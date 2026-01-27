İŞKUR ULUSAL STAJ PROGRAMI TAKVİMİ 2026: Son başvuru günü ne zaman, kimler başvurabilir?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) koordinasyonunda yürütülen Ulusal Staj Programı için başvuru süreci başladı. Program, üniversite öğrencileri ile yeni mezunların kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarında sunulan kariyer fırsatlarından yararlanmasını hedefliyor. Adaylar, akademik başarı ortalaması yerine akademik, mesleki ve kişisel yetkinliklerini esas alan yeterlilik puanı üzerinden değerlendirilecek.
ULUSAL STAJ PROGRAMI NEDEN UYGULANIYOR?
Ulusal Staj Programı, üniversite öğrencilerinin kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarında sunulan erken dönem kariyer fırsatlarına eşit ve adil koşullarda ulaşmasını sağlamak amacıyla hayata geçirilen bir kariyer destek programıdır. Programla birlikte gençlerin iş dünyasına daha donanımlı şekilde hazırlanması ve fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.
ULUSAL STAJ PROGRAMI'NA BAŞVURU ADIMLARI
Programa başvuru işlemleri dijital ortamda gerçekleştirilmektedir. Başvuru süreci şu aşamalardan oluşur:
Ulusal Staj Programı sistemine e-Devlet üzerinden giriş yapılır
e-Devlet'ten aktarılan bilgiler kontrol edilerek onaylanır
Başvuru formu, belirtilen kriterlere uygun şekilde eksiksiz doldurulur
Başvuru süreci tamamlandıktan sonra, işverenlerden gelen staj tekliflerini incelemek ve yanıtlamak için sistem düzenli olarak takip edilir
ULUSAL STAJ PROGRAMI BAŞVURU TAKVİMİ
2026 yılı Ulusal Staj Programı başvuruları, 6 Ocak 2026 tarihinde başlamış olup 16 Mart 2026 saat 23.59 itibarıyla sona erecektir.
ULUSAL STAJ PROGRAMI'NA KİMLER KATILABİLİR?
Programa, 1 Ocak 2026 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olan adaylar başvuruda bulunabilir. Bu kapsamda 1 Ocak 1991 ve sonrasında doğanlar başvuru hakkına sahiptir.
Başvuru yapacak adayların; Türkiye, KKTC veya yurt dışındaki üniversitelerde örgün öğretim programlarında aktif öğrenci olmaları ve 4 üzerinden en az 2,00 (ya da dengi) not ortalamasına sahip bulunmaları gerekmektedir.
Tıp, diş hekimliği ve öğretmenlik programları hariç olmak üzere;
Lisans programlarında 2, 3 veya 4. sınıf,
Ön lisans programlarında 1 veya 2. sınıf öğrencisi olma şartı aranmaktadır.
Yurt dışında eğitim gören yüksek lisans ve doktora öğrencileri, Türk vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olmaları koşuluyla programa dahil olabilmektedir.