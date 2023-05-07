Haberler Yaşam Haberleri İspanya'nın başkenti Madrid'den Dünya'nın merkezine doğru dümdüz bir çukur kazıp merkezden sonra da aynı doğrultuda yukarı doğru kazmaya devam edersek, tekrar yüzeye nereden çıkarız?
Giriş Tarihi: 7.5.2023 23:14 Son Güncelleme: 7.5.2023 23:14

İspanya'nın başkenti Madrid'den Dünya'nın merkezine doğru dümdüz bir çukur kazıp merkezden sonra da aynı doğrultuda yukarı doğru kazmaya devam edersek, tekrar yüzeye nereden çıkarız?

Her hafta Pazar günleri ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışması 7 Mayıs 2023 günü izleyici karşısına çıktı. Sevilen bilgi yarışmasını izleyenler az önce sorulan İspanya'nın başkenti Madrid'den Dünya'nın merkezine doğru dümdüz bir çukur kazıp merkezden sonra da aynı doğrultuda yukarı doğru kazmaya devam edersek, tekrar yüzeye nereden çıkarız? sorusunun cevabını merak ederek araştırmalarını yoğun olarak sürdürüyor. İşte merak edilen sorunun cevabı.

İspanya’nın başkenti Madrid’den Dünya’nın merkezine doğru dümdüz bir çukur kazıp merkezden sonra da aynı doğrultuda yukarı doğru kazmaya devam edersek, tekrar yüzeye nereden çıkarız?

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? 7 Mayıs 2023 Pazar günü yeni soruları ve yarışmacılarıyla izleyici karşısına çıktı. Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan yarışmanın son bölümünde az önce sorulan İspanya'nın başkenti Madrid'den Dünya'nın merkezine doğru dümdüz bir çukur kazıp merkezden sonra da aynı doğrultuda yukarı doğru kazmaya devam edersek, tekrar yüzeye nereden çıkarız? sorusunun yanıtı izleyenler tarafından merak edilerek araştırılıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (7 MAYIS 2023)

İşte Milyoner'de sorulan sorunun yanıtı ve tüm detaylar;



SORU: İspanya'nın başkenti Madrid'den Dünya'nın merkezine doğru dümdüz bir çukur kazıp merkezden sonra da aynı doğrultuda yukarı doğru kazmaya devam edersek, tekrar yüzeye nereden çıkarız?

A- Çin
B- Japonya
C- ABD
D- Yeni Zelanda (CEVAP)


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İspanya'nın başkenti Madrid'den Dünya'nın merkezine doğru dümdüz bir çukur kazıp merkezden sonra da aynı doğrultuda yukarı doğru kazmaya devam edersek, tekrar yüzeye nereden çıkarız?
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