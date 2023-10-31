İsmil Kaplıcaları Nerede Ve Nasıl Gidilir? Konya İsmil Termal Kaplıcaları Suyu Kaç Derece, Neye İyi Gelir?

Türkiye'nin birçok yerinde kaplıca vardır. Bunlar arasında en popülerlerden biri de şüphesiz İsmil Kaplıcaları olarak bilinir. Konya'da kaplıca olduğunu yeni öğrenen ya da gitmek isteyen kişilerin aklında Konya İsmil Termal Kaplıcaları suyu kaç derece, neye iyi gelir diye merak edebilir. Kaplıca sularının içinde yer alan maddelerin, çeşitli hastalıklara şifa olduğu söylenir. Peki, Türkiye'nin iç kesimlerinde yer alan kaplıcalardan biri olan İsmil Kaplıcaları nerede ve nasıl gidilir?



İsmil Kaplıcaları Nerede?

İsmil Kaplıcaları, Konya ilinin merkez ilçesi olarak bilinen Karatay sınırları içindeki İsmil Kasabası'nda yer alır.Konya'nın merkezine yaklaşık olarak 54 km mesafede yer alır. İsmil Kaplıcaları, Ereğli-Karapınar yolu üzerinde bulunur.

Konya İsmil Termal Kaplıcaları Suyu Kaç Derece?

İsmil Kaplıcaları'nın suyu, litresinde taşıdığı 3300 mg'lık kaplıca minerali sayesinde Türkiye'nin ve Avrupa'nın en şifalı suyu olarak bilinir. İsmil Kaplıcaları'nın suyu ise 44.5 C0 sıcaklığındadır.

İsmil Termal Kaplıcaları Neye İyi Gelir?

İsmil Kaplıcaları'nda banyo ve çamur kürü yapılabilir. Bu kaplıcanın suyu, fizik tedavisinde önemli bir rol oynar. İsmil Kaplıcaları'nın yanında çeşitli tesisler, kür merkezleri, sağlık istasyonları ve termal havuzlar bulunur.

İsmil Kaplıcaları'nın suyu ayrıca pek çok hastalığa da şifa olur. Kaplıcanın suları; romatizma, kadın hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, sindirim sistemi bozuklukları, kireçlenme, böbrek ve idrar yolları hastalıkları, astım, solunum yolu hastalıkları, kalp ve kan dolaşımı, cilt hastalıkları gibi çeşitli hastalıkları tedavi edebilir.

İsmil Kaplıcaları'na Nasıl Gidilir?

Konya İsmil Termal Kaplıcaları'na özel araçla ya da toplu taşıma ila kolaylıkla ulaşım sağlanabilir. Toplu taşıma aracı ile gelmek isteyen vatandaşlar, Konya'nın merkezinden İsmil Kasabası minibüslerine binebilir.

Özel aracıyla gelmek isteyen vatandaşlar ise Konya merkezden D330 yolu üzerinden kolay bir şekilde ulaşım sağlayabilir.