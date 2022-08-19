Haberler Yaşam Haberleri İspanya Vizesi Nasıl Alınır? İspanya Vize Başvurusu Nasıl Yapılır, Gerekli Evraklar ve Ücreti Ne Kadar?
Giriş Tarihi: 19.8.2022 19:18 Son Güncelleme: 19.8.2022 19:18

İspanya Vizesi Nasıl Alınır? İspanya Vize Başvurusu Nasıl Yapılır, Gerekli Evraklar ve Ücreti Ne Kadar?

Farklı ve rengarenk kültürüyle, güzel yemekleriyle, festivalleriyle ve çok değerli mimarisiyle İspanya, elbette seyahat planları yapılan ülkeler arasında yerini almaktadır. Schengen Bölgesi’ne üye olan devletler arasında bulunan İspanya, T.C vatandaşlarından vize talep etmektedir. Bu sebeple İspanya seyahati planlayan vatandaşlar, İspanya vizesi nasıl alınır gibi soruları sıklıkla araştırmaktadır. Peki ya, İspanya vizesi ne şekilde alınır, İspanya vizesi başvurusu nasıl yapılabilmektedir, gerekli olan evraklar hangileridir ve ücret nedir? Tüm cevaplar haberimizde...

İspanya Vizesi Nasıl Alınır? İspanya Vize Başvurusu Nasıl Yapılır, Gerekli Evraklar ve Ücreti Ne Kadar?

İspanya'ya hangi amaçla olursa olsun, seyahat etmek için, öncelikle vize alınmalıdır. Vize alınabilmesi için ise, İspanya vize başvurusu yapılmalıdır. Eğer İspanya'ya turistik amaçlar ile seyahat planlanıyorsa, bu durumda, İspanya turist vizesi için başvuru yapılmalı ve İspanya turist vizesi alınmalıdır. Dilerseniz, merak edilen tüm cevapları birlikte yanıtlayalım...

İSPANYA VİZESİ NASIL ALINIR?

İspanya, Schengen üyesi devletlerden biri olduğu için, alınması gereken vize, İspanya Schengen vizesi olacaktır. Ayrıca İspanya'dan alınacak olan Schengen vizesi ile birlikte, tüm Schengen üyesi devletlere seyahat edilebilmektedir. İspanya vizesi almak için öncelikle, gerekli olan tüm belge ve evrakların toparlanması ve tamamlanması gerekmektedir. Ardından, İspanya Schengen vize başvurusu yapılmalıdır. Eksiksiz olarak hazırlanması gereken evrakların tamamlanmasının ardından ise, ilgili mercilerden gerekli randevunun alınması gerekmektedir. Başvuru sonrası, randevuya tam evrak ile gidilmelidir. İspanya vizesi alabilmek için öncelikli olan şey, başvuru yapmaktır.

İSPANYA VİZE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, GEREKLİ EVRAKLAR VE ÜCRETİ NE KADAR?

İspanya vize başvurusu yapmak için öncelikle, İspanya Başkonsolosluğu'ndan, yetkili vize merkezlerinden, ilgili acentelerden, ilgili danışmanlık ofislerinden ya da İspanya Başkonsolosluğu internet sitesi üzerinden başvuru formunun temin edilmesi gerekmektedir. İspanya vize başvuru formu, başvuran tarafından İngilizce, İspanyolca ya da Türkçe şekilde doldurulabilmektedir. Başvuru sonrasında, gerekli olan ve talep edilen tüm evraklar eksiksiz bir biçimde hazırlanmalıdır. İspanya başvurusu için gerekli olan evraklar ise şu şekilde örneklendirilebilmektedir;

  • Pasaport
  • İspanya, Schengen Vize Başvuru Formu
  • 2 Adet Biometrik Fotoğraf
  • Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi
  • Ekonomik Durumu İfade Eden Belgeler
  • İspanya Turistik Vize Talep Dilekçesi
  • Mesleki Açıdan Gerekli Tüm Belgeler
  • İspanya Vize Başvuru Formu
  • Seyahat Sağlık Sigortası
  • Konaklama Rezervasyonları
  • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
  • SGK Bilgileri ve Hizmet Dökümü
  • İkametgah Bilgileri
  • Kişi Evliyse, Evlilik Cüzdanı

Vize talep eden tüm ülkelerden istenen vize için, ödenmesi gereken bir vize ücreti bulunmaktadır. İspanya vize ücreti ise güncel olarak 80 Euro olarak belirtilmiştir.

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İspanya Vizesi Nasıl Alınır? İspanya Vize Başvurusu Nasıl Yapılır, Gerekli Evraklar ve Ücreti Ne Kadar?
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