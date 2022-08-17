İŞKUR TYP personel alımı ile ilgilenen adaylar başvuru tarihlerini araştırıyor. Okulların temizliğinin sağlanması ve öğrencilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla MEB Toplum Yararı Programları kapsamında istihdam edilmek üzere personel alımları gerçekleştiriyor. Okulların 12 Eylül 2022 tarihi ile açılacak olması sebebi ile ilanların bu hafta içerisinde yayımlanması bekleniyor. Peki İŞKUR TYP personel alımı ne zaman? 2022 İŞKUR TYP başvurusu ne zaman, personel alımı şartları nelerdir?
İŞKUR TYP Bu yıl 20000 güvenlik görevlisi ve temizlikçi alımı yapacağını ilan etti 20000 personel alımı için başvuru tarihleri açıklandı. Toplum Yararına Programlar TYP başvuruları Eylül ayı itibari ile talepler alınmaya başlayacak.
TYP ( Toplum Yararına Programlar ) kapsamında yapılacak alımlarda bazı nitelikler aranacak. İŞKUR resmi İnternet adresi üzerinde yayınlanıyor.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Kuruma kayıtlı olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK'ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,
Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç)
1. Adım: Adaylar öncelikle https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypArama.aspx adresine tıklamaları gereklidir.
2. Adım: Sonrasında İŞKUR Sistemine Giriş yaptıktan sonra aşağıdaki görselde gördüğünüz alana girmeniz gereklidir.
3. Adım: İlgili bağlantıya tıkladıktan sonra karşınıza aşağıdaki görseldedi gibi bir ekran gelecek ve ilgili görselde eğer biliyorsanız TYP nuamrası veya Birim yazan kısma kendi ilinizi girebilirsiniz. Yada Ara butonuna tıklayarak tüm TYP Personel Alımı ilanlarına ulaşabilirsiniz.