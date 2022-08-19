İspanya Vizesi Nasıl Alınır? İspanya Vize Başvurusu Nasıl Yapılır, Gerekli Evraklar ve Ücreti Ne Kadar?

İspanya'ya hangi amaçla olursa olsun, seyahat etmek için, öncelikle vize alınmalıdır. Vize alınabilmesi için ise, İspanya vize başvurusu yapılmalıdır. Eğer İspanya'ya turistik amaçlar ile seyahat planlanıyorsa, bu durumda, İspanya turist vizesi için başvuru yapılmalı ve İspanya turist vizesi alınmalıdır. Dilerseniz, merak edilen tüm cevapları birlikte yanıtlayalım...

İSPANYA VİZESİ NASIL ALINIR?

İspanya, Schengen üyesi devletlerden biri olduğu için, alınması gereken vize, İspanya Schengen vizesi olacaktır. Ayrıca İspanya'dan alınacak olan Schengen vizesi ile birlikte, tüm Schengen üyesi devletlere seyahat edilebilmektedir. İspanya vizesi almak için öncelikle, gerekli olan tüm belge ve evrakların toparlanması ve tamamlanması gerekmektedir. Ardından, İspanya Schengen vize başvurusu yapılmalıdır. Eksiksiz olarak hazırlanması gereken evrakların tamamlanmasının ardından ise, ilgili mercilerden gerekli randevunun alınması gerekmektedir. Başvuru sonrası, randevuya tam evrak ile gidilmelidir. İspanya vizesi alabilmek için öncelikli olan şey, başvuru yapmaktır.

İSPANYA VİZE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, GEREKLİ EVRAKLAR VE ÜCRETİ NE KADAR?

İspanya vize başvurusu yapmak için öncelikle, İspanya Başkonsolosluğu'ndan, yetkili vize merkezlerinden, ilgili acentelerden, ilgili danışmanlık ofislerinden ya da İspanya Başkonsolosluğu internet sitesi üzerinden başvuru formunun temin edilmesi gerekmektedir. İspanya vize başvuru formu, başvuran tarafından İngilizce, İspanyolca ya da Türkçe şekilde doldurulabilmektedir. Başvuru sonrasında, gerekli olan ve talep edilen tüm evraklar eksiksiz bir biçimde hazırlanmalıdır. İspanya başvurusu için gerekli olan evraklar ise şu şekilde örneklendirilebilmektedir;

Pasaport

İspanya, Schengen Vize Başvuru Formu

2 Adet Biometrik Fotoğraf

Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi

Ekonomik Durumu İfade Eden Belgeler

İspanya Turistik Vize Talep Dilekçesi

Mesleki Açıdan Gerekli Tüm Belgeler

İspanya Vize Başvuru Formu

Seyahat Sağlık Sigortası

Konaklama Rezervasyonları

Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

SGK Bilgileri ve Hizmet Dökümü

İkametgah Bilgileri

Kişi Evliyse, Evlilik Cüzdanı

Vize talep eden tüm ülkelerden istenen vize için, ödenmesi gereken bir vize ücreti bulunmaktadır. İspanya vize ücreti ise güncel olarak 80 Euro olarak belirtilmiştir.