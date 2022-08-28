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Giriş Tarihi: 28.8.2022 16:23

Islah Adası filmi konusu nedir? Islah Adası filmi oyuncuları kimler?

Islah Adası filmi 28 Ağustos Pazar akşamı ATV ekranlarında olacak. Bir grup zengin ailenin çocuklarının yaşam koşullarını değiştirmek üzere aileleri tarafından ıssız bir adaya eğitime yollanılmasını ele alan film sinemaseverlerle buluşacak. Kendilerini yaşam savaşı içinde bulan çocuklar türlü mücadelelere girecekler. Peki; Islah Adası filmi konusu nedir? Islah Adası filmi oyuncuları kimler?

Islah Adası filmi konusu nedir? Islah Adası filmi oyuncuları kimler?

Islah Adası filmi konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Başrollerinde Jeremy Sumpter, Phoebe Tonkin, Ed Westwick gibi isimlerin yer aldığı film 2016 yılında vizyona girdi. Gerilim ve aksiyon türünde olan filmin yönetmenliğini Jim Gillespie yaparken senaryosunu Alexander Ignon kaleme almıştır. Peki; Islah Adası filmi konusu nedir? Islah Adası filmi oyuncuları kimler?

ISLAH ADASI FİLMİ KONUSU

Islah Adası'nda bir grup zengin ailenin çocukları, yaşam koşullarını değiştirmek üzere aileleri tarafından ıssız bir adaya eğitime gönderilir. Kampta disiplinli bir hayat için eğitim alan gençlerin hayatı adaya gelen davetsiz misafirleri ile kabusa döner. Grup, adaya fidye için plan yapan bir grup paralı askerin girmesiyle kendilerini bir yaşam savaşı içinde bulur.

ISLAH ADASI FİLMİ OYUNCULARI

Ed Westwick

Jeremy Sumpter

Phoebe Tonkin

Sebastian Koch

Dominic Sherwood

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Islah Adası filmi konusu nedir? Islah Adası filmi oyuncuları kimler?
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