İspanya’da Türk şair Osman Öztürk'ün feryadı: "Gazzeli Çocuklar Ölüyor" şiiri dünyaya seslenecek!

17-19 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek festivalde başta "Gazzeli Çocuklar Ölüyor" ve diğer şiirlerini paylaşacak olmanın gururunu yaşadığını dile getiren Osman Öztürk, "Bu festivalde sadece bir şair olarak değil, bir insan olarak, bir kalp olarak bulunacağım. Dünyamızın şu zor günlerinde insanlığın vicdan sesini yükselten dost ülke İspanya ve halkına sevgi ve saygılar sunuyorum. Şiir dünyayı kurtarmaz ama insanı kurtarır" diye konuştu.
İŞTE O ŞİİR!
GAZZELİ ÇOCUKLAR ÖLÜYOR
Can çekişiyor dünya,
çocuklar düşüyor gökyüzünden…
oyuncak ayılar,
kan içinde saç tokaları,
yarım kalmış düşler…
Gazzeli çocuklar,
düşleri kırık cam parçaları gibi
dağılıyor sokaklarda.
Her bomba patladığında
bir masal susuyor,
bir anne çığlığı
delip geçiyor gök kubbeyi.
Deniz unutmuş maviliğini,
toprak kan kokusunu kusuyor,
zalim bir ejderha
çocukların gülüşlerini yutuyor.
Ey dünya!
Vicdanın nerede?
Ellerin kan içinde!
İnsanlık, sen hangi mezara gömüldün?
Çocuklar ölüyor!
Gelecek ölüyor!
Bize kalan yalnızca
enkaz altında sıkışmış oyuncaklar.
Ama biz susmayacağız,
bir kuş kanadı,
bir martı çığlığı,
bir annenin gözyaşıyla
dirilecek yine umut.