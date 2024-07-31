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Giriş Tarihi: 31.7.2024 13:14

İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılınacak

Tahran'da kaldığı konutuna düzenlenen terör saldırısı sonucu yaşamını yitiren Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için Kayseri’de gıyabi cenaze namazı kılınacak.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılınacak

Anadolu Gençlik Derneği Kayseri Şubesi, Hamas'ın lideri İsmail Haniye için Bürüngüz Camii'nde gıyabi cenaze namazı ve basın açıklaması düzenleyecek. Program, Cumhuriyet Meydanı'nda saat 18.30'da gerçekleştirilecek. Anadolu Gençlik Derneği Kayseri Şube Başkanı Yusuf Şahin, "Bu akşam Kayseri'de, İsmail Haniye'nin vefatının ardından, onun anısını yaşatmak ve onun uğrunda mücadele ettiği değerlere sahip çıkmak için toplanacağız. İsmail Haniye, Filistin davasının simge isimlerinden biri olarak, hayatı boyunca halkının haklarını savunmuş ve bu uğurda büyük fedakarlıklar yapmıştır. Onun mücadelesi, bizlere her zaman ilham kaynağı olmaya devam edecektir. Herkesi muhakkak destek olmaya bekliyoruz" dedi.


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İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılınacak
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