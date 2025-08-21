İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI 2025: TYP kurası nihai isim listesi belli oldu mu, hangi illerde açıklandı, nereden ve nasıl sorgulanır?

TYP BAŞVURULARI HAKKINDA

2025 yılı kapsamında Toplum Yararına Program (TYP) başvuruları pek çok ilde sona erdi. İşte başvuru süreçlerinin tamamlandığı bazı iller ve tarihleri:

Kastamonu: 1-5 Ağustos 2025

Ordu: 1-5 Ağustos 2025

Sinop: 7-11 Ağustos 2025

Zonguldak: 11-15 Ağustos 2025

Bilecik: 15-19 Ağustos 2025 (kura tarihi açıklanacak)

Bu illerde başvuru süreci tamamlandıktan sonra kura çekilişi yapılacak ve sonuçlar hem İŞKUR'un hem de il milli eğitim müdürlüklerinin resmi internet sitelerinden adayların erişimine açılacak.