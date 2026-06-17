İslam dünyası hicri yılbaşını idrak etti

İslam dünyası dün 1 Muharrem 1448'e girdi. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, hicri yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında hicri yılın başlangıcının Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicretini esas alan hicri takvimin 1448'inci seneyi devriyesi olduğunu anımsattı. Arpaguş, mesajında "Hicret, esaretin zincirlerini kırarak hürriyete yürüyüşün, cehaletin karanlığını yırtarak aydınlığa çıkışın ve kula kulluk zilletinden yalnızca Allah'a kul olmanın izzetine yönelişin sembolüdür" dedi. Arpaguş, yeni hicri yılın İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını diledi.



HİCRET, TARİHİN SEYRİNİ VE İNSANLIĞIN TALİHİNİ DEĞİŞTİRDİ

Arpaguş, Hz. Peygamber ve onun kutlu davasına gönül verenlerin Mekke'de kendilerine uygulanan her türlü insanlık dışı muameleye sarsılmaz bir iman ve asil bir tavırla karşı durduklarını vurgulayarak, "Allah'ın izni ve inayetiyle Medine'ye hicret eden Müslümanlar, orada vahyin ve sünnetin rehberliğinde bir medeniyetin temellerini atmışlardır. 1448'inci seneyi devriyesinde yeniden yâd ettiğimiz bu mühim hadise, yeryüzünü kuşatan her türlü kötülükle mücadelede bizlere azim ve kararlılık aşılamaktadır" ifadelerini kullandı. ANKARA