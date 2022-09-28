İŞKUR iş ilanları yayımlandı: Yüksek maaşlarla İŞKUR personel alımı yapıyor! İşte personel alımı ilanları, başvuru tarihleri ve şartlar...

İŞKUR çeşitli pozisyonlarda personel alımı yapmaya devam ediyor. Öte yandan iş arayan binlerce vatandaş ilanlar üzerinde incelemelere başladı. Kurumun resmi sitesinde iş ilalarına ilişkin başvuru tarihleri, şartlarıyla beraber binlerce kurumun işçi arayışında olduğu duyuruluyor. Kurum yüksek maaşlarla binlerce vatandaşa iş imkanı sunuyor. İşte 2022 İŞKUR personel alım iş ilanları ve detaylar...
Çeşitli kurumlarda ve farklı meslek alanlarında gerçekleştirilecek personel alımında, yaş, ikamet, öğrenim, sertifika gibi aranan şartlar da değişiklik göstermektedir.
İlgili alımlarda farklı kamu kurumları ilan açmış olmakla birlikte çok farklı pozisyonlarda alımlar gerçekleştirilecektir. Bazı ilanlarda adaylardan en az 60 KPSS puanı almış olma şartı istenirken ilanlar kurumlara göre farklılık göstermektedir.
İş arayan vatandaşlar, güncel İŞKUR ilanları için öncelikle İŞKUR kayıt işlemlerini tamamlaması ve İŞKUR'a giriş yapması gerekiyor. Daha sonra İŞKUR güncel iş ilanları kısmından veya daha spesifik bir sorgulama için 'İstihdam' ekranında açık iş ilanı aramak için;
• Aradığınız pozisyon, meslek, nitelik, beceri ve firma bilgisini girin
• Çalışma yeri bilginizi girin.
• Meslek, öğrenim durumu bilgilerinizi girin.
• İşyeri seçin.
• Engelli veya vardiya gibi özel durum varsa seçimlerinizi yapın.
• İşyeri unvanını girin.
• Son olarak en altta sağda bulunan 'Ara' seçeneğine tıklayın.
Bu adımlarla size uygun güncel İŞKUR ilanlarını görüntüleyebilir ve tercihinize göre başvurularınızı hemen gerçekleştirebilirsiniz.
İŞKUR profil oluşturma işlemleri için İşkur'un resmi internet sitesine giriş yapmak ya da İşkur merkezlerine başvurmak gerekmektedir. İşkur'a kayıt olarak meslek ve eğitim özelliklerine göre en uygun işi bulmak mümkündür.
İşkur profili oluşturmak için izlenmesi gereken adımlar:
Online olarak İşkur profili oluşturmak için İşkur'un resmi internet sitesi olan iskur.gov.tr adresine giriş yapılması gerekmektedir.
Siteye giriş yapılmasının ardından sayfanın sol tarafında bulunan internet şubesi alanına tıklanması gerekmektedir.
Bu alan üzerinden İşkur E-Devlet şubesine tıklanması gerekmektedir. Bu alan üzerinden kayıt sayfası açılmaktadır.
Bu sayfa üzerinden sayfanın sol tarafında bulunan İş Arayan bölümüne tıklamak ve oradan da Üye Ol kısmına tıklamak gerekmektedir.
İş arayan için üyelik bilgilerini girdikten sonra sayfada yer alan üyelik sözleşmesini okumak ve kabul etmek gerekmektedir.
Daha sonra kimlik bilgileri doğru ve eksiksiz şekilde girilmelidir.
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