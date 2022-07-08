Haberler Yaşam Haberleri Isparta bayram namazı saati! 2022 Isparta’da Kurban bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 8.7.2022 10:45

Isparta bayram namazı saati! 2022 Isparta’da Kurban bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Isparta bayram namazı saati şehrin sakinleri tarafından sorgulanmaya başladı. Bayramın 1. Günü cemaatler camileri dolduracak. Kurban Bayramı bu sene 9 Temmuz Cumartesi günü başlıyor. “Isparta’da bayram namazı saat kaçta kılınacak” sorusu yanıt arıyor. İşte, Diyanet namaz vakitleri ile Isparta bayram namazı vakti 2022…

Isparta bayram namazı saati! 2022 Isparta’da Kurban bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Isparta bayram namazı vakti Diyanet namaz saatleri ile araştırılmaya başladı. İslam alemi tarafından beklenen yılın ikinci bayramı geldi. Müslümanlar "Isparta'da bayram namazı saat kaçta kılınacak" sorusuna yanıt aramaya başladı. Sabahın erken saatlerinde eda edilen namazın saatleri il il belli oldu. İşte, Isparta bayram namazı saati…

ISPARTA BAYRAM NAMAZI SAATİ 2022

Diyanet tarafından paylaşılan saatlere göre; Kurban Bayramı namazı Isparta'da saat 06.17'de kılınacak.

Birkaç büyükşehirde bayram namazı saatleri şöyle:

İstanbul: 06.15

Ankara: 06.03

İzmir: 06.29

Eskişehir: 06.12

Konya: 06.09

Çanakkale: 06.28

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BAYRAM NAMAZI KAÇ REKAT?

Bayram namazı iki rekat kılınmaktadır. Niyet ile başlanır. Cemaat ile birlikte camide kılınmaktadır.

BAYRAM NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

Kurban Bayramı namazına "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" biçiminde niyet edilmektedir.

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Isparta bayram namazı saati! 2022 Isparta’da Kurban bayram namazı saat kaçta kılınacak?
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