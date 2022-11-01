İspanya ve Madrid’den Ne Alınır? İspanya ve Madrid’de Ucuz Olan Şeyler Neler, Hediye Giyecek, Yiyecek Olarak Ne Getirilir?

Avrupa'nın güneybatısında bulunan ve köklü bir geçmişi olan İspanya ve Madrid'den ne alınır? Portekiz ve Fransa ile komşu olan İspanya ve Madrid'de ucuz olan şeyler arasından neler tercih edilebilir? Baharatlı ve etli yemekleri ile meşhur İspanya ve Madrid'den hediye giyecek ve yiyecek olarak neler getirilebilir? İşte İber Yarımadası'nın sıcak ve bir o kadar büyüleyici ülkesi İspanya ve başkenti Madrid'den alınabilecek hediyelik eşyalar hakkında merak edilenler…

İspanya ve Madrid'den Ne Alınır?

İspanya'dan dönmek isteyenler, ancak hediye almak konusunda hiçbir fikri olmayanlar olabilir. Bu güzel ülkeden bir hatıraya sahip olmak veya sevdiklerini geleneksel ve eşsiz İspanyol hediyelik eşyaları ile sevindirmek isteyenler olabilir. Neşeli, sıcakkanlı ve eğlenceli insanların yaşadığı bu güzel Akdeniz ülkesinde, harika birçok hediyelik eşya bulunur. İnsanların, İspanya'nın karakteristik ve benzersiz yönlerini en iyi ifade eden ürünü satın almak istemesi son derece doğaldır. Hatıra ve hediyelik eşya kavramı, İspanya ve başkenti Madrid'de oldukça geniştir. Hem bu ülkeyi temsil eden hem de faydalı ve özel bir şeyler almak isteyenler için farklı seçenekler vardır. Buzdolabına yapıştırılan magnetlerden çok daha fazlası bulunur. İşte İspanya'dan alınabilecek hediyelik eşya fikirleri…

Manchego peyniri

Manchego'nun minimum olgunlaşma süresi, biçimine bağlı olarak 30 ila 60 gün arasında değişir ve iki yıla kadar sürebilir. Başlangıçta yumuşak olsa da dokusu giderek daha kompakt ve sert bir hale gelir. Aylar geçtikçe mayhoş olmaya başlar. İspanya'da atıştırmalık olarak çok tüketilir. Yemeklerde rendelenmiş halde kullanılır.

Turron

İspanyol helvası olarak da bilinen bu şekerleme, İspanyollar tarafından sevilerek tüketilir. Bal, badem, fıstık ve yumurta akı ile yapılan bu tatlı, sevdiklerine lezzetli ve uygun fiyatlı bir hediye vermek isteyenler için idealdir.

Zeytin ve Zeytinyağı

Bir Akdeniz ülkesi olan İspanya'da, yüksek oranda zeytin üretilir. Zeytin ve zeytinyağı, İspanyol mutfağında önemli bir yere sahiptir. İkisi de hemen her tarifte kullanılır. Cep yakmayan fiyatları ve kaliteleri ile muhakkak alınması gereken ürünlerdir.

Espadrilles

İspanya ve Madrid'de, rengarenk, rahat ve her kombine uyum sağlayabilecek birçok espadrili ucuza bulmak mümkündür.

Lladro

Porselen kullanılarak yapılan bu küçük biblolar, renkleri, şekilleri ile çok ilgi çekicidir. İspanya denilince akla gelen birçok objeyi biblo şeklinde bulmak mümkündür. Matadorlar, boğalar, flamenko yapan dansçılar, gitarlar, biberler gibi daha pek çok tasvire sahiptir.

Majorika incisi

Bu inci, özellikle kadınların bayılacağı türden bir hediyelik eşya olabilir. Majorika incisi ile yapılan çeşitli takılar vardır. Yüzükler, küpeler, kolyeler, bileklikler, her yaştan kadın için güzel ve anlamlı bir hediye olabilir.

Manila şalı

Tipik bir İspanyol hatırası arayanlar, Manila şalını çekinmeden alabilir. Çiçekler, kuş motifleri, saçaklarla ve nakışlarla süslenmiş bu ipek parçayla, ünlü Endülüs ressamı Julio Romero de Torres'in bir tablosundan çıkmışcasına bir hava yaratılabilir.

Ezcaray battaniyesi

İspanya'nın kuzeyindeki bu küçük köy, battaniye üretimi yapan zanaatkarları ile ün kazanmıştır. Ezcaray battaniyesi, işlenmiş tiftik (Angora keçi kılı) ve kaşmir kullanılarak yapılır.