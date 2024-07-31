İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılınacak

Anadolu Gençlik Derneği Kayseri Şubesi, Hamas'ın lideri İsmail Haniye için Bürüngüz Camii'nde gıyabi cenaze namazı ve basın açıklaması düzenleyecek. Program, Cumhuriyet Meydanı'nda saat 18.30'da gerçekleştirilecek. Anadolu Gençlik Derneği Kayseri Şube Başkanı Yusuf Şahin, "Bu akşam Kayseri'de, İsmail Haniye'nin vefatının ardından, onun anısını yaşatmak ve onun uğrunda mücadele ettiği değerlere sahip çıkmak için toplanacağız. İsmail Haniye, Filistin davasının simge isimlerinden biri olarak, hayatı boyunca halkının haklarını savunmuş ve bu uğurda büyük fedakarlıklar yapmıştır. Onun mücadelesi, bizlere her zaman ilham kaynağı olmaya devam edecektir. Herkesi muhakkak destek olmaya bekliyoruz" dedi.



