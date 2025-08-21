Haberler Yaşam Haberleri İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI 2025: TYP kurası nihai isim listesi belli oldu mu, hangi illerde açıklandı, nereden ve nasıl sorgulanır?
Giriş Tarihi: 21.8.2025 09:20 Son Güncelleme: 21.8.2025 09:21

İŞKUR TYP kura sonuçları, Ağusos ayın itibarıyla birçok ilde araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde okullarda temizlik ve güvenlik görevlisi olarak görevlendirilecek adaylar için kura çekimi tamamlandı. Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde düzenlenen Toplum Yararına Program kapsamında belirlenen asil ve yedek aday listeleri, başvuru yapanlar tarafından merakla sorgulanıyor. Peki, TYP kura sonuçları hangi illerde açıklandı, nihai isim listesi ve yedekler nereden ve nasıl sorgulanır?

İŞKUR TYP kura sonuçları birçok ilde açıklanmaya başladı. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gerçekleştirilen kura çekimleri neticesinde, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında görevlendirilecek adaylar belirlendi. Kura sonuçları, her ilin resmi internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ile sorgulanabiliyor. Adaylar, bulundukları il için yayımlanan asil ve yedek listelere bu ekran üzerinden ulaşabilecek. İşte, İŞKUR TYP kura sonuçları ile ilgili merak edilen detaylar haberin devamında...

İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

TYP kura sonuçları, iller bazında duyurulmaktadır. Başvuruda bulunan adaylar, bağlı bulundukları il Milli Eğitim Müdürlüklerinin resmi duyurularını inceleyerek kura çekimi sonuçlarını öğrenebileceklerdir.

İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TYP BAŞVURULARI HAKKINDA

2025 yılı kapsamında Toplum Yararına Program (TYP) başvuruları pek çok ilde sona erdi. İşte başvuru süreçlerinin tamamlandığı bazı iller ve tarihleri:

Kastamonu: 1-5 Ağustos 2025

Ordu: 1-5 Ağustos 2025

Sinop: 7-11 Ağustos 2025

Zonguldak: 11-15 Ağustos 2025

Bilecik: 15-19 Ağustos 2025 (kura tarihi açıklanacak)

Bu illerde başvuru süreci tamamlandıktan sonra kura çekilişi yapılacak ve sonuçlar hem İŞKUR'un hem de il milli eğitim müdürlüklerinin resmi internet sitelerinden adayların erişimine açılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İŞKUR üzerinden TYP temizlik personeli olmak isteyen adaylar başvurularını farklı yollarla yapabiliyor. Başvuru için iki yöntem bulunuyor:

e-İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden çevrimiçi başvuru yapmak,

İŞKUR il veya şube müdürlüklerine giderek şahsen başvuruda bulunmak.

Başvuru kriterlerini karşılayan kişiler, kura çekimi sonrasında asil ya da yedek listede adları çıktığında program kapsamında görev almaya hak kazanıyor.

