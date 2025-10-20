Haberler Yaşam Haberleri İspanya kalıcı yaz saati uygulaması için düğmeye bastı
Giriş Tarihi: 20.10.2025 16:37

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, saat değişikliği uygulamasının artık mantıklı olmadığını belirterek, Avrupa Birliği'ne 2026 yılından itibaren kalıcı yaz saati uygulamasına geçmeleri yönünde öneride bulunacağını ifade etti.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı görüntülü açıklamada, saat değişikliği uygulamasının "artık mantıklı olmadığını" savundu.

Sanchez, "Bildiğiniz gibi, bu hafta saat yine değişecek. Saatlerin yılda iki kez değiştirilmesi artık mantıklı değil. Bu, enerji tasarrufuna neredeyse hiç yardımcı olmuyor. İnsanların sağlığı ve yaşamları üzerinde olumsuz bir etkiye sahip. Bundan dolayı, İspanya hükümeti olarak bugün Avrupa Birliği'ne (AB), Enerji Konseyi'ndeki mevsimsel saat değişikliğinin sona erdirilmesini ve ilgili inceleme mekanizmasının kurulmasını önereceğiz." dedi.

İspanya hükümet yetkilileri de saat değişikliğinin sona erdirilmesine ilişkin talebin, AB üyesi 27 ülkenin bakanlarının katılımıyla bugün yapılacak Ulaştırma, Telekomünikasyon ve Enerji Konseyi toplantısında resmen gündeme getirileceğini duyurdu.

İSPANYOL HALKI YAZ SAATİ UYGULAMASINI DESTEKLİYOR

İspanyol basınında çıkan son anketlere göre İspanyol halkının yüzde 66'sı kalıcı yaz saati uygulamasına geçilmesini destekliyor.

Türkiye, 2016'da kalıcı yaz saati uygulamasına geçmişti.

