Haberler Yaşam Haberleri İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA TARİHİ: Sağlık Bakanlığı işçi alımı çekilişi ne zaman, kura hangi tarihte yapılacak?
Giriş Tarihi: 4.11.2025 11:49

İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA TARİHİ: Sağlık Bakanlığı işçi alımı çekilişi ne zaman, kura hangi tarihte yapılacak?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak 2.764 sürekli işçi alımı için kura tarihi netleşti. Bakanlık kadrolarında sürekli işçi olarak yer almak isteyen adaylar adaylar, Ankara’da gerçekleştirilecek kura çekimini canlı olarak iscisonuc.saglik.gov.tr adresi üzerinden takip edebilecek. Düzenlenecek kura çekiminin tarihi ve saati başvurularını gerçekleştiren adaylar için duyuruldu. Peki, Sağlık Bakanlığı 2.764 işçi alımı kurası ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak? İşte, detaylar…

İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA TARİHİ: Sağlık Bakanlığı işçi alımı çekilişi ne zaman, kura hangi tarihte yapılacak?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kapsamında kura sonuçlarını bekleyen adayların heyecanı dorukta! Başvuru sürecini tamamlayan binlerce kişi, şimdi gözünü kura çekimi tarihine ve saatine çevirdi. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası ne zaman yapılacak, sonuçlar nereden öğrenilebilecek? İşte adayların merakla beklediği kura çekimine dair tüm detaylar…

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA TARİHİ BELLİ OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak 2 bin 764 işçi alımı için kura çekimi 12 Kasım 2025 tarihinde, saat 09.00 ile 18.00 arasında gerçekleştirilecek. Kura çekimi, Ankara'da düzenlenecek etkinlikte yapılacak.

Kura işlemi canlı yayınla adayların erişimine açılacak ve tüm katılımcılar süreci eş zamanlı olarak takip edebilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI 2.765 İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları, asıl ve yedek aday listeleri, atama ile ilgili bilgi ve belgeler ile diğer duyurular, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün https://yhgm.saglik.gov.tr
adresinden yayımlanacak. Adaylara ayrıca yazılı tebligat gönderilmeyecek; bu ilan, tebligat yerine geçecektir.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı noter kurasının tamamlanmasının ardından asıl olarak yerleştirme yapılan adayların istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmesi gerekecek.

Başvuru yapmayanlar, belirlenen süre içerisinde müracaat etmeyenler, başvuru şartlarını taşımayanlar, farklı sebeplerle ataması yapılıp göreve başlamayanlar yerine yedek adaylar davet edilecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA TARİHİ: Sağlık Bakanlığı işçi alımı çekilişi ne zaman, kura hangi tarihte yapılacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz