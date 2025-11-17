Haberler Yaşam Haberleri İspanya-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası Elemeleri
İspanya-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası Elemeleri

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde zorlu E Grubu’nda Play-Off turunu garantileyen A Milli Futbol Takımımız, grup aşamasındaki son ve prestij maçı için sahaya çıkıyor. Milli takımımızın lider İspanya ile deplasmanda oynayacağı bu kritik karşılaşmanın tarihi, saati ve yayın kanalı futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Peki İspanya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, milli maç hakkında tüm detaylar:

Bulgaristan galibiyetiyle birlikte E Grubu'nda ikinciliği ve dolayısıyla Dünya Kupası Play-Off turu katılımını garantileyen A Milli Takımımız, elemeleri grup lideri İspanya deplasmanında tamamlıyor. İspanya karşısında alınacak bir galibiyet moral ve prestij kazanmak açısından büyük önem taşıyor. Teknik heyet ve oyuncular, bu milli maç için son hazırlıklarını sürdürüyor. İşte, İspanya - Türkiye milli maçı hakkında tüm merak edilenler:

İSPANYA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

İspanya – Türkiye karşılaşmasının bilgileri şöyle:

Bilgi Detay
Organizasyon 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri (E Grubu Son Maçı)
Maç İspanya - Türkiye A Milli Futbol Takımı
Tarih 18 Kasım 2025 Salı
Saat 22:45 TSİ (Türkiye Saati ile)
Yer Estadio de La Cartuja, Sevilla / İspanya

MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA?

İspanya - Türkiye maçı TV8 ekranlarından canlı olarak ekranlara gelecek.

TÜRKİYE PLAY-OFF TURU MUHTEMEL RAKİPLERİ

Türkiye FIFA 2026 Dünya Kupası play-off biletini aldı. Turu garantileyen A Milli Takımımız için muhtemel rakipler şöyle:

Türkiye'nin Dünya Kupası play-off turu muhtemel rakipleri: Slovakya, Kosova, İskoçya, İzlanda, Macaristan, Polonya, Bosna Hersek, İtalya, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Çekya olacak.

