İŞKUR Gençlik Programı sonuçları sorgulanıyor! 2025 İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları açıklandı mı,nereden sorgulanır?

Giriş Tarihi: 30.10.2025 12:33

İŞKUR Gençlik Programı sonuçları, adaylar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Üniversiteler, akademik takvimlerine uygun şekilde başvuruları topladı ve iletti. Ancak başvuru ve kura tarihleri üniversitelere göre değişiklik gösterdiği için sonuçlar toplu bir şekilde ilan edilmiyor. Peki, 2025 İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden sorgulanır? İşte üniversite üniversite sonuçlar

İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları üniversite üniversite ilan ediliyor. Program, gençlerin hem mesleki deneyim kazanmalarını hem de iş dünyasına daha kolay uyum sağlamalarını hedefliyor. Başvurularını gerçekleştiren adaylar kura sonuçlarını araştırıyor. İşte İŞKUR Gençlik programı sonuç sorgulama

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI 2025 KURA SONUÇLARI SORGULAMA

Üniversiteler, akademik takvimlerine göre İŞKUR Gençlik Programı başvurularını aldı. Başvuru ve kura tarihleri üniversitelere göre farklılık gösterdiği için sonuçlar toplu olarak açıklanmıyor. Adaylar, kura sonuçlarını kendi üniversitelerinin resmi internet sitesinden takip edebiliyor. Başvuru yapanlar, isim listelerine yine üniversitelerinin web sitesinden ulaşabilir.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI KURA SONUCU AÇIKLAYAN ÜNİVERSİTELER

YALOVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

SAMSUN ÜNİVERSİTESİ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

MERSİN ÜNİVERSİTESİ

ORDU ÜNİVERSİTESİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

TRABZON ÜNİVERSİTESİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

TARSUS ÜNİVERSİTESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

Üniversiteler, kura çekimlerini sürdürürken sonuçlar resmi internet sitelerinde yayınlanmaya devam ediyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI NEDİR?

Devlet üniversiteleri ile iş birliğiyle kamusal hizmetlerin desteklenmesi için üniversite öğrencilerine teorik ve pratik eğitimlerin verildiği kısmi zamanlı aktif iş gücü programıdır.

