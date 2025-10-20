İspanya kalıcı yaz saati uygulaması için düğmeye bastı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı görüntülü açıklamada, saat değişikliği uygulamasının "artık mantıklı olmadığını" savundu.

Sanchez, "Bildiğiniz gibi, bu hafta saat yine değişecek. Saatlerin yılda iki kez değiştirilmesi artık mantıklı değil. Bu, enerji tasarrufuna neredeyse hiç yardımcı olmuyor. İnsanların sağlığı ve yaşamları üzerinde olumsuz bir etkiye sahip. Bundan dolayı, İspanya hükümeti olarak bugün Avrupa Birliği'ne (AB), Enerji Konseyi'ndeki mevsimsel saat değişikliğinin sona erdirilmesini ve ilgili inceleme mekanizmasının kurulmasını önereceğiz." dedi.

İspanya hükümet yetkilileri de saat değişikliğinin sona erdirilmesine ilişkin talebin, AB üyesi 27 ülkenin bakanlarının katılımıyla bugün yapılacak Ulaştırma, Telekomünikasyon ve Enerji Konseyi toplantısında resmen gündeme getirileceğini duyurdu.