İŞKUR ULUSAL STAJ PROGRAMI TAKVİMİ 2026: Son başvuru günü ne zaman, kimler başvurabilir?

ULUSAL STAJ PROGRAMI'NA KİMLER KATILABİLİR?

Programa, 1 Ocak 2026 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olan adaylar başvuruda bulunabilir. Bu kapsamda 1 Ocak 1991 ve sonrasında doğanlar başvuru hakkına sahiptir.

Başvuru yapacak adayların; Türkiye, KKTC veya yurt dışındaki üniversitelerde örgün öğretim programlarında aktif öğrenci olmaları ve 4 üzerinden en az 2,00 (ya da dengi) not ortalamasına sahip bulunmaları gerekmektedir.

Tıp, diş hekimliği ve öğretmenlik programları hariç olmak üzere;

Lisans programlarında 2, 3 veya 4. sınıf,

Ön lisans programlarında 1 veya 2. sınıf öğrencisi olma şartı aranmaktadır.

Yurt dışında eğitim gören yüksek lisans ve doktora öğrencileri, Türk vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olmaları koşuluyla programa dahil olabilmektedir.