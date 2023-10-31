Haberler Yaşam Haberleri İsmil Kaplıcaları Nerede Ve Nasıl Gidilir? Konya İsmil Termal Kaplıcaları Suyu Kaç Derece, Neye İyi Gelir?
Giriş Tarihi: 31.10.2023 15:24 Son Güncelleme: 31.10.2023 15:24

İsmil Kaplıcaları Nerede Ve Nasıl Gidilir? Konya İsmil Termal Kaplıcaları Suyu Kaç Derece, Neye İyi Gelir?

Yer altından gelen sıcak sular, pek çok hastalığa şifa olmaktadır. Türkiye, kaplıcalar açısından oldukça zengin bir ülke olarak bilinir. Ülkenin birçok yerinde çeşitli kaplıcalar yer alır. Bunlardan biri de elbette İsmil Kaplıcaları'dır. Şifa arayan pek çok insan İsmil Kaplıcaları nerede ve nasıl gidilir diye sorgular. Konya İsmil Termal Kaplıcaları suyu kaç derece, neye iyi gelir gibi soruların yanıtlarını derledik.

İsmil Kaplıcaları Nerede Ve Nasıl Gidilir? Konya İsmil Termal Kaplıcaları Suyu Kaç Derece, Neye İyi Gelir?

Türkiye'nin birçok yerinde kaplıca vardır. Bunlar arasında en popülerlerden biri de şüphesiz İsmil Kaplıcaları olarak bilinir. Konya'da kaplıca olduğunu yeni öğrenen ya da gitmek isteyen kişilerin aklında Konya İsmil Termal Kaplıcaları suyu kaç derece, neye iyi gelir diye merak edebilir. Kaplıca sularının içinde yer alan maddelerin, çeşitli hastalıklara şifa olduğu söylenir. Peki, Türkiye'nin iç kesimlerinde yer alan kaplıcalardan biri olan İsmil Kaplıcaları nerede ve nasıl gidilir?


İsmil Kaplıcaları Nerede?

İsmil Kaplıcaları, Konya ilinin merkez ilçesi olarak bilinen Karatay sınırları içindeki İsmil Kasabası'nda yer alır.Konya'nın merkezine yaklaşık olarak 54 km mesafede yer alır. İsmil Kaplıcaları, Ereğli-Karapınar yolu üzerinde bulunur.

Konya İsmil Termal Kaplıcaları Suyu Kaç Derece?

İsmil Kaplıcaları'nın suyu, litresinde taşıdığı 3300 mg'lık kaplıca minerali sayesinde Türkiye'nin ve Avrupa'nın en şifalı suyu olarak bilinir. İsmil Kaplıcaları'nın suyu ise 44.5 C0 sıcaklığındadır.

İsmil Termal Kaplıcaları Neye İyi Gelir?

İsmil Kaplıcaları'nda banyo ve çamur kürü yapılabilir. Bu kaplıcanın suyu, fizik tedavisinde önemli bir rol oynar. İsmil Kaplıcaları'nın yanında çeşitli tesisler, kür merkezleri, sağlık istasyonları ve termal havuzlar bulunur.

İsmil Kaplıcaları'nın suyu ayrıca pek çok hastalığa da şifa olur. Kaplıcanın suları; romatizma, kadın hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, sindirim sistemi bozuklukları, kireçlenme, böbrek ve idrar yolları hastalıkları, astım, solunum yolu hastalıkları, kalp ve kan dolaşımı, cilt hastalıkları gibi çeşitli hastalıkları tedavi edebilir.

İsmil Kaplıcaları'na Nasıl Gidilir?

Konya İsmil Termal Kaplıcaları'na özel araçla ya da toplu taşıma ila kolaylıkla ulaşım sağlanabilir. Toplu taşıma aracı ile gelmek isteyen vatandaşlar, Konya'nın merkezinden İsmil Kasabası minibüslerine binebilir.

Özel aracıyla gelmek isteyen vatandaşlar ise Konya merkezden D330 yolu üzerinden kolay bir şekilde ulaşım sağlayabilir.

EN ÇOK OKUNANLAR

Yarbay Emre Mert son uçuşunu yapmıştı: Başarılı pilota yeni görev!
SON DAKİKA | Bahçeli: Yeni yüzyılda zamanda ve mekanda üstünlük Türkiye'ye geçecek
ABD’nin İsrail’de gizli bir askeri üssü olduğu ileri sürüldü
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Unutursak yüreğimiz kurusun!
SON DAKİKA | İsrail savaş uçakları Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ni bombaladı! Bakan Koca'dan sert tepki
200 yıldır kapalı sahili herkesin kullanımına açtı
NUN Okulları öğrencilerinden Filistin farkındalığı
İBB’den vatandaşa eziyet
Son dakika: Bakan Mehmet Şimşek rakamlarla açıkladı: Cari açık düşüş trendine girdi! "Kalıcı refah artışını hedefliyoruz"
ARKADAŞINA GÖNDER
İsmil Kaplıcaları Nerede Ve Nasıl Gidilir? Konya İsmil Termal Kaplıcaları Suyu Kaç Derece, Neye İyi Gelir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA