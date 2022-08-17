İŞKUR TYP personel alımı ne zaman? 2022 İŞKUR TYP başvurusu ne zaman, personel alımı şartları nelerdir?

TYP BAŞVURUSU NE ZAMAN?

İŞKUR TYP Bu yıl 20000 güvenlik görevlisi ve temizlikçi alımı yapacağını ilan etti 20000 personel alımı için başvuru tarihleri açıklandı. Toplum Yararına Programlar TYP başvuruları Eylül ayı itibari ile talepler alınmaya başlayacak.

TYP PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NE OLACAK?

TYP ( Toplum Yararına Programlar ) kapsamında yapılacak alımlarda bazı nitelikler aranacak. İŞKUR resmi İnternet adresi üzerinde yayınlanıyor.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kuruma kayıtlı olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK'ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,

Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç)