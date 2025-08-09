İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI | 2025 TYP başvuruları başladı mı, ne zaman? MEB okullara...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gerçekleşen, Toplum Yararına Programlar (TYP) başvuruları için yeni ilanlar yayımlanmaya başladı. İl il duyurulan ilanlara başvurmak isteyen adaylar TYP başvuruları ne zaman, hangi illerde alımlar başladı gibi sorulara yanıt arıyor. Peki, İŞKUR TYP başvuruları başladı mı, alımlar ne zaman, nereden ve nasıl başvuru yapılır?
İŞKUR TYP okullara temizlik görevlisi alımları için henüz tam net tarihler açıklanmadı. Bazı iller için kaç personel alımı sağlanacağı ve başvuruların alınacağı tarihler ise duyuruldu. İşte başvuru sayısı açıklanan ve başvuruların alınmaya başladığı iller...
Müdürlüğümüz ile Kastamonu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında imzalanan Toplum Yararına Program (TYP) proje sözleşmesi kapsamında toplamda 600 kişilik personel alımı yapılacaktır.
Başvurular 01-05 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılacak olup İŞKUR irtibat büroları, ALO 170, İŞKUR-e-şube ( https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypArama.aspx) adreslerinden yapılabilir.
12 Ağustos 2025 tarihinde Salı günü saat 09:00'da 23 Ağustos Ortaokulunun spor salonunda TYP noter kurası çekilecektir.
Personelin çalışma süresi 01.09.2025 -27.02.2026 tarihleri arasında olacaktır.
Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilen 720 kişilik kamu hizmetlerinin desteklenmesi kapsamındaki kontenjan dâhilinde 6 ay süre ile Toplum Yararına Program başvuruları 01 Ağustos - 5 Ağustos 2025 tarihleri (dâhil) arasında yapılacaktır. Toplum Yararına Programdan daha önce yararlanmış ancak dokuz aylık süresini doldurmayan katılımcılar, başvuru yapmaları halinde yeni programdan kalan süreleri kadar yararlanabilecektir. Katılımcıların tamamı NOTER Yöntemi ile seçilecektir. Noter kurası 08.08.2025 tarihinde saat 09:00'da İl Milli Eğitim Binası Toplantı Salonunda yapılacaktır. Programlara katılmak isteyen ve aşağıdaki şartları taşıyanlar; kurumumuzun www.iskur.gov.tr internet adresinden, e- Devlet, esube.iskur.gov.tr üzerinden online olarak ve ALO 170 iletişim hattını arayarak da başvurularını yapabilecektir. TYP programı başlama ve bitiş tarihleri; 01.09.2025 – 28.02.2026 tarihleri arasında 6 ay süre ile uygulanacaktır.
– Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
– Kuruma kayıtlı olmak,
– 18 yaşını tamamlamış olmak,
– 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK'ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,
– Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
– Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç).
İŞKUR TYP BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ