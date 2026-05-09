“İslami İlimler Çalıştayı ‘26” başladı

İstanbul'da "ilimlerin İhyasından Hayatın İnşasına" temasıyla düzenlenen "İslami İlimler Çalıştayı '26" Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde başladı. Çalıştayın açılışında konuşan Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Doç. Dr. Özkan Öztürk, geçen yıl düzenlenen çalıştayın büyük bir karşılık bulduğunu, birçok imam hatip lisesine ilham verdiğini ve 10'a yakın okulda modellendiğini söyledi. Öztürk, "Yaklaşık 6 aydır öğrencilerimiz büyük çaba içerisinde, önümüzdeki 3 gün içerisinde de Allah'ın izniyle 5 farklı alanda bu çabaların meyvelerini görmüş olacağız. 5 tane oturum var, bu oturumlarda çok kıymetli başlıklar öğrencilerimiz tarafından müzakere edilecek" dedi.