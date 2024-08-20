İşlenmiş etler kolon kanseri nedeni

NPJ Precision Oncology dergisinde yayınlanan bir araştırma, kırmızı ve işlenmiş etlerin genç yetişkinlerde kolon kanseri riskini artırabileceğini ortaya koydu. Çalışmada, genç kolon kanseri hastalarında arginin adı verilen bir amino asidin sindirimi sonucu oluşan metabolit seviyelerinin genellikle daha yüksek olduğu kaydedildi. Bilim insanları, gençlerde kolon kanserine neden olan yüksek metabolit düzeylerinin, kırmızı et ve işlenmiş etin uzun süreli aşırı tüketimiyle açıklanabileceğini söyledi. Cleveland Clinic'ten onkolog Dr. Suneel Kamath, "Mikrobiyomunuzu değiştirmek aslında çok karmaşık ve zor olabilir. Her zaman kolay olmasa da, kolon kanserini önlemek için diyetinizi değiştirmek çok daha basittir" dedi.