İŞKUR Gençlik Programı sonuçları sorgulanıyor! 2025 İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları açıklandı mı,nereden sorgulanır?

İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları üniversite üniversite ilan ediliyor. Program, gençlerin hem mesleki deneyim kazanmalarını hem de iş dünyasına daha kolay uyum sağlamalarını hedefliyor. Başvurularını gerçekleştiren adaylar kura sonuçlarını araştırıyor. İşte İŞKUR Gençlik programı sonuç sorgulama
Üniversiteler, akademik takvimlerine göre İŞKUR Gençlik Programı başvurularını aldı. Başvuru ve kura tarihleri üniversitelere göre farklılık gösterdiği için sonuçlar toplu olarak açıklanmıyor. Adaylar, kura sonuçlarını kendi üniversitelerinin resmi internet sitesinden takip edebiliyor. Başvuru yapanlar, isim listelerine yine üniversitelerinin web sitesinden ulaşabilir.
Üniversiteler, kura çekimlerini sürdürürken sonuçlar resmi internet sitelerinde yayınlanmaya devam ediyor.