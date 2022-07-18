İşletme taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralaması: 2 ve 4 yıllık İşletme bölümü taban puanları 2022

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte İşletme taban puanları, taban puanları taban puanları, tercih yapacak adaylar tarafından araştırılıyor. Eşit Ağırlık alanından tercihlerini yapacak olan adaylar 'İşletme taban puanları 2022' başlığı altında araştırmalarını yapıyor. Peki, İşletme taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralaması açıklandı mı? İşletme taban puanları 2022
YKS tercih maratonunda, geçtiğimiz yıllara ilişkin İşletme taban puanları ile başarı sıralamaları, öğrenciler için rehberlik edecek.
Aşağıdaki tabloda 2021 yılının verileri yer almaktadır. ÖSYM'den gelecek bilgiler sonrası tablo güncellenecektir.
Geçen senenin ÖSYM ile açıklanan YKS tercih kılavuzuna göre işletme fakültesi taban ve tavan puanları şöyle:
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kont.
2021
2020
2019
2018
|Yer.
2021
2020
2019
2018
|Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018
|Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf)
|İşletme
(Burslu)
|EA
|10+0
10+0
10+0
10+0
|10
10
10
10
|382.136
422.000
438.758
346.000
|249,84226
273,62818
261,68411
265,08419
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf)
|İşletme
(%50 İndirimli)
|EA
|20+0
20+0
10+0
10+0
|1
12
1
1
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|İşletme
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|21+0
21+0
14+0
14+0
|21
21
14
14
|328
583
237
283
|476,54722
507,02126
510,67006
502,16737
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|İşletme
(İngilizce)
|EA
|100+3
100+3
100+3
105+3
|103
103
103
108
|519
488
542
628
|465,13704
510,30380
494,83535
484,37686
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|İşletme
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|27+0
27+0
20+0
20+0
|27
27
20
20
|1.294
1.000
1.040
1.110
|443,91273
496,07050
480,77337
469,02123
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|İşletme
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|10+0
9+0
6+0
6+0
|10
9
6
6
|1.500
1.060
1.209
1.890
|440,79726
494,88450
477,52908
454,54156
|GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|İşletme
(Fransızca)
|EA
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
31
31
31
|1.574
1.370
1.321
1.460
|439,85950
489,26964
475,33712
461,62676
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|2+0
5+0
9+0
5+0
|2
5
9
5
|1.597
1.870
2.749
2.020
|439,56027
482,11461
456,01576
452,56085
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|İşletme
(İngilizce)
|EA
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|2.581
2.610
3.090
3.920
|428,68496
474,33888
452,87156
435,17342
|TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|İşletme
(Burslu)
|EA
|7+0
7+0
5+0
6+0
|7
7
5
6
|2.819
2.820
1.521
1.930
|426,50660
472,49604
472,03763
453,76039
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|İşletme
(İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton)
|EA
|1+0
1+0
1+0
1+0
|1
1
1
1
|5.763
15.100
16.544
28.600
|409,62872
423,95261
412,10010
385,98045
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme
(İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 İndirimli)
|EA
|1+0
1+0
1+0
1+0
|1
1
1
1
|6.943
13.500
7.750
16.000
|404,78657
427,25588
430,08885
403,21281
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|İşletme
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|14+0
14+0
9+0
12+0
|14
14
9
12
|8.576
16.000
31.394
44.600
|399,47475
422,25206
394,07614
370,10836
|MEF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|İşletme
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|5+0
5+0
2+0
4+0
|5
5
2
4
|9.204
10.500
24.876
43.800
|397,66243
434,73548
401,05123
370,81477
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|İşletme
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|15+0
15+0
9+0
9+0
|15
15
9
9
|9.729
5.590
10.483
20.800
|396,21080
453,62825
423,34763
395,80445
|TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|İşletme
(Almanca)
|EA
|40+1
40+1
37+1
37+1
|41
41
38
38
|14.589
20.600
48.493
69.300
|385,88972
415,19481
379,32107
351,34700
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İşletme
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|15+0
15+0
11+0
11+0
|15
15
11
11
|16.474
10.300
17.276
24.100
|382,67305
435,38164
410,93669
391,44839
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|56+0
56+0
60+0
60+0
|56
56
60
60
|23.006
37.900
47.711
51.200
|373,27027
398,73660
379,95087
364,56822
|KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|İşletme
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|5+0
—
—
—
|5
—
—
—
|24.382
—
—
—
|371,55848
—-
—
—
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İşletme
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|8+0
8+0
4+0
4+0
|8
8
4
4
|41.786
36.000
28.312
30.400
|354,87849
400,15484
397,24218
384,00604
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|İşletme
(İngilizce)
|EA
|50+2
50+2
50+2
40+1
|52
52
52
41
|47.122
49.400
62.697
75.800
|350,75266
390,84783
369,38466
347,16520
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|İşletme
(İngilizce)
|EA
|140+4
95+3
95+3
95+3
|144
98
98
98
|48.624
40.300
51.669
56.300
|349,62574
397,00937
377,00570
360,58568
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|İşletme
(İngilizce)
|EA
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|62.124
60.000
71.734
75.300
|340,41218
384,57255
363,67368
347,48398
|İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|İşletme
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|10+0
10+0
10+0
10+0
|10
10
10
10
|65.557
62.600
56.113
56.600
|338,29816
383,10718
373,82388
360,29905
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
|İşletme
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|6+0
6+0
4+0
4+0
|6
6
4
4
|68.181
50.800
53.673
59.700
|336,70621
389,97438
375,57101
358,00223
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme
(İngilizce)
|EA
|100+3
100+3
100+3
110+3
|103
103
103
113
|71.522
66.900
76.462
81.900
|334,77254
380,67553
360,85175
343,48892
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|İşletme
(Almanca)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|73.239
89.100
106.774
118.000
|333,75604
369,43163
344,71958
325,15368
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme
(İngilizce)
|EA
|30+1
30+1
—
—
|31
31
—
—
|75.432
79.500
—
—
|332,54632
374,17966
—
—
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İşletme
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|7+0
7+0
4+0
6+0
|7
7
4
6
|78.160
83.200
94.356
138.000
|331,09306
372,32128
350,96869
316,59482
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|İşletme
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|11+0
11+0
6+0
8+0
|11
11
6
8
|103.407
87.000
88.741
98.600
|318,74101
370,46181
353,96913
334,52364
|İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İşletme
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|11+0
10+0
5+0
6+0
|11
10
5
6
|104.452
81.700
78.839
79.700
|318,28751
373,06604
359,43888
344,83878
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|İşletme
|EA
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|106.525
110.000
116.362
120.000
|317,34775
359,43272
340,20126
324,25209
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
|İşletme
(İngilizce)
|EA
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|116.250
118.000
118.295
122.000
|313,19055
356,03834
339,36376
323,21194
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|İşletme
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|5+0
—
—
—
|5
—
—
—
|118.364
—
—
—
|312,30873
—-
—
—
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|130.114
121.000
112.096
107.000
|307,69219
354,74604
342,15711
329,90378
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İşletme
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|5+0
4+0
3+0
3+0
|5
4
3
3
|130.543
127.000
121.181
119.000
|307,53648
351,98927
338,07215
324,36803
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|İşletme
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|5+0
5+0
5+0
5+0
|5
5
5
5
|132.094
104.000
62.571
79.300
|306,95218
362,31876
369,47227
345,06534
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme
|EA
|85+3
85+3
85+3
85+3
|88
88
88
88
|133.290
133.000
130.379
138.000
|306,48039
349,74296
334,14866
316,87758
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|İşletme
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|7+0
6+0
3+0
4+0
|7
6
3
4
|137.717
151.000
136.023
153.000
|304,82810
342,39002
331,80441
311,09617
|TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|İşletme
(%50 İndirimli)
|EA
|27+0
27+0
30+0
14+0
|27
27
30
14
|144.057
156.000
163.829
113.000
|302,52059
340,64597
321,35089
327,28121
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İşletme
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|10+0
10+0
6+0
8+0
|10
10
6
8
|147.649
136.000
107.792
109.000
|301,30039
348,43403
344,21512
329,14323
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme
|EA
|110+3
110+3
110+3
120+3
|113
113
113
123
|156.501
152.000
156.618
171.000
|298,30728
342,22657
323,93753
305,12633
|ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|İşletme
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|8+0
8+0
10+0
6+0
|8
8
10
6
|156.599
158.000
164.236
132.000
|298,27074
339,57255
321,21635
319,29138
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet)
|İşletme
(İngilizce)
|EA
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|157.481
156.000
157.177
165.000
|297,97490
340,41286
323,73768
306,97138
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İşletme
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|10+0
8+0
4+0
5+0
|10
8
4
5
|164.233
140.000
126.150
127.000
|295,80428
346,67947
335,93468
321,08798
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|İşletme
|EA
|200+5
200+5
200+5
200+5
|205
205
205
205
|165.055
165.000
171.452
190.000
|295,54851
337,24580
318,77515
299,26540
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İşletme
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|6+0
6+0
4+0
6+0
|6
6
4
6
|167.968
146.000
182.896
180.000
|294,61478
344,46863
314,98771
302,16043
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|İşletme
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|9+0
8+0
4+0
5+0
|9
8
4
5
|168.133
165.000
157.368
161.000
|294,56332
337,05539
323,66020
308,30707
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|İşletme
(Burslu)
|EA
|9+0
8+0
5+0
8+0
|9
8
5
8
|173.785
146.000
144.535
152.000
|292,84932
344,37874
328,45528
311,53053
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme
(İngilizce)
|EA
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|174.198
176.000
194.652
234.000
|292,71785
333,28549
311,35790
287,62535
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme
(İngilizce)
|EA
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|176.015
172.000
174.345
194.000
|292,16526
334,55653
317,79497
297,95609
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme
(İngilizce)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|176.384
159.000
155.433
150.000
|292,04821
339,39719
324,38961
312,29171
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|İşletme
(İngilizce) (Ücretli)
|EA
|120+0
117+0
115+0
119+0
|120
117
115
119
|176.391
213.000
278.682
250.000
|292,04538
321,08515
289,74409
283,74769
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|İşletme
(İngilizce) (Ücretli)
|EA
|100+0
100+0
100+0
100+0
|100
100
100
100
|176.748
217.000
249.878
249.000
|291,92540
319,90463
296,41878
284,06898
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
|İşletme
|EA
|95+3
95+3
95+3
95+3
|98
98
98
98
|189.937
183.000
179.759
180.000
|288,15872
330,96746
315,98458
302,24642
|ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme
(İngilizce)
|EA
|60+2
60+2
40+1
40+1
|62
62
41
41
|191.836
169.000
172.254
192.000
|287,63825
335,62938
318,48318
298,74158
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|İşletme
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|11+0
10+0
5+0
5+0
|11
10
5
5
|194.461
179.000
152.642
154.000
|286,91291
332,26804
325,41108
310,73653
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|İşletme
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|13+0
10+0
10+0
4+0
|13
10
10
4
|195.245
188.000
162.011
176.000
|286,70708
329,29370
321,99997
303,29322
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|59+0
54+0
58+0
58+0
|59
54
58
58
|205.157
230.000
290.546
369.000
|284,08127
315,99561
287,20815
261,35447
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İşletme
(Burslu)
|EA
|5+0
5+0
4+0
4+0
|5
5
4
4
|206.644
198.000
192.748
198.000
|283,67895
325,79160
311,94443
297,01433
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|İşletme
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|9+0
7+0
5+0
5+0
|9
7
5
5
|211.189
191.000
177.759
183.000
|282,53321
328,25454
316,62854
301,34505
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme
(İngilizce)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|214.363
199.000
209.691
218.000
|281,73879
325,46252
306,93002
291,50720
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme
|EA
|280+7
280+7
290+8
300+8
|287
287
298
308
|217.750
213.000
213.546
234.000
|280,90201
321,11194
305,84954
287,57479
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İşletme
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|6+0
5+0
7+0
5+0
|6
5
7
5
|221.407
219.000
224.076
230.000
|279,97543
319,35811
302,95123
288,52117
|İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İşletme
(Burslu)
|EA
|11+0
10+0
5+0
6+0
|11
10
5
6
|221.477
185.000
120.325
118.000
|279,95807
330,25445
338,45684
324,92325
|TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|İşletme
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|3+0
8+0
3+0
4+0
|3
8
3
4
|225.431
229.000
185.220
211.000
|279,00255
316,34649
314,25566
293,46103
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İşletme
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|4+0
4+0
3+0
10+0
|4
4
3
10
|225.940
231.000
245.649
312.000
|278,88923
315,72047
297,44198
271,00279
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|İşletme
(Burslu)
|EA
|7+0
6+0
4+0
3+0
|7
6
4
3
|228.986
239.000
228.465
246.000
|278,15742
313,55884
301,76454
284,84457
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|İşletme
(Burslu)
|EA
|6+0
6+0
3+0
4+0
|6
6
3
4
|231.590
227.000
211.142
246.000
|277,54387
317,00471
306,51964
284,63245
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|38+0
38+0
38+0
24+0
|38
38
38
24
|237.567
270.000
296.116
275.000
|276,11244
305,13728
286,04226
278,40675
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
|İşletme
(İngilizce)
|EA
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|239.268
249.000
249.261
276.000
|275,73544
310,76070
296,56209
278,23515
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme
|EA
|50+2
50+2
50+2
60+2
|52
52
52
62
|246.566
244.000
246.427
280.000
|274,08525
312,24486
297,25069
277,33174
|ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
|İşletme
(İngilizce)
|EA
|60+2
60+2
60+2
50+2
|62
62
62
52
|248.276
215.000
217.705
133.000
|273,70601
320,65151
304,68055
318,53306
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İşletme
(Burslu)
|EA
|7+0
8+0
5+0
7+0
|7
8
5
7
|248.872
256.000
199.350
212.000
|273,58133
308,84109
309,90800
293,05137
|OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|İşletme
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|6+0
—
—
—
|6
—
—
—
|252.364
—
—
—
|272,82983
—-
—
—
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|İşletme
(Burslu)
|EA
|5+0
5+0
3+0
5+0
|5
5
3
5
|254.449
221.000
249.713
275.000
|272,39606
318,71076
296,45528
278,45236
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İşletme
(Burslu)
|EA
|10+0
8+0
4+0
4+0
|10
8
4
4
|259.017
258.000
196.645
207.000
|271,43324
308,24017
310,72693
294,32783
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
|İşletme
|EA
|170+5
170+5
180+5
200+5
|175
175
185
205
|261.827
265.000
266.126
286.000
|270,86998
306,47662
292,55489
276,19005
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|İşletme
(Burslu)
|EA
|9+0
8+0
4+0
5+0
|9
8
4
5
|265.258
245.000
194.703
220.000
|270,16275
311,84617
311,33757
290,89685
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme
(İngilizce)
|EA
|50+2
40+1
40+1
—
|52
41
41
—
|265.955
281.000
330.140
—
|270,02363
302,47788
279,31841
—
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İşletme
(Burslu)
|EA
|5+0
4+0
3+0
3+0
|5
4
3
3
|266.622
249.000
233.709
191.000
|269,88457
310,66819
300,39325
298,95936
|TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|İşletme
(Almanca)
|EA
|10+0
10+0
3+1
3+0
|10
10
4
0
|271.242
69.700
80.850
Dolmadı
|268,95336
379,16426
358,33771
Dolmadı
|TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|İşletme
(Ücretli)
|EA
|15+0
15+0
15+0
20+0
|15
15
15
9
|274.870
349.000
575.709
Dolmadı
|268,22488
287,40652
244,58913
Dolmadı
|BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|İşletme
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|5+0
10+0
3+0
4+0
|5
10
3
4
|274.949
292.000
219.020
286.000
|268,20896
299,89049
304,33170
276,11830
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|İşletme
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|12+0
12+0
5+0
5+0
|12
12
5
5
|282.081
294.000
219.609
223.000
|266,79346
299,34906
304,17094
290,13271
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İşletme
(Burslu)
|EA
|6+0
5+0
4+0
6+0
|6
5
4
6
|282.603
268.000
261.390
278.000
|266,69658
305,63698
293,61565
277,76352
|GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Kocaeli)(Devlet)
|İşletme
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|283.513
291.000
307.597
349.000
|266,50203
299,97159
283,68269
264,55464
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İşletme
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|6+0
—
—
—
|6
—
—
—
|283.690
—
—
—
|266,46809
—-
—
—
|UFUK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|İşletme
(Burslu)
|EA
|5+0
6+0
4+0
4+0
|5
6
4
4
|286.066
295.000
300.269
286.000
|266,01376
299,17400
285,16438
276,19615
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
| İşletme
(Burslu)
|EA
|4+0
4+0
3+0
8+0
|4
4
3
8
|286.495
294.000
272.561
380.000
|265,93471
299,32250
291,10489
259,65231
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|İşletme
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|10+0
—
—
—
|10
—
—
—
|290.755
—
—
—
|265,12049
—-
—
—
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|İşletme
(Burslu)
|EA
|11+0
10+0
5+0
5+0
|11
10
5
5
|305.678
269.000
258.659
297.000
|262,33769
305,60426
294,26953
273,91592
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İşletme
(Burslu)
|EA
|6+0
7+0
5+0
5+0
|6
7
5
5
|306.853
318.000
279.470
310.000
|262,13253
293,93748
289,58359
271,37528
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Gaziantep)(Vakıf)
|İşletme
(Burslu)
|EA
|10+0
10+0
10+0
10+0
|10
10
10
10
|307.834
341.000
395.405
374.000
|261,94981
289,07588
268,12187
260,59365
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|İşletme
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|15+0
15+0
—
—
|15
15
—
—
|310.021
385.000
—
—
|261,54650
280,29618
—
—
|BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|İşletme
(Burslu)
|EA
|5+0
10+0
3+0
4+0
|5
10
3
4
|319.236
354.000
280.652
335.000
|259,92624
286,33905
289,32460
266,94356
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme
|EA
|140+4
140+4
140+4
160+4
|144
144
144
164
|319.270
281.000
300.225
312.000
|259,92260
302,36624
285,17220
271,00001
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
|İşletme
(İngilizce)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|325.731
325.000
314.966
338.000
|258,79881
292,31018
282,22506
266,42739
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet)
|İşletme
|EA
|160+4
160+4
160+4
180+5
|164
164
164
185
|330.129
324.000
333.723
379.000
|258,06087
292,56747
278,64310
259,76643
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
|İşletme
|EA
|80+2
80+2
90+3
100+3
|82
82
93
103
|330.191
356.000
381.352
429.000
|258,04962
285,79059
270,37004
252,60724
|İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İşletme
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|6+0
—
—
—
|6
—
—
—
|338.273
—
—
—
|256,71517
—
—
—
|ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İşletme
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|7+0
—
—
—
|7
—
—
—
|343.575
—
—
—
|255,84248
—
—
—
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İşletme
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|5+0
6+0
2+0
3+0
|5
6
2
3
|349.703
359.000
287.965
330.000
|254,83492
285,31359
287,74527
267,75608
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|İşletme
(Burslu)
|EA
|15+0
15+0
4+0
4+0
|15
15
4
4
|353.823
386.000
280.382
301.000
|254,18955
280,12161
289,38586
273,14230
|MEF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|31+0
31+0
—
—
|31
31
—
—
|363.118
369.000
—
—
|252,74975
283,31768
—
—
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İşletme
(Burslu)
|EA
|10+0
—
—
—
|10
—
—
—
|369.881
—
—
—
|251,70419
—
—
—
|NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Vakıf)
|İşletme
(Burslu)
|EA
|5+0
5+0
5+0
6+0
|5
5
5
6
|373.859
362.000
438.069
289.000
|251,09370
284,63421
261,77680
275,49343
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|38+0
38+0
36+0
54+0
|38
38
36
26
|376.216
422.000
691.085
Dolmadı
|250,73403
273,74708
232,87332
Dolmadı
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme
|EA
|150+4
150+4
180+5
190+5
|154
154
185
195
|381.272
394.000
414.548
470.000
|249,97485
278,65924
265,18702
247,32524
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme
|EA
|80+2
80+2
80+2
85+3
|82
82
82
88
|384.593
377.000
392.267
447.000
|249,46784
281,81900
268,61297
250,16224
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme
(İngilizce)
|EA
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|384.670
384.000
392.268
409.000
|249,45710
280,52125
268,61279
255,33372
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|67+0
67+0
70+0
80+0
|67
67
70
70
|387.238
440.000
561.855
Dolmadı
|249,07311
270,74052
246,12897
Dolmadı
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İşletme
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|9+0
—
—
—
|9
—
—
—
|392.327
—
—
—
|248,33722
—
—
—
|TOROS ÜNİVERSİTESİ (Mersin)(Vakıf)
|İşletme
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|3+0
3+0
2+0
3+0
|3
3
2
3
|405.898
405.000
226.409
499.000
|246,38204
276,68434
302,31767
243,73450
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|85+0
85+0
72+0
53+0
|85
85
72
53
|408.715
417.000
470.023
430.000
|245,98774
274,64053
257,40619
252,40246
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İşletme
(Burslu)
|EA
|3+0
6+0
2+0
4+0
|3
6
2
4
|412.078
375.000
283.155
392.000
|245,51694
282,26200
288,77870
257,85677
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
|İşletme
(İÖ)
|EA
|150+4
150+4
160+4
200+5
|154
154
164
205
|416.842
405.000
404.005
451.000
|244,86443
276,75071
266,77714
249,62881
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme
|EA
|90+3
90+3
90+3
100+3
|93
93
93
103
|418.388
411.000
446.924
501.000
|244,65455
275,55344
260,53149
243,51135
|İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|422.262
409.000
402.964
421.000
|244,13198
275,87994
266,93531
253,62355
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
|İşletme
|EA
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|428.179
430.000
407.415
474.000
|243,32645
272,32651
266,26423
246,80781
|İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İşletme
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|6+0
—
—
—
|6
—
—
—
|432.287
—
—
—
|242,77670
—-
—
—
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
|İşletme
(İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (SUNY Albany)) (Ücretli)
|EA
|15+0
15+0
15+0
15+0
|15
15
15
15
|449.342
596.000
653.563
560.000
|240,54267
248,41778
236,52058
237,11771
|İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|451.973
458.000
458.565
488.000
|240,21303
267,85728
258,94288
245,08824
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme
(İngilizce)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|461.683
468.000
480.483
522.000
|238,98155
266,13801
256,03418
241,17608
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|45+0
45+0
30+0
5+0
|45
45
30
5
|471.918
458.000
410.126
216.000
|237,69956
267,73068
265,85352
292,06333
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
|İşletme
(İngilizce)
|EA
|40+1
30+1
—
—
|41
31
—
—
|472.013
502.000
—
—
|237,68752
261,10885
—
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|İşletme
(İngilizce) (Ücretli)
|EA
|10+0
10+0
—
—
|10
10
—
—
|473.583
571.000
—
—
|237,48476
251,62048
—
—
|İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|474.994
481.000
498.828
552.000
|237,30700
264,18326
253,66573
237,89104
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
|İşletme
|EA
|60+2
60+2
60+2
70+2
|62
62
62
72
|482.697
496.000
511.940
569.000
|236,35606
262,01900
252,02763
236,11454
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme
|EA
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|483.929
471.000
499.985
565.000
|236,20556
265,71442
253,52261
236,56539
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|İşletme
(İngilizce) (Ücretli)
|EA
|47+0
47+0
43+0
57+0
|47
47
43
41
|488.399
524.000
625.434
Dolmadı
|235,66140
257,96230
239,34078
Dolmadı
|İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İşletme
(Burslu)
|EA
|6+0
—
—
—
|6
—
—
—
|490.254
—
—
—
|235,43632
—-
—
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|İşletme
(İngilizce) (UOLP- North Carolina Wilmington Üniversitesi (UNCW)) (Ücretli)
|EA
|5+0
5+0
5+0
5+0
|5
5
5
5
|494.906
654.000
655.986
693.000
|234,85449
241,41021
236,28209
221,93084
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|57+0
57+0
45+0
52+0
|57
57
45
42
|497.076
587.000
679.474
Dolmadı
|234,57815
249,51804
233,98953
Dolmadı
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İşletme
(Burslu)
|EA
|6+0
—
—
—
|6
—
—
—
|498.526
—
—
—
|234,39956
—-
—
—
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|501.605
513.000
532.957
594.000
|259,49470
249,48890
233,66838
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|İşletme
(İngilizce) (Ücretli)
|EA
|2+0
2+0
3+0
4+0
|2
2
3
0
|506.929
637.000
766.708
Dolmadı
|233,33035
243,45558
224,54620
Dolmadı
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme
(İÖ)
|EA
|80+2
80+2
80+2
85+3
|82
82
82
88
|515.697
471.000
490.512
540.000
|232,15130
265,75476
254,72871
239,19029
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İşletme
(Burslu)
|EA
|9+0
—
—
—
|9
—
—
—
|516.424
—
—
—
|232,05703
—-
—
—
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme
|EA
|85+3
85+3
85+3
85+3
|88
88
88
88
|526.342
553.000
559.762
615.000
|230,70145
253,94724
246,37455
231,50587
|BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme
|EA
|60+2
60+2
60+2
—
|62
62
62
—
|529.302
510.000
535.678
—
|230,25826
259,89878
249,15852
—
|KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|31+0
—
—
—
|31
—
—
—
|538.743
—
—
—
|228,78377
—-
—
—
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
|İşletme
|EA
|80+2
90+3
90+3
100+3
|82
93
93
103
|542.702
561.000
581.998
639.000
|228,09704
252,89415
243,91904
229,06140
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
|İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|32+0
29+0
12+0
9+0
|32
29
12
9
|547.929
539.000
410.929
276.000
|227,11133
255,91137
265,73658
278,12480
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme
(İÖ)
|EA
|140+4
140+4
160+4
160+4
|144
144
164
164
|549.365
536.000
555.012
644.000
|226,82268
256,30663
246,91067
228,47126
|İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|54+0
52+0
45+0
54+0
|54
52
45
36
|551.481
604.000
751.611
Dolmadı
|226,39211
247,38052
226,48538
Dolmadı
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme
|EA
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|552.967
562.000
565.043
668.000
|226,07027
252,71743
245,76625
225,68973
|ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (Saraybosna-Bosna-Hersek)
|İşletme
(Burslu)
|EA
|2+0
—
—
—
|2
—
—
—
|558.645
—
—
—
|224,76738
—-
—
—
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme
|EA
|90+3
90+3
90+3
100+3
|93
93
93
103
|559.147
561.000
599.723
687.000
|224,63104
252,86066
242,01919
222,96756
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|43+0
34+0
—
—
|43
34
—
—
|563.442
625.000
—
—
|223,41349
244,87135
—
—
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme
(İÖ)
|EA
|80+2
80+2
80+2
100+3
|82
82
82
90
|572.832
576.000
637.609
Dolmadı
|219,55794
250,95355
238,10164
Dolmadı
|ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme
(İngilizce)
|EA
|60+2
60+2
50+2
40+1
|45
62
52
41
|Dolmadı
588.000
586.256
624.000
|Dolmadı
249,34322
243,46274
230,60531
|ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme
|EA
|30+1
30+1
30+1
50+2
|7
31
21
14
|Dolmadı
907.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
217,03388
Dolmadı
Dolmadı
|ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme
|EA
|30+1
30+1
30+1
30+1
|13
31
31
14
|Dolmadı
678.000
642.052
Dolmadı
|Dolmadı
238,65307
237,65879
Dolmadı
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Afyonkarahisar)(Devlet)
|İşletme
|EA
|60+2
60+2
60+2
120+3
|5
62
62
35
|Dolmadı
795.000
819.782
Dolmadı
|Dolmadı
226,74423
204,41112
Dolmadı
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Afyonkarahisar)(Devlet)
|İşletme
(İngilizce)
|EA
|60+2
60+2
60+2
70+2
|21
62
62
55
|Dolmadı
698.000
745.207
Dolmadı
|Dolmadı
236,46335
227,24976
Dolmadı
|AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme
|EA
|20+1
20+1
25+1
40+1
|2
8
6
8
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|AKDENİZ KARPAZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefkoşa)
|İşletme
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|2+0
5+0
—
—
|—
1
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|AKDENİZ KARPAZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefkoşa)
|İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|8+0
25+0
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme
|EA
|30+1
30+1
30+1
80+2
|8
31
30
10
|Dolmadı
889.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
218,66851
Dolmadı
Dolmadı
|ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
|İşletme
|EA
|70+2
80+2
80+2
100+3
|37
82
82
70
|Dolmadı
697.000
736.969
Dolmadı
|Dolmadı
236,61257
228,18919
Dolmadı
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|10+0
8+0
15+0
—
|3
5
1
—
|Dolmadı
—
Dolmadı
—
|Dolmadı
—
Dolmadı
—
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet)
|İşletme
(İngilizce) (UOLP-SUNY Empire State College) (Ücretli)
|EA
|20+0
30+0
20+0
20+0
|5
23
15
17
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet)
|İşletme (Açıköğretim)
|EA
|800+20
700+18
1000+25
2000+50
|291
718
637
562
|Dolmadı
862.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
220,94685
Dolmadı
Dolmadı
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet)
|İşletme (Açıköğretim)
(İngilizce)
|EA
|150+4
—
—
—
|46
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İşletme
(İngilizce) (Ücretli)
|EA
|8+0
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İşletme
(İngilizce) (%25 İndirimli)
|EA
|25+0
—
—
—
|1
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|34+0
34+0
16+0
28+0
|5
34
4
1
|Dolmadı
882.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
219,26516
Dolmadı
Dolmadı
|ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme
|EA
|25+1
20+1
20+1
30+1
|—
21
8
6
|Dolmadı
949.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
212,46812
Dolmadı
Dolmadı
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
|İşletme
|EA
|80+2
80+2
80+2
120+3
|13
82
82
63
|Dolmadı
802.000
807.703
Dolmadı
|Dolmadı
226,14444
213,85642
Dolmadı
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
|İşletme
|EA
|40+1
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
|İşletme (Açıköğretim)
|EA
|600+15
200+5
500+13
1000+25
|24
205
54
41
|Dolmadı
944.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
213,09390
Dolmadı
Dolmadı
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|İşletme
(%50 İndirimli)
|EA
|39+0
37+0
—
—
|3
32
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|51+0
46+0
—
—
|10
46
—
—
|Dolmadı
960.000
—
—
|Dolmadı
210,79723
—
—
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Vakıf)
|İşletme
(Burslu)
|EA
|3+0
3+0
20+0
2+0
|1
3
4
0
|Dolmadı
813.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
225,16611
Dolmadı
Dolmadı
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Vakıf)
|İşletme
(%50 İndirimli)
|EA
|17+0
17+0
—
—
|—
2
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme
|EA
|60+2
60+2
60+2
100+3
|9
62
62
55
|Dolmadı
706.000
734.866
Dolmadı
|Dolmadı
235,57002
228,42820
Dolmadı
|BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefkoşa)
|İşletme
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|10+0
10+0
—
—
|—
1
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme
|EA
|70+2
70+2
70+2
60+2
|38
72
72
62
|Dolmadı
624.000
626.099
697.000
|Dolmadı
244,96247
239,27033
221,26953
|BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Balıkesir)(Devlet)
|İşletme
|EA
|60+2
60+2
60+2
100+3
|8
62
62
31
|Dolmadı
720.000
738.697
Dolmadı
|Dolmadı
234,11417
228,00279
Dolmadı
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme
|EA
|30+1
30+1
30+1
60+2
|2
31
23
12
|Dolmadı
873.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
220,05280
Dolmadı
Dolmadı
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|İşletme
(Ücretli)
|EA
|2+0
2+0
3+0
4+0
|1
2
—
1
|Dolmadı
746.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
231,52032
Dolmadı
Dolmadı
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|İşletme
(%50 İndirimli)
|EA
|49+0
45+0
37+0
52+0
|17
45
34
23
|Dolmadı
699.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
236,33794
Dolmadı
Dolmadı
|BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme
|EA
|25+1
25+1
30+1
40+1
|6
26
12
14
|Dolmadı
949.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
212,47351
Dolmadı
Dolmadı
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|İşletme
(%50 İndirimli)
|EA
|54+0
47+0
—
—
|1
47
—
—
|Dolmadı
963.000
—
—
|Dolmadı
210,29644
—
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|64+0
55+0
—
—
|7
55
—
—
|Dolmadı
882.000
—
—
|Dolmadı
219,24757
—
—
|BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|İşletme
(%50 İndirimli)
|EA
|25+0
20+0
—
—
|1
10
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|25+0
20+0
—
—
|—
12
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme
|EA
|40+1
40+1
40+1
80+2
|6
41
35
21
|Dolmadı
858.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
221,36073
Dolmadı
Dolmadı
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme
|EA
|80+2
80+2
80+2
100+3
|24
82
82
76
|Dolmadı
690.000
729.500
Dolmadı
|Dolmadı
237,36781
229,00029
Dolmadı
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme
|EA
|40+1
40+1
—
—
|2
41
—
—
|Dolmadı
947.000
—
—
|Dolmadı
212,76356
—
—
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme
|EA
|30+1
30+1
30+1
60+2
|3
31
31
12
|Dolmadı
791.000
817.339
Dolmadı
|Dolmadı
227,17076
206,43919
Dolmadı
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|52
62
62
62
|Dolmadı
600.000
600.085
655.000
|Dolmadı
247,87202
241,98287
227,31837
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme
|EA
|80+2
80+2
80+2
100+3
|10
82
82
71
|Dolmadı
733.000
746.257
Dolmadı
|Dolmadı
232,84607
227,12944
Dolmadı
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme
(İÖ)
|EA
|50+2
50+2
50+2
60+2
|26
52
52
51
|Dolmadı
646.000
699.124
Dolmadı
|Dolmadı
242,29035
232,07376
Dolmadı
|ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|25+0
20+0
15+0
45+0
|12
20
11
9
|Dolmadı
849.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
222,11649
Dolmadı
Dolmadı
|ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme
|EA
|25+1
20+1
40+1
40+1
|2
21
7
5
|Dolmadı
947.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
212,71735
Dolmadı
Dolmadı
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
|İşletme
(İÖ)
|EA
|80+2
80+2
80+2
80+2
|75
82
82
82
|Dolmadı
575.000
574.037
659.000
|Dolmadı
251,03498
244,77666
226,84889
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
|İşletme
|EA
|40+1
40+1
40+1
50+2
|3
41
36
38
|Dolmadı
916.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
216,19928
Dolmadı
Dolmadı
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
|İşletme
|EA
|70+2
70+2
70+2
80+2
|24
72
72
70
|Dolmadı
748.000
775.302
Dolmadı
|Dolmadı
231,28382
223,24494
Dolmadı
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Gazşmağusa)
|İşletme
(İngilizce) (Ücretli)
|EA
|8+0
10+0
—
—
|—
2
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Gazşmağusa)
|İşletme
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|10+0
10+0
10+0
2+0
|4
10
6
2
|Dolmadı
732.000
Dolmadı
451.000
|Dolmadı
232,87830
Dolmadı
249,67424
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|İşletme
(%50 İndirimli)
|EA
|64+0
55+0
—
—
|5
55
—
—
|Dolmadı
989.000
—
—
|Dolmadı
199,31317
—
—
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|50+0
42+0
—
—
|14
42
—
—
|Dolmadı
819.000
—
—
|Dolmadı
224,64476
—
—
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme
|EA
|50+2
50+2
50+2
70+2
|9
52
52
32
|Dolmadı
743.000
755.847
Dolmadı
|Dolmadı
231,82916
225,96585
Dolmadı
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
|İşletme
(İÖ)
|EA
|80+2
50+2
50+2
100+3
|19
52
52
44
|Dolmadı
704.000
720.413
Dolmadı
|Dolmadı
235,81162
229,94720
Dolmadı
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme
|EA
|40+1
40+1
—
—
|3
20
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme
|EA
|25+1
20+1
25+1
50+2
|2
21
5
2
|Dolmadı
890.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
218,54902
Dolmadı
Dolmadı
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|30+0
—
—
—
|2
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—-
—
—
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
|İşletme
|EA
|40+1
40+1
40+1
80+2
|7
41
33
22
|Dolmadı
901.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
217,60528
Dolmadı
Dolmadı
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme
|EA
|30+1
30+1
40+1
60+2
|8
31
21
25
|Dolmadı
843.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
222,58484
Dolmadı
Dolmadı
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|İşletme
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|20+0
20+0
3+0
2+0
|2
8
2
2
|Dolmadı
—
Dolmadı
507.000
|Dolmadı
—
Dolmadı
242,80665
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
| İşletme
(%50 İndirimli)
|EA
|43+0
34+0
—
—
|32
34
—
—
|Dolmadı
652.000
—
—
|Dolmadı
241,62820
—
—
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet)
|İşletme
|EA
|40+1
40+1
40+1
80+2
|10
41
41
36
|Dolmadı
844.000
790.228
Dolmadı
|Dolmadı
222,53970
220,44760
Dolmadı
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Gaziantep)(Vakıf)
|İşletme
(%50 İndirimli)
|EA
|10+0
10+0
10+0
10+0
|8
10
10
6
|Dolmadı
607.000
743.605
Dolmadı
|Dolmadı
246,95987
227,43511
Dolmadı
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme
|EA
|60+2
60+2
60+2
90+3
|24
62
62
52
|Dolmadı
730.000
747.012
Dolmadı
|233,08401
227,03696
Dolmadı
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|30+0
—
—
—
|10
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet)
|İşletme
|EA
|50+2
50+2
50+2
100+3
|16
52
52
45
|Dolmadı
720.000
739.907
Dolmadı
|Dolmadı
234,10340
227,86601
Dolmadı
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|İşletme
(%50 İndirimli)
|EA
|21+0
21+0
5+0
15+0
|1
11
1
1
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|21+0
21+0
5+0
10+0
|—
8
1
1
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|34+0
—
—
—
|4
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—-
—
—
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İşletme
(%50 İndirimli)
|EA
|55+0
47+0
—
—
|13
47
—
—
|Dolmadı
815.000
—
—
|Dolmadı
225,03405
—
—
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|55+0
47+0
—
—
|21
47
—
—
|Dolmadı
765.000
—
—
|Dolmadı
229,68185
—
—
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İşletme
(%50 İndirimli)
|EA
|51+0
—
—
—
|1
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|51+0
—
—
—
|2
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İşletme
(%50 İndirimli)
|EA
|10+0
10+0
—
—
|—
4
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|5+0
10+0
—
—
|1
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İşletme
(%50 İndirimli)
|EA
|34+0
25+0
—
—
|1
25
—
—
|Dolmadı
964.000
—
—
|Dolmadı
210,11487
—
—
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|34+0
25+0
—
—
|2
17
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İşletme
(%50 İndirimli)
|EA
|20+0
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|34+0
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İşletme
(Ücretli)
|EA
|9+0
10+0
20+0
—
|2
8
5
—
|Dolmadı
—
Dolmadı
—
|Dolmadı
—
Dolmadı
—
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İşletme
(%50 İndirimli)
|EA
|34+0
32+0
—
—
|2
27
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İşletme
(İngilizce) (Ücretli)
|EA
|15+0
15+0
20+0
—
|10
10
13
—
|Dolmadı
—
Dolmadı
—
|Dolmadı
—
Dolmadı
—
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|41+0
41+0
—
—
|8
41
—
—
|Dolmadı
763.000
—
—
|Dolmadı
229,83571
—
—
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İşletme
(%50 İndirimli)
|EA
|27+0
21+0
27+0
27+0
|—
17
3
6
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|30+0
21+0
27+0
27+0
|6
21
5
2
|Dolmadı
902.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
217,50310
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İşletme
(%50 İndirimli)
|EA
|34+0
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İşletme
(%50 İndirimli)
|EA
|25+0
25+0
4+0
4+0
|18
25
4
4
|Dolmadı
718.000
723.097
680.000
|Dolmadı
234,37450
229,66865
224,06537
|İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İşletme
(Ücretli)
|EA
|34+0
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İşletme
(İngilizce) (Ücretli)
|EA
|34+0
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme
(İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli)
|EA
|34+0
34+0
34+0
34+0
|22
34
34
19
|Dolmadı
193.000
205.604
Dolmadı
|Dolmadı
327,32660
308,10621
Dolmadı
|İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
| İşletme
(%50 İndirimli)
|EA
|59+0
55+0
30+0
39+0
|24
55
30
30
|Dolmadı
732.000
821.734
Dolmadı
|Dolmadı
232,87797
202,70448
Dolmadı
|İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İşletme
(İngilizce) (Ücretli)
|EA
|5+0
3+0
—
—
|—
3
—
—
|Dolmadı
756.000
—
—
|Dolmadı
230,56746
—
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme
(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli)
|EA
|20+0
20+0
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme (Açıköğretim)
|EA
|250+7
250+7
250+7
1000+25
|248
257
257
228
|Dolmadı
679.000
797.766
Dolmadı
|Dolmadı
238,60121
218,46372
Dolmadı
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İşletme
(%50 İndirimli)
|EA
|34+0
38+0
—
—
|—
14
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|24+0
17+0
30+0
24+0
|—
17
11
0
|Dolmadı
770.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
229,15428
Dolmadı
Dolmadı
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Kars)(Devlet)
|İşletme
|EA
|25+1
20+1
20+1
40+1
|1
13
5
4
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme
|EA
|60+2
60+2
60+2
90+3
|28
62
62
40
|28
62
62
40
|Dolmadı
230,75390
220,57241
Dolmadı
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme
(İÖ)
|EA
|40+1
30+1
30+1
40+1
|6
31
25
17
|Dolmadı
876.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
219,78971
Dolmadı
Dolmadı
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme
|EA
|40+1
40+1
30+1
70+2
|3
41
31
17
|Dolmadı
790.000
795.151
Dolmadı
|Dolmadı
227,20955
219,23563
Dolmadı
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
|İşletme
|EA
|140+4
150+4
170+5
200+5
|43
154
175
158
|Dolmadı
721.000
750.560
Dolmadı
|Dolmadı
233,99988
226,60654
Dolmadı
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Karaman)(Devlet)
|İşletme
|EA
|30+1
30+1
30+1
80+2
|—
31
14
9
|Dolmadı
965.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
210,05383
Dolmadı
Dolmadı
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme
|EA
|25+1
25+1
30+1
60+2
|4
26
10
9
|Dolmadı
883.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
219,21328
Dolmadı
Dolmadı
|KIBRIS BATI ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Gazimağusa)
|İşletme
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|3+0
5+0
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (Bişkek-Kırgızistan)
|İşletme
|EA
|5+0
3+0
3+0
3+0
|—
3
—
0
|Dolmadı
987.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
200,42987
Dolmadı
Dolmadı
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme
|EA
|90+3
90+3
90+3
90+3
|12
93
93
79
|Dolmadı
739.000
739.322
Dolmadı
|Dolmadı
232,16388
227,93393
Dolmadı
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme
|EA
|30+1
30+1
30+1
60+2
|4
31
31
21
|Dolmadı
785.000
805.628
Dolmadı
|Dolmadı
227,66483
215,19864
Dolmadı
|KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme
|EA
|30+1
30+1
30+1
40+1
|1
31
14
9
|Dolmadı
911.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
216,70913
Dolmadı
Dolmadı
|KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme
|EA
|30+1
30+1
30+1
50+2
|1
31
12
10
|Dolmadı
951.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
212,26275
Dolmadı
Dolmadı
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme
|EA
|70+2
80+2
80+2
180+5
|6
82
73
39
|Dolmadı
841.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
222,76238
Dolmadı
Dolmadı
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme
(İngilizce)
|EA
|40+1
—
—
—
|16
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|İşletme
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|10+0
10+0
3+0
1+0
|—
4
3
1
|Dolmadı
—
779.953
645.000
|Dolmadı
—
222,47449
228,46639
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|İşletme
(%50 İndirimli)
|EA
|28+0
28+0
5+0
10+0
|15
28
5
3
|Dolmadı
698.000
724.049
Dolmadı
|Dolmadı
236,47193
229,56800
Dolmadı
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme
|EA
|150+4
140+4
140+4
150+4
|59
144
144
127
|Dolmadı
659.000
683.115
Dolmadı
|Dolmadı
240,88384
233,64059
Dolmadı
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme
(İÖ)
|EA
|50+2
40+1
40+1
150+4
|2
41
41
24
|Dolmadı
751.000
775.344
Dolmadı
|Dolmadı
230,99221
223,23882
Dolmadı
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme
|EA
|40+1
40+1
40+1
60+2
|1
41
33
21
|Dolmadı
859.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
221,24261
Dolmadı
Dolmadı
|MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme
|EA
|30+1
30+1
30+1
40+1
|5
31
13
17
|Dolmadı
912.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
216,54472
Dolmadı
Dolmadı
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme
|EA
|80+2
80+2
80+2
60+2
|17
82
82
62
|Dolmadı
674.000
659.258
729.000
|Dolmadı
239,17982
235,96856
205,06439
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme
(İÖ)
|EA
|60+2
60+2
60+2
100+3
|5
62
62
36
|Dolmadı
719.000
743.936
Dolmadı
|Dolmadı
234,23887
227,39626
Dolmadı
|MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ(Devlet)
|İşletme
|EA
|20+1
20+1
30+1
40+1
|1
6
7
1
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
|İşletme
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|8
62
62
40
|Dolmadı
766.000
764.991
Dolmadı
|Dolmadı
229,52315
224,78066
Dolmadı
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme
|EA
|40+1
40+1
40+1
70+2
|10
41
41
20
|Dolmadı
802.000
817.627
Dolmadı
|Dolmadı
226,12133
206,22397
Dolmadı
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme
|EA
|40+1
40+1
40+1
80+2
|6
41
30
19
|Dolmadı
890.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
218,54461
Dolmadı
Dolmadı
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|İşletme
(Ücretli)
|EA
|1+0
1+0
—
—
|—
1
—
—
|Dolmadı
725.000
—
—
|Dolmadı
233,62029
—
—
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|İşletme
(%50 İndirimli)
|EA
|24+0
14+0
—
—
|18
14
—
—
|Dolmadı
686.000
—
—
|Dolmadı
237,87282
—
—
|NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Vakıf)
|İşletme
(%50 İndirimli)
|EA
|30+0
25+0
5+0
20+0
|5
25
—
1
|Dolmadı
889.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
218,69941
Dolmadı
Dolmadı
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme
|EA
|30+1
30+1
30+1
80+2
|4
31
31
18
|Dolmadı
783.000
821.856
Dolmadı
|Dolmadı
227,85615
202,55923
Dolmadı
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|İşletme
(İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli)
|EA
|20+0
20+0
24+0
24+0
|2
7
9
6
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|İşletme
(İngilizce) (Ücretli)
|EA
|5+0
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|23+0
23+0
15+0
25+0
|9
23
8
14
|Dolmadı
953.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
211,99996
Dolmadı
Dolmadı
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|İşletme
(İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli)
|EA
|5+0
5+0
5+0
5+0
|—
3
—
3
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme
|EA
|40+1
40+1
40+1
50+2
|4
41
37
13
|Dolmadı
910.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
216,76340
Dolmadı
Dolmadı
|OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|34+0
—
—
—
|1
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Devlet)
|İşletme
|EA
|80+2
100+3
100+3
100+3
|71
103
103
103
|Dolmadı
622.000
628.561
732.000
|Dolmadı
245,15916
239,02253
203,33984
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Devlet)
|İşletme
(İÖ)
|EA
|40+1
30+1
30+1
100+3
|14
31
31
18
|Dolmadı
671.000
696.956
Dolmadı
|Dolmadı
239,47509
232,29056
Dolmadı
|RAUF DENKTAŞ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefkoşa)
|İşletme
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|3+0
10+0
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Rize)(Devlet)
|İşletme
|EA
|30+1
30+1
30+1
90+3
|5
31
31
16
|Dolmadı
786.000
812.155
Dolmadı
|Dolmadı
227,57501
210,56378
Dolmadı
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(devlet)
|İşletme
|EA
|40+1
40+1
40+1
80+2
|1
41
41
14
|Dolmadı
825.000
820.223
Dolmadı
|Dolmadı
224,12787
204,05464
Dolmadı
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(devlet)
|İşletme
|EA
|40+1
40+1
40+1
60+2
|4
41
20
13
|Dolmadı
879.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
219,55062
Dolmadı
Dolmadı
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(devlet)
|İşletme
|EA
|100+3
100+3
110+3
120+3
|93
103
113
123
|Dolmadı
619.000
629.067
694.000
|Dolmadı
245,50187
238,97364
221,81695
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(devlet)
|İşletme
(İÖ)
|EA
|60+2
40+1
40+1
100+3
|7
41
41
27
|Dolmadı
740.000
764.098
Dolmadı
|Dolmadı
232,06387
224,89728
Dolmadı
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme
|EA
|50+2
50+2
50+2
85+3
|3
52
45
15
|Dolmadı
906.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
217,14909
Dolmadı
Dolmadı
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
|İşletme
|EA
|90+3
90+3
90+3
120+3
|28
93
93
78
|Dolmadı
716.000
737.822
Dolmadı
|Dolmadı
234,56408
228,10165
Dolmadı
|TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|31
62
62
55
|Dolmadı
635.000
674.208
Dolmadı
|Dolmadı
243,66235
234,50771
Dolmadı
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme
|EA
|30+1
30+1
40+1
60+2
|5
31
15
18
|Dolmadı
917.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
216,09780
Dolmadı
Dolmadı
|TOROS ÜNİVERSİTESİ (Mersin)(Vakıf)
| İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|17+0
17+0
5+0
27+0
|—
9
—
2
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
|İşletme
|EA
|80+2
80+2
80+2
80+2
|39
82
82
79
|Dolmadı
667.000
692.608
Dolmadı
|Dolmadı
239,94688
232,72101
Dolmadı
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
|İşletme
(İÖ)
|EA
|40+1
30+1
30+1
80+2
|—
31
31
18
|Dolmadı
749.000
764.123
Dolmadı
|Dolmadı
231,25741
224,89453
Dolmadı
|TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|19+0
17+0
24+0
32+0
|1
8
3
6
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|UFUK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|İşletme
(%50 İndirimli)
|EA
|25+0
34+0
6+0
21+0
|1
15
2
0
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (Üsküp-Makedonya)
|İşletme
(Ücretli)
|EA
|5+0
7+0
7+0
10+0
|—
—
—
0
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (Üsküp-Makedonya)
|İşletme
(%50 İndirimli)
|EA
|2+0
3+0
3+0
3+0
|—
3
2
0
|Dolmadı
763.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
229,80231
Dolmadı
Dolmadı
|ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (Üsküp-Makedonya)
| İşletme
(%25 İndirimli)
|EA
|3+0
5+0
5+0
5+0
|—
—
—
0
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
|İşletme
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|5+0
5+0
3+0
3+0
|—
1
3
0
|Dolmadı
—
532.145
Dolmadı
|Dolmadı
—
249,58534
Dolmadı
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefkoşa)
|İşletme
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|3+0
3+0
3+0
1+0
|—
—
—
1
|Dolmadı
—
Dolmadı
527.000
|Dolmadı
—
Dolmadı
240,54662
|ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (Sayarbosna-Bosna-Hersek)
|İşletme
(%75 İndirimli)
|EA
|5+0
5+0
5+0
10+0
|—
—
1
0
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (Sayarbosna-Bosna-Hersek)
|İşletme
(%50 İndirimli)
|EA
|5+0
5+0
5+0
5+0
|—
—
—
0
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme
|EA
|40+1
40+1
40+1
80+2
|4
41
34
19
|Dolmadı
832.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
223,50838
Dolmadı
Dolmadı
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme
|EA
|20+1
20+1
30+1
40+1
|3
20
8
11
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme
|EA
|40+1
40+1
40+1
60+2
|11
41
41
23
|Dolmadı
825.000
787.804
Dolmadı
|Dolmadı
224,12200
220,95895
Dolmadı
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefkoşa)
|İşletme
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|5+0
3+0
3+0
1+0
|1
3
3
0
|Dolmadı
892.000
750.977
Dolmadı
|Dolmadı
218,40203
226,55754
Dolmadı
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefkoşa)
|İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|5+0
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|34
62
62
48
|Dolmadı
653.000
691.847
Dolmadı
|Dolmadı
241,56234
232,79877
Dolmadı
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
|İşletme
(İngilizce) (Ücretli)
|EA
|5+0
5+0
6+0
7+0
|—
5
—
1
|Dolmadı
695.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
236,85154
Dolmadı
Dolmadı
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme
|EA
|20+1
20+1
30+1
40+1
|2
21
12
5
|Dolmadı
968.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
209,31155
Dolmadı
Dolmadı
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme
|EA
|40+1
40+1
40+1
60+2
|4
41
33
18
|Dolmadı
886.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
218,90296
Dolmadı
Dolmad