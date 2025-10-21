İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI KURA SONUÇLARI 2025 | İŞKUR Gençlik Programı sonuçları erişime açıldı mı, nereden ve nasıl öğrenilir?

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI KURA SONUÇLARI

İŞKUR tarafından yapılan açıklamaya göre, başvuru sürecinin ardından her üniversite kendi bünyesinde noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirecek. Kura çekiminde isimleri belirlenen öğrenciler, kontenjanlara göre programa dahil edilecek. Sürecin tamamen şeffaf ve tarafsız bir şekilde yürütülmesi planlanıyor.

Kura sonuçlarının açıklanacağı tarih ise üniversitelere göre değişiklik gösterecek. Her üniversite kendi takvimine göre kura tarihini ve sonuçların ilan edileceği günü resmi internet sayfaları üzerinden paylaşacak. Öğrencilerin bu süreci, eğitim gördükleri üniversitenin duyuru panellerinden ve İŞKUR'un resmi kanallarından takip etmeleri gerekiyor.

Sonuçların açıklanmasının ardından programa hak kazanan öğrenciler, belirlenen tarihlerde görevlerine başlayacak. Program kapsamında gençlerin hem mesleki deneyim kazanması hem de iş dünyasına daha kolay uyum sağlaması amaçlanıyor.

Kura sonuçları ve yerleştirme sürecine ilişkin en güncel bilgiler, genclik.iskur.gov.tr adresi üzerinden ve ALO 170 hattı aracılığıyla da öğrenilebilecek.