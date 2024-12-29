İsmailağa saldırısından imamla husumet çıktı: Baba-oğula hapis talebi

Balat'ta İsmailağa Camisi'nde 1 Kasım günü meydana gelen olayda, avluya gelen 19 yaşındaki Muhammed Şeybe Özkanca belinden çıkardığı silahla havaya 6-7 el, cami avlusuna ise birkaç el ateş etmişti. Ardından araca binerek olay yerinden kaçmıştı. Yapılan incelemeler doğrultusunda kamera görüntülerden tespit edilen şüpheli yakalanarak tutuklanmıştı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. İsmailağa Camii imamı Salih Topçu iddianamede müşteki, Sefer Özkanca ve oğlu Muhammed Şeybe Özkanca sanık olarak yer aldı. Yaşanan kurşunlanma olayının Sefer Özkanca ve Salih Topçu arasındaki husumetten doğduğu ortaya çıktı.

DAHA ÖNCE ŞİKAYETÇİ OLMUŞLAR

Camii imamının alınan ifadesinde, şüpheli Sefer Özkanca'nın İsmailağa Camisi yöneticileri ve kendisi hakkında sosyal medya üzerinden asılsız iddialarda bulunduğunu belirtti. Bunun üzerine oğlunun şüpheli ile konuştuğunu, şüphelinin oğluna yönelik ağır sözler söylediğini, şikayetçi olduklarını ve şikayetleri doğrultusunda yürütülen başka bir soruşturma olduğunu ifadesinde söyledi.

MEZARDAKİ FOTOĞRAFTAN RAHATSIZLIK DUYDULAR

İddianamede ifadesine yer verilen şüpheli Muhammed Şeybe Özkanca, ailecek İsmailağa Cemaatine bağlı olduklarını, yaklaşık 5-6 ay önce Salih Topçu ile babası Sefer Özkanca arasında bir mahkeme sürecinin başladığını söyledi. Olaydan bir hafta önce Salih Topçu'nun İsmailağa Cemaatinin merhum lideri Mahmut Efendi'nin mezarına dua etmek cemaat ile gittiğini ve Topçu'nun mezara çıkarak poz vermesinde rahatsızlık duyduklarını anlattı.

BABA SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Babası Sefer Özkanca'nın bu duruma çok kızdığını ve imam Salih'e kin gütmeye başladığını söyleyen şüpheli, "Salih'i korkutmak amacıyla suça konu araç ile tasarlamadan bu eylemi gerçekleştirdim" dedi. Baba Sefer Özkanca ise olayı sosyal medyadan öğrenince oğlunu aradığını ve bir bağlantısının olmadığını ileri sürdü.

ÖNCE DUA ARDINDAN ATEŞ ETTİ

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan olay yerinde ki tanığın beyanı iddianamede yer aldı. Sanığın kendisine "Abla lütfen buradan git" dediğini, önce dua ettiğini ardından ateş ettiğini söylediği yer aldı. Öte yandan şüphelilerin yakalandıklarında üzerilerinden silah ve şarjör çıktığı öğrenildi.

OLAYDAN BİR GÜN SONRA SÖZÜNÜ TUTTUĞUNU SÖYLEDİ

İddianamede, şüpheli Muhammet Şeybe Özkanca'nın olayı tek başına işlemiş ise de şüpheli Sefer Özkanca'nın müştekileri 6-7 önceden tehdit ettiği ve olaydan bir gün sonra arayarak "Sana bir sözüm vardı, oğluna da söylemiştim" şeklinde sözler söylediğine dikkat çekildi. Yaşanan olayı şüpheli Sefer Özkanca'nın alt soyu olan Muhammet'i azmettirmesi suretiyle işlendiği değerlendirmesine varıldı.

BABA-OĞLU HAPİSLERİ İSTENDİ

İddianamede şüpheli Muhammet Şeyde Özkanca'nın "Silahla Tehdit" ve 6136 Sayılı Kanun'a Muhalefetten 4 yıldan 9 yıla kadar hapsi talep edildi. Alt soyunu azmettirici konumda bulunan şüpheli Sefer Özkanca'nın ise 3 yıldan 7.5 yıla kadar cezalandırılması istendi. Dava İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.