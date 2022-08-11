İŞKUR TYP ile okullara güvenlik ve hizmetli (temizlik görevlisi) alımı ilanları merakla bekleniyor. Her yıl olduğu gibi alımlar Türkiye genelinde 81 ve MEB'e bağlı okullarda yapılıyor. Bu noktada ise adaylar yeni eğitim öğretim yılının başlamasına kısa süre kala "İŞKUR TYP okullara temizlik görevlisi ve güvenlik alımı başvuruları başladı mı, ne zaman alınacak, şartları nelerdir?" sorularına yanıt arıyor. İşte İŞKUR TYP 2022 okullara güvenlik ve hizmetli (temizlik görevlisi) alımı başvurularına dair tüm detaylar...