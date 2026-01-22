İspanya’daki gemide 10 ton uyuşturucu ele geçirilmişti: Dev operasyonda flaş gelişme!

6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bu gelişmenin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul merkezli olmak üzere Mersin, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Hatay'da toplam 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda Çetin G., Engin Ç., Mesut Y., Fares D., Semra A., Ahmet A., Abdurrahman K., Sulayman M., Mehmet Murat B., İbrahim Y., Hasan C. A.A. ve M.B.A. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 10'u tutuklanırken, A.A. ve M.B.A adli kontrol ile serbest bırakıldı.