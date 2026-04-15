Haberler Yaşam Haberleri İspanya’da Türk şair Osman Öztürk'ün feryadı: "Gazzeli Çocuklar Ölüyor" şiiri dünyaya seslenecek!
Giriş Tarihi: 15.04.2026 09:37

İspanya'da Priego de Cordoba Şiir Festivali’ne davet edilen emekli emniyet müdürü şair ve yazar Osman Öztürk, yeni yazdığı “Gazzeli Çocuklar Ölüyor” şiirini tüm dünyaya duyuracağının onurunu ve heyecanını yaşıyor. “Hayatım boyunca güvenlik, adalet ve insan üzerine çalıştım. Ama şiir benim kalbim oldu” diyen Öztürk, “Çünkü inanıyorum ki şiir, insanlar arasında kurulan en derin köprüdür. Bugün dünya zor bir dönemden geçiyor. Savaşlar, acılar, gözyaşları var. Ama böyle zamanlarda bile şiir susmaz. Şiir, insanlığın yürek sesi ve vicdanıdır. Şiir, kalpten kalbe kurulan en güçlü bağdır” dedi.

MURAT KARAMAN
17-19 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek festivalde başta "Gazzeli Çocuklar Ölüyor" ve diğer şiirlerini paylaşacak olmanın gururunu yaşadığını dile getiren Osman Öztürk, "Bu festivalde sadece bir şair olarak değil, bir insan olarak, bir kalp olarak bulunacağım. Dünyamızın şu zor günlerinde insanlığın vicdan sesini yükselten dost ülke İspanya ve halkına sevgi ve saygılar sunuyorum. Şiir dünyayı kurtarmaz ama insanı kurtarır" diye konuştu.

İŞTE O ŞİİR!

GAZZELİ ÇOCUKLAR ÖLÜYOR

Can çekişiyor dünya,

çocuklar düşüyor gökyüzünden…

oyuncak ayılar,

kan içinde saç tokaları,

yarım kalmış düşler…



Gazzeli çocuklar,

düşleri kırık cam parçaları gibi

dağılıyor sokaklarda.

Her bomba patladığında

bir masal susuyor,

bir anne çığlığı

delip geçiyor gök kubbeyi.



Deniz unutmuş maviliğini,

toprak kan kokusunu kusuyor,

zalim bir ejderha

çocukların gülüşlerini yutuyor.

Ey dünya!

Vicdanın nerede?

Ellerin kan içinde!

İnsanlık, sen hangi mezara gömüldün?

Çocuklar ölüyor!

Gelecek ölüyor!

Bize kalan yalnızca

enkaz altında sıkışmış oyuncaklar.

Ama biz susmayacağız,

bir kuş kanadı,

bir martı çığlığı,

bir annenin gözyaşıyla

dirilecek yine umut.

