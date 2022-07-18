İşletme taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralaması: 2 ve 4 yıllık İşletme bölümü taban puanları 2022

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte İşletme taban puanları, taban puanları taban puanları, tercih yapacak adaylar tarafından araştırılıyor. Eşit Ağırlık alanından tercihlerini yapacak olan adaylar 'İşletme taban puanları 2022' başlığı altında araştırmalarını yapıyor. Peki, İşletme taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralaması açıklandı mı? İşletme taban puanları 2022