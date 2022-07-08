Isparta bayram namazı saati! 2022 Isparta’da Kurban bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Isparta bayram namazı vakti Diyanet namaz saatleri ile araştırılmaya başladı. İslam alemi tarafından beklenen yılın ikinci bayramı geldi. Müslümanlar "Isparta'da bayram namazı saat kaçta kılınacak" sorusuna yanıt aramaya başladı. Sabahın erken saatlerinde eda edilen namazın saatleri il il belli oldu. İşte, Isparta bayram namazı saati…
ISPARTA BAYRAM NAMAZI SAATİ 2022
Diyanet tarafından paylaşılan saatlere göre; Kurban Bayramı namazı Isparta'da saat 06.17'de kılınacak.
Birkaç büyükşehirde bayram namazı saatleri şöyle:
İstanbul: 06.15
Ankara: 06.03
İzmir: 06.29
Eskişehir: 06.12
Konya: 06.09
Çanakkale: 06.28
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BAYRAM NAMAZI KAÇ REKAT?
Bayram namazı iki rekat kılınmaktadır. Niyet ile başlanır. Cemaat ile birlikte camide kılınmaktadır.
BAYRAM NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?
Kurban Bayramı namazına "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" biçiminde niyet edilmektedir.