İŞKUR Gençlik Programı sonuçları sorgulanıyor! 2025 İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları açıklandı mı,nereden sorgulanır?

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI 2025 KURA SONUÇLARI SORGULAMA

Üniversiteler, akademik takvimlerine göre İŞKUR Gençlik Programı başvurularını aldı. Başvuru ve kura tarihleri üniversitelere göre farklılık gösterdiği için sonuçlar toplu olarak açıklanmıyor. Adaylar, kura sonuçlarını kendi üniversitelerinin resmi internet sitesinden takip edebiliyor. Başvuru yapanlar, isim listelerine yine üniversitelerinin web sitesinden ulaşabilir.