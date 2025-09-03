Haberler Yaşam Haberleri İsmet Çelik cinayetinde çember daralıyor
İsmet Çelik cinayetinde çember daralıyor

Afyonkarahisar’da Mali Müşavir İsmet Çelik’in silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul’da gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından Bolvadin’e getirildi ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 65 yaşındaki mali müşavir İsmet Çelik'in uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturma genişletiliyor. Olayın tetikçisi olarak belirlenen Abdülselam Buğdaycı'yı kiraladıkları öne sürülen M.Z. ve İ.Y. isimli şüpheliler, emniyet ekiplerinin İstanbul'da yaptığı operasyonla yakalandı. Şüpheliler dün Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

SORGU SONRASI TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan M.Z. ve İ.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü, yeni gözaltıların da olabileceği aynı zamanda olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 2 kişinin firari durumda olduğu ve firari şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldığı öğrenildi.

