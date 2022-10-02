Isparta Antalya Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle, Uçakla Antalya Isparta arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Özellikle yaz aylarında yoğun bir nüfus artışı olan Antalya şehrimize Isparta'dan gidebilmek için kaç kilometre olduğunu ve hangi yolu kullanacağımızı bilmemiz gerek. Birbirlerine yakın şehirler olsalar bile Isparta Antalya arası kaç km diye yola çıkmadan önce araştırmak ve bakmakta yarar verdir. Eğer siz de Isparta Antalya arası kaç saat sürer diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Düzenli otobüs seferleri bulunan bu iki şehirde de ulaşımın kaç saat sürdüğüne ve Antalya Isparta arası kaç km sorusunun cevaplarına birlikte bakalım.

Antalya Isparta Arası Kaç Km?

Akdeniz bölgesinde bulunan bu iki ilimiz birbirine oldukça yakın illerdir. Antalya'ya göre biraz daha içeride kalan bir şehir olan Isparta'dan Antalya'ya gidebilmek için kullanmanız gereken karayolu D685 karayolu olarak karşımıza çıkar. Birbirlerine oldukça yakın oldukları için aralarında uçak seferi bulunmayan bu iki ilimizde ulaşımı özel aracınızla ya da otobüs ile gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Isparta Antalya arası mesafe 128 kilometredir.

Isparta Antalya Arası Kaç Saat Sürer?

Otobüsle ve özel araç ile ulaşımda zaman farkı olsa da genel olarak yakın iller oldukları için çok uzun sürmemektedir. Isparta ve Antalya arası 128 kilometrelik ulaşım yaklaşık olarak 1 saat 30 dakika sürmektedir. Eğer ulaşımı Isparta merkezden otobüs ile Antalya otogarına yaparsanız yolculuğunuz 2 saat 30 dakika sürebilmektedir. Isparta'ya göre daha güneyde olan Antalya ilimize ulaşım hem otobüsle hem de özel araç ile rahatlıkla sağlanabilmektedir. İki şehirden de birbirine düzenli olarak otobüs seferleri bulunmaktadır.