaylar belirlenecektir.
Ayrıca; noter huzurunda yapılan çekiliş ile asil aday listesine giremeyen yedek adayların sıralaması da belirlenecektir.
Noter kura çekilişi 22.10.2025 saat 10.00 Kültür ve Kongre Merkezi A Salonunda yapılacaktır.
İŞKUR Gençlik Programı Başvuruları 17-21 Ekim 2025 tarihleri arasında https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/IstIskurGenclikProgramArama.aspx adresi üzerinden yapılacaktır.
Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin sistem üzerinden başvurularını tamamlaması sonrasında Noter huzurunda 31 Ekim 2025 tarihi saat 10.00'da Kura Çekimi yapılacaktır.
İŞKUR Gençlik Programı 17 Kasım 2025 tarihinde başlayacak, 30 Haziran 2026 tarihinde sona erecektir.