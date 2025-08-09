İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI | 2025 TYP başvuruları başladı mı, ne zaman? MEB okullara...

ORDU TYP OKUL TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI NE ZAMAN?

Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilen 720 kişilik kamu hizmetlerinin desteklenmesi kapsamındaki kontenjan dâhilinde 6 ay süre ile Toplum Yararına Program başvuruları 01 Ağustos - 5 Ağustos 2025 tarihleri (dâhil) arasında yapılacaktır. Toplum Yararına Programdan daha önce yararlanmış ancak dokuz aylık süresini doldurmayan katılımcılar, başvuru yapmaları halinde yeni programdan kalan süreleri kadar yararlanabilecektir. Katılımcıların tamamı NOTER Yöntemi ile seçilecektir. Noter kurası 08.08.2025 tarihinde saat 09:00'da İl Milli Eğitim Binası Toplantı Salonunda yapılacaktır. Programlara katılmak isteyen ve aşağıdaki şartları taşıyanlar; kurumumuzun www.iskur.gov.tr internet adresinden, e- Devlet, esube.iskur.gov.tr üzerinden online olarak ve ALO 170 iletişim hattını arayarak da başvurularını yapabilecektir. TYP programı başlama ve bitiş tarihleri; 01.09.2025 – 28.02.2026 tarihleri arasında 6 ay süre ile uygulanacaktır.