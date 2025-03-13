İsmini duyanlar şaşıp kalıyor! Bu adam doğuştan Fenerbahçeli!

Tarımla geçimini sağlayan, evli ve 3 çocuk babası olan Fener Bahçe, günlük hayatında sürekli Fenerbahçe forması ya da polarını giyiyor. Takımının maçlarını büyük bir heyecanla takip eden Bahçe, galibiyetlerde seviniyor, mağlubiyetlerde ise kahroluyor.

"Gurur duyuyorum, sevinçliyim ama İstanbul hayalim vardı, oraya gidemedim. En büyük hayalim, Fenerbahçe-Galatasaray derbisini statta izlemek. Diğer takımları da seviyoruz ama en büyük hastalığım Fenerbahçe. Babam fanatik Fenerbahçeliydi, ben de onun yolundan gidiyorum. İyi ki Fenerbahçeliyim, Allah razı olsun babamdan."