Haberler Yaşam Haberleri İşletme taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralaması: 2 ve 4 yıllık İşletme bölümü taban puanları 2022
Giriş Tarihi: 18.7.2022 11:56

İşletme taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralaması: 2 ve 4 yıllık İşletme bölümü taban puanları 2022

İşletme taban puanları, YKS sonuçlarının ardından binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. ÖSYM’nin YKS tercih kılavuzunu yayınlanmasıyla birlikte Üniversite kontenjanları, YKS taban ve tavan puanları ön bilgi veriyor. Eşit Ağırlık İşletme bölümü taban puanları ise bu noktada merak edilmeye başlandı. ÖSYM tarafından sonuçları duyurulan YKS sonrası İşletme taban puanları ve kontenjanları şekilleniyor. Peki İşletme taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralaması açıklandı mı? 2 ve 4 yıllık İşletme bölümü taban puanları 2022

İşletme taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralaması: 2 ve 4 yıllık İşletme bölümü taban puanları 2022

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte İşletme taban puanları, taban puanları taban puanları, tercih yapacak adaylar tarafından araştırılıyor. Eşit Ağırlık alanından tercihlerini yapacak olan adaylar 'İşletme taban puanları 2022' başlığı altında araştırmalarını yapıyor. Peki, İşletme taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralaması açıklandı mı? İşletme taban puanları 2022

İŞLETME TABAN PUANLARI, TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

YKS tercih maratonunda, geçtiğimiz yıllara ilişkin İşletme taban puanları ile başarı sıralamaları, öğrenciler için rehberlik edecek.

İŞLETME TABAN PUANLARI

Aşağıdaki tabloda 2021 yılının verileri yer almaktadır. ÖSYM'den gelecek bilgiler sonrası tablo güncellenecektir.

Geçen senenin ÖSYM ile açıklanan YKS tercih kılavuzuna göre işletme fakültesi taban ve tavan puanları şöyle:

İşletme 2018, 2019, 2020 ve 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle:

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.
2021
2020
2019
2018		 Yer.
2021
2020
2019
2018		 Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018		 Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf) İşletme
(Burslu)		 EA 10+0
10+0
10+0
10+0		 10
10
10
10		 382.136
422.000
438.758
346.000		 249,84226
273,62818
261,68411
265,08419
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf) İşletme
(%50 İndirimli)		 EA 20+0
20+0
10+0
10+0		 1
12
1
1		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) İşletme
(İngilizce) (Burslu)		 EA 21+0
21+0
14+0
14+0		 21
21
14
14		 328
583
237
283		 476,54722
507,02126
510,67006
502,16737
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) İşletme
(İngilizce)		 EA 100+3
100+3
100+3
105+3		 103
103
103
108		 519
488
542
628		 465,13704
510,30380
494,83535
484,37686
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) İşletme
(İngilizce) (Burslu)		 EA 27+0
27+0
20+0
20+0		 27
27
20
20		 1.294
1.000
1.040
1.110		 443,91273
496,07050
480,77337
469,02123


ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) İşletme
(İngilizce) (Burslu)		 EA 10+0
9+0
6+0
6+0		 10
9
6
6		 1.500
1.060
1.209
1.890		 440,79726
494,88450
477,52908
454,54156
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) İşletme
(Fransızca)		 EA 30+1
30+1
30+1
30+1		 31
31
31
31		 1.574
1.370
1.321
1.460		 439,85950
489,26964
475,33712
461,62676
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 2+0
5+0
9+0
5+0		 2
5
9
5		 1.597
1.870
2.749
2.020		 439,56027
482,11461
456,01576
452,56085
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) İşletme
(İngilizce)		 EA 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 2.581
2.610
3.090
3.920		 428,68496
474,33888
452,87156
435,17342
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) İşletme
(Burslu)		 EA 7+0
7+0
5+0
6+0		 7
7
5
6		 2.819
2.820
1.521
1.930		 426,50660
472,49604
472,03763
453,76039
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) İşletme
(İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton)		 EA 1+0
1+0
1+0
1+0		 1
1
1
1		 5.763
15.100
16.544
28.600		 409,62872
423,95261
412,10010
385,98045
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme
(İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 İndirimli)		 EA 1+0
1+0
1+0
1+0		 1
1
1
1		 6.943
13.500
7.750
16.000		 404,78657
427,25588
430,08885
403,21281
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) İşletme
(İngilizce) (Burslu)		 EA 14+0
14+0
9+0
12+0		 14
14
9
12		 8.576
16.000
31.394
44.600		 399,47475
422,25206
394,07614
370,10836
MEF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) İşletme
(İngilizce) (Burslu)		 EA 5+0
5+0
2+0
4+0		 5
5
2
4		 9.204
10.500
24.876
43.800		 397,66243
434,73548
401,05123
370,81477
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) İşletme
(İngilizce) (Burslu)		 EA 15+0
15+0
9+0
9+0		 15
15
9
9		 9.729
5.590
10.483
20.800		 396,21080
453,62825
423,34763
395,80445
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) İşletme
(Almanca)		 EA 40+1
40+1
37+1
37+1		 41
41
38
38		 14.589
20.600
48.493
69.300		 385,88972
415,19481
379,32107
351,34700
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme
(İngilizce) (Burslu)		 EA 15+0
15+0
11+0
11+0		 15
15
11
11		 16.474
10.300
17.276
24.100		 382,67305
435,38164
410,93669
391,44839
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 56+0
56+0
60+0
60+0		 56
56
60
60		 23.006
37.900
47.711
51.200		 373,27027
398,73660
379,95087
364,56822
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) İşletme
(İngilizce) (Burslu)		 EA 5+0


 5


 24.382


 371,55848
—-
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme
(İngilizce) (Burslu)		 EA 8+0
8+0
4+0
4+0		 8
8
4
4		 41.786
36.000
28.312
30.400		 354,87849
400,15484
397,24218
384,00604
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) İşletme
(İngilizce)		 EA 50+2
50+2
50+2
40+1		 52
52
52
41		 47.122
49.400
62.697
75.800		 350,75266
390,84783
369,38466
347,16520
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) İşletme
(İngilizce)		 EA 140+4
95+3
95+3
95+3		 144
98
98
98		 48.624
40.300
51.669
56.300		 349,62574
397,00937
377,00570
360,58568
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) İşletme
(İngilizce)		 EA 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 62.124
60.000
71.734
75.300		 340,41218
384,57255
363,67368
347,48398
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) İşletme
(İngilizce) (Burslu)		 EA 10+0
10+0
10+0
10+0		 10
10
10
10		 65.557
62.600
56.113
56.600		 338,29816
383,10718
373,82388
360,29905
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf) İşletme
(İngilizce) (Burslu)		 EA 6+0
6+0
4+0
4+0		 6
6
4
4		 68.181
50.800
53.673
59.700		 336,70621
389,97438
375,57101
358,00223
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme
(İngilizce)		 EA 100+3
100+3
100+3
110+3		 103
103
103
113		 71.522
66.900
76.462
81.900		 334,77254
380,67553
360,85175
343,48892
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) İşletme
(Almanca)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 73.239
89.100
106.774
118.000		 333,75604
369,43163
344,71958
325,15368
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme
(İngilizce)		 EA 30+1
30+1

 31
31

 75.432
79.500

 332,54632
374,17966
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme
(İngilizce) (Burslu)		 EA 7+0
7+0
4+0
6+0		 7
7
4
6		 78.160
83.200
94.356
138.000		 331,09306
372,32128
350,96869
316,59482
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) İşletme
(İngilizce) (Burslu)		 EA 11+0
11+0
6+0
8+0		 11
11
6
8		 103.407
87.000
88.741
98.600		 318,74101
370,46181
353,96913
334,52364
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme
(İngilizce) (Burslu)		 EA 11+0
10+0
5+0
6+0		 11
10
5
6		 104.452
81.700
78.839
79.700		 318,28751
373,06604
359,43888
344,83878
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) İşletme EA 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 106.525
110.000
116.362
120.000		 317,34775
359,43272
340,20126
324,25209
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) İşletme
(İngilizce)		 EA 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 116.250
118.000
118.295
122.000		 313,19055
356,03834
339,36376
323,21194
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) İşletme
(İngilizce) (Burslu)		 EA 5+0


 5


 118.364


 312,30873
—-
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 130.114
121.000
112.096
107.000		 307,69219
354,74604
342,15711
329,90378
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme
(İngilizce) (Burslu)		 EA 5+0
4+0
3+0
3+0		 5
4
3
3		 130.543
127.000
121.181
119.000		 307,53648
351,98927
338,07215
324,36803
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) İşletme
(İngilizce) (Burslu)		 EA 5+0
5+0
5+0
5+0		 5
5
5
5		 132.094
104.000
62.571
79.300		 306,95218
362,31876
369,47227
345,06534
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme EA 85+3
85+3
85+3
85+3		 88
88
88
88		 133.290
133.000
130.379
138.000		 306,48039
349,74296
334,14866
316,87758
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) İşletme
(İngilizce) (Burslu)		 EA 7+0
6+0
3+0
4+0		 7
6
3
4		 137.717
151.000
136.023
153.000		 304,82810
342,39002
331,80441
311,09617
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) İşletme
(%50 İndirimli)		 EA 27+0
27+0
30+0
14+0		 27
27
30
14		 144.057
156.000
163.829
113.000		 302,52059
340,64597
321,35089
327,28121
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme
(İngilizce) (Burslu)		 EA 10+0
10+0
6+0
8+0		 10
10
6
8		 147.649
136.000
107.792
109.000		 301,30039
348,43403
344,21512
329,14323
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme EA 110+3
110+3
110+3
120+3		 113
113
113
123		 156.501
152.000
156.618
171.000		 298,30728
342,22657
323,93753
305,12633
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) İşletme
(İngilizce) (Burslu)		 EA 8+0
8+0
10+0
6+0		 8
8
10
6		 156.599
158.000
164.236
132.000		 298,27074
339,57255
321,21635
319,29138
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet) İşletme
(İngilizce)		 EA 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 157.481
156.000
157.177
165.000		 297,97490
340,41286
323,73768
306,97138
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme
(İngilizce) (Burslu)		 EA 10+0
8+0
4+0
5+0		 10
8
4
5		 164.233
140.000
126.150
127.000		 295,80428
346,67947
335,93468
321,08798
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) İşletme EA 200+5
200+5
200+5
200+5		 205
205
205
205		 165.055
165.000
171.452
190.000		 295,54851
337,24580
318,77515
299,26540
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme
(İngilizce) (Burslu)		 EA 6+0
6+0
4+0
6+0		 6
6
4
6		 167.968
146.000
182.896
180.000		 294,61478
344,46863
314,98771
302,16043
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) İşletme
(İngilizce) (Burslu)		 EA 9+0
8+0
4+0
5+0		 9
8
4
5		 168.133
165.000
157.368
161.000		 294,56332
337,05539
323,66020
308,30707
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) İşletme
(Burslu)		 EA 9+0
8+0
5+0
8+0		 9
8
5
8		 173.785
146.000
144.535
152.000		 292,84932
344,37874
328,45528
311,53053
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme
(İngilizce)		 EA 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 174.198
176.000
194.652
234.000		 292,71785
333,28549
311,35790
287,62535
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme
(İngilizce)		 EA 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 176.015
172.000
174.345
194.000		 292,16526
334,55653
317,79497
297,95609
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme
(İngilizce)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 176.384
159.000
155.433
150.000		 292,04821
339,39719
324,38961
312,29171
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) İşletme
(İngilizce) (Ücretli)		 EA 120+0
117+0
115+0
119+0		 120
117
115
119		 176.391
213.000
278.682
250.000		 292,04538
321,08515
289,74409
283,74769
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) İşletme
(İngilizce) (Ücretli)		 EA 100+0
100+0
100+0
100+0		 100
100
100
100		 176.748
217.000
249.878
249.000		 291,92540
319,90463
296,41878
284,06898
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) İşletme EA 95+3
95+3
95+3
95+3		 98
98
98
98		 189.937
183.000
179.759
180.000		 288,15872
330,96746
315,98458
302,24642
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme
(İngilizce)		 EA 60+2
60+2
40+1
40+1		 62
62
41
41		 191.836
169.000
172.254
192.000		 287,63825
335,62938
318,48318
298,74158
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) İşletme
(İngilizce) (Burslu)		 EA 11+0
10+0
5+0
5+0		 11
10
5
5		 194.461
179.000
152.642
154.000		 286,91291
332,26804
325,41108
310,73653
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) İşletme
(İngilizce) (Burslu)		 EA 13+0
10+0
10+0
4+0		 13
10
10
4		 195.245
188.000
162.011
176.000		 286,70708
329,29370
321,99997
303,29322
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 59+0
54+0
58+0
58+0		 59
54
58
58		 205.157
230.000
290.546
369.000		 284,08127
315,99561
287,20815
261,35447
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme
(Burslu)		 EA 5+0
5+0
4+0
4+0		 5
5
4
4		 206.644
198.000
192.748
198.000		 283,67895
325,79160
311,94443
297,01433
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) İşletme
(İngilizce) (Burslu)		 EA 9+0
7+0
5+0
5+0		 9
7
5
5		 211.189
191.000
177.759
183.000		 282,53321
328,25454
316,62854
301,34505
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme
(İngilizce)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 214.363
199.000
209.691
218.000		 281,73879
325,46252
306,93002
291,50720
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme EA 280+7
280+7
290+8
300+8		 287
287
298
308		 217.750
213.000
213.546
234.000		 280,90201
321,11194
305,84954
287,57479
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme
(İngilizce) (Burslu)		 EA 6+0
5+0
7+0
5+0		 6
5
7
5		 221.407
219.000
224.076
230.000		 279,97543
319,35811
302,95123
288,52117
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme
(Burslu)		 EA 11+0
10+0
5+0
6+0		 11
10
5
6		 221.477
185.000
120.325
118.000		 279,95807
330,25445
338,45684
324,92325
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) İşletme
(İngilizce) (Burslu)		 EA 3+0
8+0
3+0
4+0		 3
8
3
4		 225.431
229.000
185.220
211.000		 279,00255
316,34649
314,25566
293,46103
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme
(İngilizce) (Burslu)		 EA 4+0
4+0
3+0
10+0		 4
4
3
10		 225.940
231.000
245.649
312.000		 278,88923
315,72047
297,44198
271,00279
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) İşletme
(Burslu)		 EA 7+0
6+0
4+0
3+0		 7
6
4
3		 228.986
239.000
228.465
246.000		 278,15742
313,55884
301,76454
284,84457
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) İşletme
(Burslu)		 EA 6+0
6+0
3+0
4+0		 6
6
3
4		 231.590
227.000
211.142
246.000		 277,54387
317,00471
306,51964
284,63245
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 38+0
38+0
38+0
24+0		 38
38
38
24		 237.567
270.000
296.116
275.000		 276,11244
305,13728
286,04226
278,40675
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet) İşletme
(İngilizce)		 EA 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 239.268
249.000
249.261
276.000		 275,73544
310,76070
296,56209
278,23515
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme EA 50+2
50+2
50+2
60+2		 52
52
52
62		 246.566
244.000
246.427
280.000		 274,08525
312,24486
297,25069
277,33174
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) İşletme
(İngilizce)		 EA 60+2
60+2
60+2
50+2		 62
62
62
52		 248.276
215.000
217.705
133.000		 273,70601
320,65151
304,68055
318,53306
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme
(Burslu)		 EA 7+0
8+0
5+0
7+0		 7
8
5
7		 248.872
256.000
199.350
212.000		 273,58133
308,84109
309,90800
293,05137
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) İşletme
(İngilizce) (Burslu)		 EA 6+0


 6


 252.364


 272,82983
—-
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) İşletme
(Burslu)		 EA 5+0
5+0
3+0
5+0		 5
5
3
5		 254.449
221.000
249.713
275.000		 272,39606
318,71076
296,45528
278,45236
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme
(Burslu)		 EA 10+0
8+0
4+0
4+0		 10
8
4
4		 259.017
258.000
196.645
207.000		 271,43324
308,24017
310,72693
294,32783
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) İşletme EA 170+5
170+5
180+5
200+5		 175
175
185
205		 261.827
265.000
266.126
286.000		 270,86998
306,47662
292,55489
276,19005
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) İşletme
(Burslu)		 EA 9+0
8+0
4+0
5+0		 9
8
4
5		 265.258
245.000
194.703
220.000		 270,16275
311,84617
311,33757
290,89685
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme
(İngilizce)		 EA 50+2
40+1
40+1
 52
41
41
 265.955
281.000
330.140
 270,02363
302,47788
279,31841
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme
(Burslu)		 EA 5+0
4+0
3+0
3+0		 5
4
3
3		 266.622
249.000
233.709
191.000		 269,88457
310,66819
300,39325
298,95936
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) İşletme
(Almanca)		 EA 10+0
10+0
3+1
3+0		 10
10
4
0		 271.242
69.700
80.850
Dolmadı		 268,95336
379,16426
358,33771
Dolmadı
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) İşletme
(Ücretli)		 EA 15+0
15+0
15+0
20+0		 15
15
15
9		 274.870
349.000
575.709
Dolmadı		 268,22488
287,40652
244,58913
Dolmadı
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) İşletme
(İngilizce) (Burslu)		 EA 5+0
10+0
3+0
4+0		 5
10
3
4		 274.949
292.000
219.020
286.000		 268,20896
299,89049
304,33170
276,11830
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) İşletme
(İngilizce) (Burslu)		 EA 12+0
12+0
5+0
5+0		 12
12
5
5		 282.081
294.000
219.609
223.000		 266,79346
299,34906
304,17094
290,13271
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme
(Burslu)		 EA 6+0
5+0
4+0
6+0		 6
5
4
6		 282.603
268.000
261.390
278.000		 266,69658
305,63698
293,61565
277,76352
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Kocaeli)(Devlet) İşletme EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 283.513
291.000
307.597
349.000		 266,50203
299,97159
283,68269
264,55464
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme
(İngilizce) (Burslu)		 EA 6+0


 6


 283.690


 266,46809
—-
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) İşletme
(Burslu)		 EA 5+0
6+0
4+0
4+0		 5
6
4
4		 286.066
295.000
300.269
286.000		 266,01376
299,17400
285,16438
276,19615
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme
(Burslu)		 EA 4+0
4+0
3+0
8+0		 4
4
3
8		 286.495
294.000
272.561
380.000		 265,93471
299,32250
291,10489
259,65231
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) İşletme
(İngilizce) (Burslu)		 EA 10+0


 10


 290.755


 265,12049
—-
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) İşletme
(Burslu)		 EA 11+0
10+0
5+0
5+0		 11
10
5
5		 305.678
269.000
258.659
297.000		 262,33769
305,60426
294,26953
273,91592
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme
(Burslu)		 EA 6+0
7+0
5+0
5+0		 6
7
5
5		 306.853
318.000
279.470
310.000		 262,13253
293,93748
289,58359
271,37528
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Gaziantep)(Vakıf) İşletme
(Burslu)		 EA 10+0
10+0
10+0
10+0		 10
10
10
10		 307.834
341.000
395.405
374.000		 261,94981
289,07588
268,12187
260,59365
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) İşletme
(İngilizce) (Burslu)		 EA 15+0
15+0

 15
15

 310.021
385.000

 261,54650
280,29618
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) İşletme
(Burslu)		 EA 5+0
10+0
3+0
4+0		 5
10
3
4		 319.236
354.000
280.652
335.000		 259,92624
286,33905
289,32460
266,94356
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme EA 140+4
140+4
140+4
160+4		 144
144
144
164		 319.270
281.000
300.225
312.000		 259,92260
302,36624
285,17220
271,00001
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) İşletme
(İngilizce)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 325.731
325.000
314.966
338.000		 258,79881
292,31018
282,22506
266,42739
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet) İşletme EA 160+4
160+4
160+4
180+5		 164
164
164
185		 330.129
324.000
333.723
379.000		 258,06087
292,56747
278,64310
259,76643
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet) İşletme EA 80+2
80+2
90+3
100+3		 82
82
93
103		 330.191
356.000
381.352
429.000		 258,04962
285,79059
270,37004
252,60724
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme
(İngilizce) (Burslu)		 EA 6+0


 6


 338.273


 256,71517
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme
(İngilizce) (Burslu)		 EA 7+0


 7


 343.575


 255,84248
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme
(İngilizce) (Burslu)		 EA 5+0
6+0
2+0
3+0		 5
6
2
3		 349.703
359.000
287.965
330.000		 254,83492
285,31359
287,74527
267,75608
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) İşletme
(Burslu)		 EA 15+0
15+0
4+0
4+0		 15
15
4
4		 353.823
386.000
280.382
301.000		 254,18955
280,12161
289,38586
273,14230
MEF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 31+0
31+0

 31
31

 363.118
369.000

 252,74975
283,31768
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme
(Burslu)		 EA 10+0


 10


 369.881


 251,70419
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Vakıf) İşletme
(Burslu)		 EA 5+0
5+0
5+0
6+0		 5
5
5
6		 373.859
362.000
438.069
289.000		 251,09370
284,63421
261,77680
275,49343
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 38+0
38+0
36+0
54+0		 38
38
36
26		 376.216
422.000
691.085
Dolmadı		 250,73403
273,74708
232,87332
Dolmadı
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme EA 150+4
150+4
180+5
190+5		 154
154
185
195		 381.272
394.000
414.548
470.000		 249,97485
278,65924
265,18702
247,32524
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme EA 80+2
80+2
80+2
85+3		 82
82
82
88		 384.593
377.000
392.267
447.000		 249,46784
281,81900
268,61297
250,16224
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme
(İngilizce)		 EA 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 384.670
384.000
392.268
409.000		 249,45710
280,52125
268,61279
255,33372
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 67+0
67+0
70+0
80+0		 67
67
70
70		 387.238
440.000
561.855
Dolmadı		 249,07311
270,74052
246,12897
Dolmadı
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme
(İngilizce) (Burslu)		 EA 9+0


 9


 392.327


 248,33722
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Mersin)(Vakıf) İşletme
(İngilizce) (Burslu)		 EA 3+0
3+0
2+0
3+0		 3
3
2
3		 405.898
405.000
226.409
499.000		 246,38204
276,68434
302,31767
243,73450
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 85+0
85+0
72+0
53+0		 85
85
72
53		 408.715
417.000
470.023
430.000		 245,98774
274,64053
257,40619
252,40246
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme
(Burslu)		 EA 3+0
6+0
2+0
4+0		 3
6
2
4		 412.078
375.000
283.155
392.000		 245,51694
282,26200
288,77870
257,85677
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) İşletme
(İÖ)		 EA 150+4
150+4
160+4
200+5		 154
154
164
205		 416.842
405.000
404.005
451.000		 244,86443
276,75071
266,77714
249,62881
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme EA 90+3
90+3
90+3
100+3		 93
93
93
103		 418.388
411.000
446.924
501.000		 244,65455
275,55344
260,53149
243,51135
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 422.262
409.000
402.964
421.000		 244,13198
275,87994
266,93531
253,62355
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet) İşletme EA 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 428.179
430.000
407.415
474.000		 243,32645
272,32651
266,26423
246,80781
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme
(İngilizce) (Burslu)		 EA 6+0


 6


 432.287


 242,77670
—-
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) İşletme
(İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (SUNY Albany)) (Ücretli)		 EA 15+0
15+0
15+0
15+0		 15
15
15
15		 449.342
596.000
653.563
560.000		 240,54267
248,41778
236,52058
237,11771
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 451.973
458.000
458.565
488.000		 240,21303
267,85728
258,94288
245,08824
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme
(İngilizce)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 461.683
468.000
480.483
522.000		 238,98155
266,13801
256,03418
241,17608
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 45+0
45+0
30+0
5+0		 45
45
30
5		 471.918
458.000
410.126
216.000		 237,69956
267,73068
265,85352
292,06333
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet) İşletme
(İngilizce)		 EA 40+1
30+1

 41
31

 472.013
502.000

 237,68752
261,10885
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) İşletme
(İngilizce) (Ücretli)		 EA 10+0
10+0

 10
10

 473.583
571.000

 237,48476
251,62048
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 474.994
481.000
498.828
552.000		 237,30700
264,18326
253,66573
237,89104
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet) İşletme EA 60+2
60+2
60+2
70+2		 62
62
62
72		 482.697
496.000
511.940
569.000		 236,35606
262,01900
252,02763
236,11454
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme EA 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 483.929
471.000
499.985
565.000		 236,20556
265,71442
253,52261
236,56539
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) İşletme
(İngilizce) (Ücretli)		 EA 47+0
47+0
43+0
57+0		 47
47
43
41		 488.399
524.000
625.434
Dolmadı		 235,66140
257,96230
239,34078
Dolmadı
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme
(Burslu)		 EA 6+0


 6


 490.254


 235,43632
—-
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) İşletme
(İngilizce) (UOLP- North Carolina Wilmington Üniversitesi (UNCW)) (Ücretli)		 EA 5+0
5+0
5+0
5+0		 5
5
5
5		 494.906
654.000
655.986
693.000		 234,85449
241,41021
236,28209
221,93084
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 57+0
57+0
45+0
52+0		 57
57
45
42		 497.076
587.000
679.474
Dolmadı		 234,57815
249,51804
233,98953
Dolmadı
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme
(Burslu)		 EA 6+0


 6


 498.526


 234,39956
—-
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 501.605
513.000
532.957
594.000		 259,49470
249,48890
233,66838
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) İşletme
(İngilizce) (Ücretli)		 EA 2+0
2+0
3+0
4+0		 2
2
3
0		 506.929
637.000
766.708
Dolmadı		 233,33035
243,45558
224,54620
Dolmadı
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme
(İÖ)		 EA 80+2
80+2
80+2
85+3		 82
82
82
88		 515.697
471.000
490.512
540.000		 232,15130
265,75476
254,72871
239,19029
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme
(Burslu)		 EA 9+0


 9


 516.424


 232,05703
—-
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme EA 85+3
85+3
85+3
85+3		 88
88
88
88		 526.342
553.000
559.762
615.000		 230,70145
253,94724
246,37455
231,50587
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme EA 60+2
60+2
60+2
 62
62
62
 529.302
510.000
535.678
 230,25826
259,89878
249,15852
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 31+0


 31


 538.743


 228,78377
—-
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) İşletme EA 80+2
90+3
90+3
100+3		 82
93
93
103		 542.702
561.000
581.998
639.000		 228,09704
252,89415
243,91904
229,06140
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf) İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 32+0
29+0
12+0
9+0		 32
29
12
9		 547.929
539.000
410.929
276.000		 227,11133
255,91137
265,73658
278,12480
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme
(İÖ)		 EA 140+4
140+4
160+4
160+4		 144
144
164
164		 549.365
536.000
555.012
644.000		 226,82268
256,30663
246,91067
228,47126
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 54+0
52+0
45+0
54+0		 54
52
45
36		 551.481
604.000
751.611
Dolmadı		 226,39211
247,38052
226,48538
Dolmadı
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme EA 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 552.967
562.000
565.043
668.000		 226,07027
252,71743
245,76625
225,68973
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (Saraybosna-Bosna-Hersek) İşletme
(Burslu)		 EA 2+0


 2


 558.645


 224,76738
—-
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme EA 90+3
90+3
90+3
100+3		 93
93
93
103		 559.147
561.000
599.723
687.000		 224,63104
252,86066
242,01919
222,96756
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 43+0
34+0

 43
34

 563.442
625.000

 223,41349
244,87135
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme
(İÖ)		 EA 80+2
80+2
80+2
100+3		 82
82
82
90		 572.832
576.000
637.609
Dolmadı		 219,55794
250,95355
238,10164
Dolmadı
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme
(İngilizce)		 EA 60+2
60+2
50+2
40+1		 45
62
52
41		 Dolmadı
588.000
586.256
624.000		 Dolmadı
249,34322
243,46274
230,60531
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme EA 30+1
30+1
30+1
50+2		 7
31
21
14		 Dolmadı
907.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
217,03388
Dolmadı
Dolmadı
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme EA 30+1
30+1
30+1
30+1		 13
31
31
14		 Dolmadı
678.000
642.052
Dolmadı		 Dolmadı
238,65307
237,65879
Dolmadı
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Afyonkarahisar)(Devlet) İşletme EA 60+2
60+2
60+2
120+3		 5
62
62
35		 Dolmadı
795.000
819.782
Dolmadı		 Dolmadı
226,74423
204,41112
Dolmadı
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Afyonkarahisar)(Devlet) İşletme
(İngilizce)		 EA 60+2
60+2
60+2
70+2		 21
62
62
55		 Dolmadı
698.000
745.207
Dolmadı		 Dolmadı
236,46335
227,24976
Dolmadı
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme EA 20+1
20+1
25+1
40+1		 2
8
6
8		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
AKDENİZ KARPAZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefkoşa) İşletme
(İngilizce) (Burslu)		 EA 2+0
5+0
1

 Dolmadı


 Dolmadı
AKDENİZ KARPAZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefkoşa) İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 8+0
25+0


Dolmadı


 Dolmadı
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme EA 30+1
30+1
30+1
80+2		 8
31
30
10		 Dolmadı
889.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
218,66851
Dolmadı
Dolmadı
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet) İşletme EA 70+2
80+2
80+2
100+3		 37
82
82
70		 Dolmadı
697.000
736.969
Dolmadı		 Dolmadı
236,61257
228,18919
Dolmadı
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 10+0
8+0
15+0
 3
5
1
 Dolmadı

Dolmadı
 Dolmadı

Dolmadı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet) İşletme
(İngilizce) (UOLP-SUNY Empire State College) (Ücretli)		 EA 20+0
30+0
20+0
20+0		 5
23
15
17		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet) İşletme (Açıköğretim) EA 800+20
700+18
1000+25
2000+50		 291
718
637
562		 Dolmadı
862.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
220,94685
Dolmadı
Dolmadı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet) İşletme (Açıköğretim)
(İngilizce)		 EA 150+4


 46


 Dolmadı


 Dolmadı
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme
(İngilizce) (Ücretli)		 EA 8+0


Dolmadı


 Dolmadı
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme
(İngilizce) (%25 İndirimli)		 EA 25+0


 1


 Dolmadı


 Dolmadı
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 34+0
34+0
16+0
28+0		 5
34
4
1		 Dolmadı
882.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
219,26516
Dolmadı
Dolmadı
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme EA 25+1
20+1
20+1
30+1
21
8
6		 Dolmadı
949.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
212,46812
Dolmadı
Dolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet) İşletme EA 80+2
80+2
80+2
120+3		 13
82
82
63		 Dolmadı
802.000
807.703
Dolmadı		 Dolmadı
226,14444
213,85642
Dolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet) İşletme EA 40+1


Dolmadı


 Dolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet) İşletme (Açıköğretim) EA 600+15
200+5
500+13
1000+25		 24
205
54
41		 Dolmadı
944.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
213,09390
Dolmadı
Dolmadı
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) İşletme
(%50 İndirimli)		 EA 39+0
37+0

 3
32

 Dolmadı


 Dolmadı
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 51+0
46+0

 10
46

 Dolmadı
960.000

 Dolmadı
210,79723
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Vakıf) İşletme
(Burslu)		 EA 3+0
3+0
20+0
2+0		 1
3
4
0		 Dolmadı
813.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
225,16611
Dolmadı
Dolmadı
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Vakıf) İşletme
(%50 İndirimli)		 EA 17+0
17+0
2

 Dolmadı


 Dolmadı
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme EA 60+2
60+2
60+2
100+3		 9
62
62
55		 Dolmadı
706.000
734.866
Dolmadı		 Dolmadı
235,57002
228,42820
Dolmadı
BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefkoşa) İşletme
(İngilizce) (Burslu)		 EA 10+0
10+0
1

 Dolmadı


 Dolmadı
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme EA 70+2
70+2
70+2
60+2		 38
72
72
62		 Dolmadı
624.000
626.099
697.000		 Dolmadı
244,96247
239,27033
221,26953
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Balıkesir)(Devlet) İşletme EA 60+2
60+2
60+2
100+3		 8
62
62
31		 Dolmadı
720.000
738.697
Dolmadı		 Dolmadı
234,11417
228,00279
Dolmadı
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme EA 30+1
30+1
30+1
60+2		 2
31
23
12		 Dolmadı
873.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
220,05280
Dolmadı
Dolmadı
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) İşletme
(Ücretli)		 EA 2+0
2+0
3+0
4+0		 1
2

1		 Dolmadı
746.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
231,52032
Dolmadı
Dolmadı
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) İşletme
(%50 İndirimli)		 EA 49+0
45+0
37+0
52+0		 17
45
34
23		 Dolmadı
699.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
236,33794
Dolmadı
Dolmadı
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme EA 25+1
25+1
30+1
40+1		 6
26
12
14		 Dolmadı
949.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
212,47351
Dolmadı
Dolmadı
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) İşletme
(%50 İndirimli)		 EA 54+0
47+0

 1
47

 Dolmadı
963.000

 Dolmadı
210,29644
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 64+0
55+0

 7
55

 Dolmadı
882.000

 Dolmadı
219,24757
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) İşletme
(%50 İndirimli)		 EA 25+0
20+0

 1
10

 Dolmadı


 Dolmadı
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 25+0
20+0
12

 Dolmadı


 Dolmadı
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme EA 40+1
40+1
40+1
80+2		 6
41
35
21		 Dolmadı
858.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
221,36073
Dolmadı
Dolmadı
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme EA 80+2
80+2
80+2
100+3		 24
82
82
76		 Dolmadı
690.000
729.500
Dolmadı		 Dolmadı
237,36781
229,00029
Dolmadı
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme EA 40+1
40+1

 2
41

 Dolmadı
947.000

 Dolmadı
212,76356
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme EA 30+1
30+1
30+1
60+2		 3
31
31
12		 Dolmadı
791.000
817.339
Dolmadı		 Dolmadı
227,17076
206,43919
Dolmadı
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 52
62
62
62		 Dolmadı
600.000
600.085
655.000		 Dolmadı
247,87202
241,98287
227,31837
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme EA 80+2
80+2
80+2
100+3		 10
82
82
71		 Dolmadı
733.000
746.257
Dolmadı		 Dolmadı
232,84607
227,12944
Dolmadı
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme
(İÖ)		 EA 50+2
50+2
50+2
60+2		 26
52
52
51		 Dolmadı
646.000
699.124
Dolmadı		 Dolmadı
242,29035
232,07376
Dolmadı
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 25+0
20+0
15+0
45+0		 12
20
11
9		 Dolmadı
849.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
222,11649
Dolmadı
Dolmadı
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme EA 25+1
20+1
40+1
40+1		 2
21
7
5		 Dolmadı
947.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
212,71735
Dolmadı
Dolmadı
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet) İşletme
(İÖ)		 EA 80+2
80+2
80+2
80+2		 75
82
82
82		 Dolmadı
575.000
574.037
659.000		 Dolmadı
251,03498
244,77666
226,84889
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet) İşletme EA 40+1
40+1
40+1
50+2		 3
41
36
38		 Dolmadı
916.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
216,19928
Dolmadı
Dolmadı
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet) İşletme EA 70+2
70+2
70+2
80+2		 24
72
72
70		 Dolmadı
748.000
775.302
Dolmadı		 Dolmadı
231,28382
223,24494
Dolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Gazşmağusa) İşletme
(İngilizce) (Ücretli)		 EA 8+0
10+0
2

 Dolmadı


 Dolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Gazşmağusa) İşletme
(İngilizce) (Burslu)		 EA 10+0
10+0
10+0
2+0		 4
10
6
2		 Dolmadı
732.000
Dolmadı
451.000		 Dolmadı
232,87830
Dolmadı
249,67424
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) İşletme
(%50 İndirimli)		 EA 64+0
55+0

 5
55

 Dolmadı
989.000

 Dolmadı
199,31317
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 50+0
42+0

 14
42

 Dolmadı
819.000

 Dolmadı
224,64476
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme EA 50+2
50+2
50+2
70+2		 9
52
52
32		 Dolmadı
743.000
755.847
Dolmadı		 Dolmadı
231,82916
225,96585
Dolmadı
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) İşletme
(İÖ)		 EA 80+2
50+2
50+2
100+3		 19
52
52
44		 Dolmadı
704.000
720.413
Dolmadı		 Dolmadı
235,81162
229,94720
Dolmadı
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme EA 40+1
40+1

 3
20

 Dolmadı


 Dolmadı
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme EA 25+1
20+1
25+1
50+2		 2
21
5
2		 Dolmadı
890.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
218,54902
Dolmadı
Dolmadı
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 30+0


 2


 Dolmadı


 Dolmadı
—-
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet) İşletme EA 40+1
40+1
40+1
80+2		 7
41
33
22		 Dolmadı
901.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
217,60528
Dolmadı
Dolmadı
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme EA 30+1
30+1
40+1
60+2		 8
31
21
25		 Dolmadı
843.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
222,58484
Dolmadı
Dolmadı
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) İşletme
(İngilizce) (Burslu)		 EA 20+0
20+0
3+0
2+0		 2
8
2
2		 Dolmadı

Dolmadı
507.000		 Dolmadı

Dolmadı
242,80665
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) İşletme
(%50 İndirimli)		 EA 43+0
34+0

 32
34

 Dolmadı
652.000

 Dolmadı
241,62820
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet) İşletme EA 40+1
40+1
40+1
80+2		 10
41
41
36		 Dolmadı
844.000
790.228
Dolmadı		 Dolmadı
222,53970
220,44760
Dolmadı
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Gaziantep)(Vakıf) İşletme
(%50 İndirimli)		 EA 10+0
10+0
10+0
10+0		 8
10
10
6		 Dolmadı
607.000
743.605
Dolmadı		 Dolmadı
246,95987
227,43511
Dolmadı
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme EA 60+2
60+2
60+2
90+3		 24
62
62
52		 Dolmadı
730.000
747.012
Dolmadı		 233,08401
227,03696
Dolmadı
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 30+0


 10


 Dolmadı


 Dolmadı
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet) İşletme EA 50+2
50+2
50+2
100+3		 16
52
52
45		 Dolmadı
720.000
739.907
Dolmadı		 Dolmadı
234,10340
227,86601
Dolmadı
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) İşletme
(%50 İndirimli)		 EA 21+0
21+0
5+0
15+0		 1
11
1
1		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 21+0
21+0
5+0
10+0
8
1
1		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 34+0


 4


 Dolmadı


 Dolmadı
—-
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme
(%50 İndirimli)		 EA 55+0
47+0

 13
47

 Dolmadı
815.000

 Dolmadı
225,03405
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 55+0
47+0

 21
47

 Dolmadı
765.000

 Dolmadı
229,68185
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme
(%50 İndirimli)		 EA 51+0


 1


 Dolmadı


 Dolmadı
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 51+0


 2


 Dolmadı


 Dolmadı
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme
(%50 İndirimli)		 EA 10+0
10+0
4

 Dolmadı


 Dolmadı
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 5+0
10+0

 1


 Dolmadı


 Dolmadı
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme
(%50 İndirimli)		 EA 34+0
25+0

 1
25

 Dolmadı
964.000

 Dolmadı
210,11487
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 34+0
25+0

 2
17

 Dolmadı


 Dolmadı
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme
(%50 İndirimli)		 EA 20+0


Dolmadı


 Dolmadı
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 34+0


Dolmadı


 Dolmadı
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme
(Ücretli)		 EA 9+0
10+0
20+0
 2
8
5
 Dolmadı

Dolmadı
 Dolmadı

Dolmadı
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme
(%50 İndirimli)		 EA 34+0
32+0

 2
27

 Dolmadı


 Dolmadı
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme
(İngilizce) (Ücretli)		 EA 15+0
15+0
20+0
 10
10
13
 Dolmadı

Dolmadı
 Dolmadı

Dolmadı
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 41+0
41+0

 8
41

 Dolmadı
763.000

 Dolmadı
229,83571
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme
(%50 İndirimli)		 EA 27+0
21+0
27+0
27+0
17
3
6		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 30+0
21+0
27+0
27+0		 6
21
5
2		 Dolmadı
902.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
217,50310
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme
(%50 İndirimli)		 EA 34+0


Dolmadı


 Dolmadı
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme
(%50 İndirimli)		 EA 25+0
25+0
4+0
4+0		 18
25
4
4		 Dolmadı
718.000
723.097
680.000		 Dolmadı
234,37450
229,66865
224,06537
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme
(Ücretli)		 EA 34+0


Dolmadı


 Dolmadı
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme
(İngilizce) (Ücretli)		 EA 34+0


Dolmadı


 Dolmadı
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme
(İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli)		 EA 34+0
34+0
34+0
34+0		 22
34
34
19		 Dolmadı
193.000
205.604
Dolmadı		 Dolmadı
327,32660
308,10621
Dolmadı
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme
(%50 İndirimli)		 EA 59+0
55+0
30+0
39+0		 24
55
30
30		 Dolmadı
732.000
821.734
Dolmadı		 Dolmadı
232,87797
202,70448
Dolmadı
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme
(İngilizce) (Ücretli)		 EA 5+0
3+0
3

 Dolmadı
756.000

 Dolmadı
230,56746
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme
(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli)		 EA 20+0
20+0


Dolmadı


 Dolmadı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme (Açıköğretim) EA 250+7
250+7
250+7
1000+25		 248
257
257
228		 Dolmadı
679.000
797.766
Dolmadı		 Dolmadı
238,60121
218,46372
Dolmadı
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme
(%50 İndirimli)		 EA 34+0
38+0
14

 Dolmadı


 Dolmadı
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 24+0
17+0
30+0
24+0
17
11
0		 Dolmadı
770.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
229,15428
Dolmadı
Dolmadı
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Kars)(Devlet) İşletme EA 25+1
20+1
20+1
40+1		 1
13
5
4		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme EA 60+2
60+2
60+2
90+3		 28
62
62
40		 28
62
62
40		 Dolmadı
230,75390
220,57241
Dolmadı
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme
(İÖ)		 EA 40+1
30+1
30+1
40+1		 6
31
25
17		 Dolmadı
876.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
219,78971
Dolmadı
Dolmadı
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme EA 40+1
40+1
30+1
70+2		 3
41
31
17		 Dolmadı
790.000
795.151
Dolmadı		 Dolmadı
227,20955
219,23563
Dolmadı
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet) İşletme EA 140+4
150+4
170+5
200+5		 43
154
175
158		 Dolmadı
721.000
750.560
Dolmadı		 Dolmadı
233,99988
226,60654
Dolmadı
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Karaman)(Devlet) İşletme EA 30+1
30+1
30+1
80+2
31
14
9		 Dolmadı
965.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
210,05383
Dolmadı
Dolmadı
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme EA 25+1
25+1
30+1
60+2		 4
26
10
9		 Dolmadı
883.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
219,21328
Dolmadı
Dolmadı
KIBRIS BATI ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Gazimağusa) İşletme
(İngilizce) (Burslu)		 EA 3+0
5+0


Dolmadı


 Dolmadı
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (Bişkek-Kırgızistan) İşletme EA 5+0
3+0
3+0
3+0
3

0		 Dolmadı
987.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
200,42987
Dolmadı
Dolmadı
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme EA 90+3
90+3
90+3
90+3		 12
93
93
79		 Dolmadı
739.000
739.322
Dolmadı		 Dolmadı
232,16388
227,93393
Dolmadı
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme EA 30+1
30+1
30+1
60+2		 4
31
31
21		 Dolmadı
785.000
805.628
Dolmadı		 Dolmadı
227,66483
215,19864
Dolmadı
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme EA 30+1
30+1
30+1
40+1		 1
31
14
9		 Dolmadı
911.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
216,70913
Dolmadı
Dolmadı
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme EA 30+1
30+1
30+1
50+2		 1
31
12
10		 Dolmadı
951.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
212,26275
Dolmadı
Dolmadı
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme EA 70+2
80+2
80+2
180+5		 6
82
73
39		 Dolmadı
841.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
222,76238
Dolmadı
Dolmadı
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme
(İngilizce)		 EA 40+1


 16


 Dolmadı


 Dolmadı
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) İşletme
(İngilizce) (Burslu)		 EA 10+0
10+0
3+0
1+0
4
3
1		 Dolmadı

779.953
645.000		 Dolmadı

222,47449
228,46639
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) İşletme
(%50 İndirimli)		 EA 28+0
28+0
5+0
10+0		 15
28
5
3		 Dolmadı
698.000
724.049
Dolmadı		 Dolmadı
236,47193
229,56800
Dolmadı
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme EA 150+4
140+4
140+4
150+4		 59
144
144
127		 Dolmadı
659.000
683.115
Dolmadı		 Dolmadı
240,88384
233,64059
Dolmadı
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme
(İÖ)		 EA 50+2
40+1
40+1
150+4		 2
41
41
24		 Dolmadı
751.000
775.344
Dolmadı		 Dolmadı
230,99221
223,23882
Dolmadı
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme EA 40+1
40+1
40+1
60+2		 1
41
33
21		 Dolmadı
859.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
221,24261
Dolmadı
Dolmadı
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme EA 30+1
30+1
30+1
40+1		 5
31
13
17		 Dolmadı
912.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
216,54472
Dolmadı
Dolmadı
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme EA 80+2
80+2
80+2
60+2		 17
82
82
62		 Dolmadı
674.000
659.258
729.000		 Dolmadı
239,17982
235,96856
205,06439
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme
(İÖ)		 EA 60+2
60+2
60+2
100+3		 5
62
62
36		 Dolmadı
719.000
743.936
Dolmadı		 Dolmadı
234,23887
227,39626
Dolmadı
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ(Devlet) İşletme EA 20+1
20+1
30+1
40+1		 1
6
7
1		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet) İşletme EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 8
62
62
40		 Dolmadı
766.000
764.991
Dolmadı		 Dolmadı
229,52315
224,78066
Dolmadı
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme EA 40+1
40+1
40+1
70+2		 10
41
41
20		 Dolmadı
802.000
817.627
Dolmadı		 Dolmadı
226,12133
206,22397
Dolmadı
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme EA 40+1
40+1
40+1
80+2		 6
41
30
19		 Dolmadı
890.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
218,54461
Dolmadı
Dolmadı
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) İşletme
(Ücretli)		 EA 1+0
1+0
1

 Dolmadı
725.000

 Dolmadı
233,62029
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) İşletme
(%50 İndirimli)		 EA 24+0
14+0

 18
14

 Dolmadı
686.000

 Dolmadı
237,87282
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Vakıf) İşletme
(%50 İndirimli)		 EA 30+0
25+0
5+0
20+0		 5
25

1		 Dolmadı
889.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
218,69941
Dolmadı
Dolmadı
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme EA 30+1
30+1
30+1
80+2		 4
31
31
18		 Dolmadı
783.000
821.856
Dolmadı		 Dolmadı
227,85615
202,55923
Dolmadı
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) İşletme
(İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli)		 EA 20+0
20+0
24+0
24+0		 2
7
9
6		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) İşletme
(İngilizce) (Ücretli)		 EA 5+0


Dolmadı


 Dolmadı
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 23+0
23+0
15+0
25+0		 9
23
8
14		 Dolmadı
953.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
211,99996
Dolmadı
Dolmadı
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) İşletme
(İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli)		 EA 5+0
5+0
5+0
5+0
3

3		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme EA 40+1
40+1
40+1
50+2		 4
41
37
13		 Dolmadı
910.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
216,76340
Dolmadı
Dolmadı
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 34+0


 1


 Dolmadı


 Dolmadı
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Devlet) İşletme EA 80+2
100+3
100+3
100+3		 71
103
103
103		 Dolmadı
622.000
628.561
732.000		 Dolmadı
245,15916
239,02253
203,33984
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Devlet) İşletme
(İÖ)		 EA 40+1
30+1
30+1
100+3		 14
31
31
18		 Dolmadı
671.000
696.956
Dolmadı		 Dolmadı
239,47509
232,29056
Dolmadı
RAUF DENKTAŞ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefkoşa) İşletme
(İngilizce) (Burslu)		 EA 3+0
10+0


Dolmadı


 Dolmadı
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Rize)(Devlet) İşletme EA 30+1
30+1
30+1
90+3		 5
31
31
16		 Dolmadı
786.000
812.155
Dolmadı		 Dolmadı
227,57501
210,56378
Dolmadı
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(devlet) İşletme EA 40+1
40+1
40+1
80+2		 1
41
41
14		 Dolmadı
825.000
820.223
Dolmadı		 Dolmadı
224,12787
204,05464
Dolmadı
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(devlet) İşletme EA 40+1
40+1
40+1
60+2		 4
41
20
13		 Dolmadı
879.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
219,55062
Dolmadı
Dolmadı
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(devlet) İşletme EA 100+3
100+3
110+3
120+3		 93
103
113
123		 Dolmadı
619.000
629.067
694.000		 Dolmadı
245,50187
238,97364
221,81695
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(devlet) İşletme
(İÖ)		 EA 60+2
40+1
40+1
100+3		 7
41
41
27		 Dolmadı
740.000
764.098
Dolmadı		 Dolmadı
232,06387
224,89728
Dolmadı
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme EA 50+2
50+2
50+2
85+3		 3
52
45
15		 Dolmadı
906.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
217,14909
Dolmadı
Dolmadı
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet) İşletme EA 90+3
90+3
90+3
120+3		 28
93
93
78		 Dolmadı
716.000
737.822
Dolmadı		 Dolmadı
234,56408
228,10165
Dolmadı
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 31
62
62
55		 Dolmadı
635.000
674.208
Dolmadı		 Dolmadı
243,66235
234,50771
Dolmadı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme EA 30+1
30+1
40+1
60+2		 5
31
15
18		 Dolmadı
917.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
216,09780
Dolmadı
Dolmadı
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Mersin)(Vakıf) İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 17+0
17+0
5+0
27+0
9

2		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet) İşletme EA 80+2
80+2
80+2
80+2		 39
82
82
79		 Dolmadı
667.000
692.608
Dolmadı		 Dolmadı
239,94688
232,72101
Dolmadı
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet) İşletme
(İÖ)		 EA 40+1
30+1
30+1
80+2
31
31
18		 Dolmadı
749.000
764.123
Dolmadı		 Dolmadı
231,25741
224,89453
Dolmadı
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 19+0
17+0
24+0
32+0		 1
8
3
6		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) İşletme
(%50 İndirimli)		 EA 25+0
34+0
6+0
21+0		 1
15
2
0		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (Üsküp-Makedonya) İşletme
(Ücretli)		 EA 5+0
7+0
7+0
10+0


0		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (Üsküp-Makedonya) İşletme
(%50 İndirimli)		 EA 2+0
3+0
3+0
3+0
3
2
0		 Dolmadı
763.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
229,80231
Dolmadı
Dolmadı
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (Üsküp-Makedonya) İşletme
(%25 İndirimli)		 EA 3+0
5+0
5+0
5+0


0		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) İşletme
(İngilizce) (Burslu)		 EA 5+0
5+0
3+0
3+0
1
3
0		 Dolmadı

532.145
Dolmadı		 Dolmadı

249,58534
Dolmadı
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefkoşa) İşletme
(İngilizce) (Burslu)		 EA 3+0
3+0
3+0
1+0


1		 Dolmadı

Dolmadı
527.000		 Dolmadı

Dolmadı
240,54662
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (Sayarbosna-Bosna-Hersek) İşletme
(%75 İndirimli)		 EA 5+0
5+0
5+0
10+0

1
0		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (Sayarbosna-Bosna-Hersek) İşletme
(%50 İndirimli)		 EA 5+0
5+0
5+0
5+0


0		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme EA 40+1
40+1
40+1
80+2		 4
41
34
19		 Dolmadı
832.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
223,50838
Dolmadı
Dolmadı
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme EA 20+1
20+1
30+1
40+1		 3
20
8
11		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme EA 40+1
40+1
40+1
60+2		 11
41
41
23		 Dolmadı
825.000
787.804
Dolmadı		 Dolmadı
224,12200
220,95895
Dolmadı
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefkoşa) İşletme
(İngilizce) (Burslu)		 EA 5+0
3+0
3+0
1+0		 1
3
3
0		 Dolmadı
892.000
750.977
Dolmadı		 Dolmadı
218,40203
226,55754
Dolmadı
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefkoşa) İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 5+0


Dolmadı


 Dolmadı
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 34
62
62
48		 Dolmadı
653.000
691.847
Dolmadı		 Dolmadı
241,56234
232,79877
Dolmadı
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf) İşletme
(İngilizce) (Ücretli)		 EA 5+0
5+0
6+0
7+0
5

1		 Dolmadı
695.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
236,85154
Dolmadı
Dolmadı
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme EA 20+1
20+1
30+1
40+1		 2
21
12
5		 Dolmadı
968.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
209,31155
Dolmadı
Dolmadı
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme EA 40+1
40+1
40+1
60+2		 4
41
33
18		 Dolmadı
886.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
218,90296
Dolmadı
Dolmad
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İşletme taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralaması: 2 ve 4 yıllık İşletme bölümü taban puanları 2022
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